Jardin : couper cet arbre sans papier signé peut vous coûter jusqu’à 20 000 € et un conflit interminable

Un simple abattage d’arbre en limite de propriété peut se transformer en facture salée entre voisins. Entre mitoyenneté, PLU et accord écrit, la moindre erreur pèse lourd.

Le scénario est banal : un grand arbre au fond du jardin, une tronçonneuse un samedi matin, et l’impression rassurante de ne couper que chez soi. Jusqu’à la lettre d’avocat, quelques mois plus tard, où le voisin réclame des milliers d’euros pour l’arbre disparu.

C’est exactement ce qui arrive à des propriétaires persuadés que « leur » arbre leur appartient en entier. Comme cette lectrice qui avouait : « Je pensais qu’un arbre planté au fond de mon jardin était à moi ». En réalité, le Code civil et le PLU peuvent raconter une tout autre histoire.

Cet arbre au fond du jardin n’est peut-être pas qu’à vous

Un arbre dont le tronc est planté exactement sur la limite entre deux jardins est présumé mitoyen : il appartient aux deux voisins, peu importe qui l’a planté. C’est la règle de l’article 670 du Code civil, souvent ignorée… jusqu’au premier conflit de voisinage.

Vue de la terrasse, tout paraît clair : le tronc semble « chez vous », les branches penchent de votre côté, alors la décision suit. Pourtant, seule la vraie limite cadastrale compte. En cas de doute, un plan de bornage ou l’avis d’un géomètre vaut mieux qu’un abattage précipité.

Couper sans accord : l’erreur qui coûte très cher

Nous avons tous déjà pesté contre un grand arbre qui assombrit la terrasse ou remplit les gouttières. Mais s’il est mitoyen, chacun n’en possède que la moitié. L’abattre seul, c’est supprimer un bien commun : le juge peut alors accorder des dommages-intérêts de plusieurs milliers d’euros.

Le Code civil tolère un accord verbal, mais au tribunal il ne restera que votre parole contre celle du voisin. D’où l’intérêt d’un écrit daté et signé : courrier, mail imprimé, ou devis d’élagueur signé par les deux, qui décrit précisément l’arbre, la date et les travaux prévus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Argent préservé jusqu’à 20 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous vérifiez la mitoyenneté, le PLU et vous gardez une preuve écrite : voisin et mairie sont couverts, ce qui neutralise presque tout risque de litige coûteux. 💡 Le petit plus : joindre au mail commun des photos datées de l’arbre et d’un plan simple du jardin pour lever toute ambiguïté. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : couper un arbre en limite en se fiant à l’apparence, sans accord écrit ni vérification du PLU.

PLU, arbres protégés : la deuxième facture qu’on ne voit pas venir

Autre piège : penser qu’en dehors de la mitoyenneté, on fait ce que l’on veut de ses arbres. En réalité, un plan local d’urbanisme peut protéger un arbre ou tout un jardin en espace boisé classé. Dans ce cas, toute coupe nécessite une déclaration préalable en mairie, via le Cerfa n°13406.

Couper sans cette autorisation expose à une amende de 1 500 à 20 000 euros selon le Code de l’urbanisme, surtout en espace boisé classé ou pour un arbre protégé. Et cette sanction s’ajoute aux dommages-intérêts dus au voisin. Pour l’éviter, quelques réflexes suffisent avant la tronçonneuse : vérifier la position exacte du tronc, appeler le service urbanisme, obtenir un accord écrit du voisin si l’arbre est mitoyen, puis ne programmer l’abattage qu’une fois la réponse de la mairie reçue.