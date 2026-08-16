Vos dahlias sont magnifiques ? Cette erreur avec les fleurs fanées les épuise, ce geste méconnu qui change tout

En France, de plus en plus de jardiniers jurent qu’un simple pincement des dahlias change tout. Ajoutez une coupe ciblée des fleurs fanées, et la floraison réserve encore une surprise.

Des boules de couleurs qui débordent du massif, des tiges couvertes de pompons jusqu’aux premières gelées… Ces dahlias de carte postale ne sont pas réservés aux jardins de pros. La bonne nouvelle, c’est que ce spectacle tient souvent à un geste simple réalisé au bon moment, bien plus qu’à une “main verte” mystique.

Si vos dahlias sont déjà beaux cette année, leur donner un petit coup de pouce peut les transformer en véritable nuage de fleurs. Le secret des jardiniers ? Un duo gagnant : le pincement des dahlias au printemps, puis la coupe précise des fleurs fanées tout l’été.

Pourquoi couper vos dahlias les fait encore plus fleurir

Le dahlia est une plante tubéreuse qui stocke ses réserves sous terre et peut fleurir sans interruption de l’été jusqu’aux gelées. En pinçant la jeune tige principale, l’énergie est redirigée vers des bourgeons plus bas : la plante se ramifie, forme davantage de tiges florales et devient plus stable face au vent. Certains jardiniers ont observé jusqu’à trois fois plus de tiges fleuries sur des pieds pincés.

Ensuite, tout se joue dans la façon de gérer les fleurs passées. Si on les laisse sécher, la plante se met en mode “graines” et ralentit sa floraison. Comme le rappelle Christina Stembel, citée par Maison & Travaux, « C’est l’une des façons les plus simples de les faire fleurir pendant des mois » : il suffit de couper régulièrement ce qui est fané pour que le dahlia continue à produire des boutons.

Le bon timing : pincer au printemps, nettoyer tout l’été

Le pincement se fait une seule fois, sur un jeune plant mesurant 20 à 30 cm, portant 4 à 5 paires de feuilles bien développées. En France, cela tombe généralement entre fin mai et juin selon les régions. On supprime l’extrémité de la tige centrale, ce qui retardé souvent la première floraison d’une à deux semaines… mais donne ensuite un pied plus touffu, couvert de fleurs.

Tout l’été, la routine change : tour du jardin une à trois fois par semaine, sécateur en main. On traque les capitules bruns, les têtes qui pendent, et on coupe non pas juste la boule défraîchie, mais la tige entière jusqu’au premier nœud feuillé ou à la ramification suivante. Christina Stembel conseille d’ailleurs : « Supprimez les fleurs fanées régulièrement, idéalement avant que les pétales ne commencent à tomber, et n’ayez pas peur de couper beaucoup de fleurs pour vos bouquets ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tiges florales en plus Jusqu’à 3× 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le pincement force la ramification de la tige principale, ce qui multiplie les tiges porteuses de fleurs. La coupe des fleurs fanées au niveau d’un nœud empêche la mise à graines et maintient le dahlia en “mode floraison” jusqu’aux premières gelées. 💡 Le petit plus : profiter de chaque bouquet pour couper une longue tige au passage du premier embranchement : c’est à la fois une récolte et une taille qui relance la floraison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pincer un dahlia déjà en boutons ou se contenter d’arracher la tête fanée sans descendre jusqu’au premier nœud feuillé : la floraison s’essouffle et les tiges restent nues.

Le geste pas à pas et les petites erreurs à éviter

Le geste est simple. Sur un jeune plant, repérer la tige centrale bien droite, puis la couper net juste au-dessus de la 3e ou 4e paire de feuilles avec un sécateur propre. Plus tard, pour chaque fleur fanée, suivre la tige vers le bas et couper juste au-dessus d’un nœud bien vert, en biais pour éviter que l’eau ne stagne.

Petit rappel qui change tout : ne jamais pincer une plante déjà couverte de boutons, et après chaque taille, offrir un bon arrosage en profondeur, éventuellement complété d’un paillage léger. Avec ce duo pincement + nettoyage régulier, soutenu par un sol frais, vos dahlias tiennent la distance et transforment vraiment le jardin jusqu’aux premiers frimas.