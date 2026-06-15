Framboisiers : ce geste de 5 minutes après la dernière récolte peut vous donner deux fois plus de framboises en août

Fin juin, vos framboisiers donnent l’impression d’être à bout de souffle alors que la vraie récolte se prépare. Un simple geste de taille, réalisé au bon moment, change tout.

Quand les dernières framboises se font cueillir et que les cannes se ramollissent, beaucoup rangent le panier en se disant que la saison est presque finie. Le buisson semble épuisé, brouillon, avec des tiges sombres qui s’emmêlent aux jeunes pousses bien vertes… et pourtant, c’est précisément là que tout se joue pour la récolte d’août.

Juste après cette première vague de fruits, un simple coup de sécateur, bien ciblé, suffit à relancer la machine. En cinq minutes, montre en main, ce geste de taille concentre la sève sur les bonnes tiges et peut offrir jusqu’à deux fois plus de framboises en plein cœur de l’été, surtout sur les framboisiers remontants.

Fin de récolte : comprendre ce que préparent vraiment vos framboisiers

Le framboisier vit au rythme de ses cannes, qui durent en général deux ans : la première année, elles poussent ; la seconde, elles fructifient, puis s’épuisent. Comme le résume le Journal des Seniors à propos de ces tiges fatiguées, « les anciennes branches, souvent lignifiées et plus foncées, ont déjà donné tout ce qu’elles pouvaient ». Sur les variétés remontantes, ces cannes de deux ans portent la récolte de début d’été, tandis que les jeunes pousses de l’année préparent déjà la récolte d’août.

Le geste de 5 minutes : couper les cannes épuisées et éclaircir sans trembler

Une fois les dernières framboises cueillies, sortez un sécateur désinfecté. Repérez les cannes qui viennent de fructifier : écorce brunie, parfois craquelée, restes de grappes sèches le long de la tige. Comme le conseille Pause-Maison, « après la récolte de juin, coupez au ras du sol toutes les cannes qui viennent de fructifier ». Il reste alors une forêt de jeunes pousses bien vertes. Trucmania recommande de « ne conserver délicatement que 6 à 8 jeunes tiges vigoureuses par mètre linéaire » : les plus droites, bien réparties, au diamètre régulier. Les rejets chétifs, couchés au sol ou trop serrés sont supprimés sans état d’âme ; ce tri radical prend quelques minutes seulement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte en août jusqu’à x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les cannes qui ont déjà fructifié et en gardant seulement quelques jeunes tiges vigoureuses, la plante n’a plus qu’un petit nombre de « bouches à nourrir » : la sève se concentre sur elles et elles portent davantage de fruits en août. 💡 Le petit plus : broyez les cannes saines coupées et utilisez-les en paillage au pied des framboisiers pour garder l’humidité et limiter les mauvaises herbes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : confondre jeunes cannes vertes et vieilles tiges brunes et couper les pousses de l’année, ce qui annule presque toute la récolte d’août.

Comment cette taille prépare une avalanche de framboises en août

En éclaircissant ainsi le rang, le cœur du buisson respire : plus de lumière, plus d’air, moins de maladies cryptogamiques sur les framboises. La plante ne gaspille plus d’énergie dans du bois condamné ; tout est envoyé vers les jeunes cannes, qui gonflent leurs fruits et mûrissent plus régulièrement. Pour ancrer ce réflexe, une simple routine suffit chaque année après la récolte de juin :

attendre la fin de la première vague de fruits ;

couper à ras toutes les cannes brunies qui ont porté des framboises ;

garder 6 à 8 tiges jeunes et vigoureuses par mètre, bien espacées ;

réutiliser les coupes saines en paillage au pied des framboisiers.