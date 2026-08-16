Ce fruit du potager est protégé par une clause juridique méconnue : l'erreur que font 99 % des jardiniers
Dans votre potager, une simple tomate cerise peut cacher un véritable contrat entre vous et le semencier. Hybride F1, COV, revente de plants : jusqu’où pouvez-vous aller sans enfreindre la loi ?
Au premier regard, une tomate cerise croquée au jardin semble le symbole absolu de liberté : on sème, on récolte, on partage. Pourtant, derrière ce petit fruit rouge, une partie de ce que vous faites spontanément peut entrer dans un cadre juridique très précis.
Beaucoup de sachets de graines vendus en jardinerie cachent, en tout petit, une mention qui change tout : hybride F1, numéro de COV, variété protégée. Or nous avons tous déjà donné des graines, préparé quelques plants pour un vide‑grenier ou un marché de village…
En droit, votre tomate est déjà un fruit… et ce n’est qu’un début
En droit civil, tout ce que votre terrain produit régulièrement sans l’abîmer est un « fruit » : les loyers d’une maison, mais aussi les tomates de votre potager, qui reviennent chaque été. Votre jardin reste intact, mais il vous procure un revenu en nature, délicieux et renouvelable.
Mais certaines variétés modernes de tomate, souvent notées F1 ou couvertes par un certificat d’obtention végétale (COV), sont elles‑mêmes protégées comme une création. Vous achetez alors surtout un droit d’usage : cultiver et manger les fruits, pas forcément multiplier ni revendre librement graines et plants.
Ressemer, échanger, revendre : les gestes du quotidien qui peuvent coincer
Hybrides F1 et tomates sous COV promettent rendement, calibre parfait, résistance aux maladies. C’est le cas de variétés comme Maestria F1 ou Cauralina F1. Rien d’illégal à les cultiver pour soi ; en revanche, récupérer les graines d’une belle tomate pour revendre des plants a été beaucoup plus encadré.
Nous avons tous déjà troqué un sachet de graines entre voisins. Là où cela devient risqué, c’est lorsqu’on produit et commercialise des semences ou des plants d’une variété protégée, même en petite quantité. Le titulaire du COV garde un droit exclusif sur cette multiplication pendant environ 25 à 30 ans. En revanche, vendre vos tomates pour les manger reste permis si les semences ont été achetées et utilisées légalement.
Le plan B serein : miser sur les variétés anciennes et libres
Pour jardiner l’esprit léger, le plus simple est de choisir des variétés anciennes et dites reproductibles : Cœur de bœuf, Marmande, Noire de Crimée, Rose de Berne, Green Zebra… Celles‑ci ne sont pas sous COV ; vous pouvez garder vos graines, les échanger, voire vendre quelques plants occasionnellement.
D’ailleurs, ces graines se trouvent facilement : bourses aux graines de votre commune, associations locales, artisans semenciers ou réseaux comme le Réseau Semences Paysannes. Petit bonus : ce choix nourrit la biodiversité du potager et réduit votre dépendance aux sachets hybrides de la grande distribution.
En bref
- 🌱 Entre hybrides F1, certificat d’obtention végétale et tomates de jardin, les jardiniers amateurs ignorent souvent les limites légales autour de la revente de plants.
- 🍅 Sont expliquées règles pour ressemer, échanger ou vendre graines et plants de tomates selon que la variété soit ancienne, non protégée ou sous COV.
- 📦 Un mémo malin et le réflexe de retourner le sachet de graines montrent comment jardiner sereinement en évitant le piège juridique que cachent tomates.
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