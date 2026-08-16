Ce fruit du potager est protégé par une clause juridique méconnue : l'erreur que font 99 % des jardiniers

Dans votre potager, une simple tomate cerise peut cacher un véritable contrat entre vous et le semencier. Hybride F1, COV, revente de plants : jusqu’où pouvez-vous aller sans enfreindre la loi ?

Au premier regard, une tomate cerise croquée au jardin semble le symbole absolu de liberté : on sème, on récolte, on partage. Pourtant, derrière ce petit fruit rouge, une partie de ce que vous faites spontanément peut entrer dans un cadre juridique très précis.

Beaucoup de sachets de graines vendus en jardinerie cachent, en tout petit, une mention qui change tout : hybride F1, numéro de COV, variété protégée. Or nous avons tous déjà donné des graines, préparé quelques plants pour un vide‑grenier ou un marché de village…

En droit, votre tomate est déjà un fruit… et ce n’est qu’un début

En droit civil, tout ce que votre terrain produit régulièrement sans l’abîmer est un « fruit » : les loyers d’une maison, mais aussi les tomates de votre potager, qui reviennent chaque été. Votre jardin reste intact, mais il vous procure un revenu en nature, délicieux et renouvelable.

Mais certaines variétés modernes de tomate, souvent notées F1 ou couvertes par un certificat d’obtention végétale (COV), sont elles‑mêmes protégées comme une création. Vous achetez alors surtout un droit d’usage : cultiver et manger les fruits, pas forcément multiplier ni revendre librement graines et plants.

Ressemer, échanger, revendre : les gestes du quotidien qui peuvent coincer

Hybrides F1 et tomates sous COV promettent rendement, calibre parfait, résistance aux maladies. C’est le cas de variétés comme Maestria F1 ou Cauralina F1. Rien d’illégal à les cultiver pour soi ; en revanche, récupérer les graines d’une belle tomate pour revendre des plants a été beaucoup plus encadré.

Nous avons tous déjà troqué un sachet de graines entre voisins. Là où cela devient risqué, c’est lorsqu’on produit et commercialise des semences ou des plants d’une variété protégée, même en petite quantité. Le titulaire du COV garde un droit exclusif sur cette multiplication pendant environ 25 à 30 ans. En revanche, vendre vos tomates pour les manger reste permis si les semences ont été achetées et utilisées légalement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité juridique Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vérifiant F1 ou COV sur le sachet, vous savez aussitôt si vos plants peuvent être revendus ou seulement cultivés pour vous. 💡 Le petit plus : Privilégier des variétés anciennes reproductibles vous permet ensuite de garder vos graines, de les partager et d’en faire quelques plants à vendre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser que tout ce qui pousse chez vous est forcément libre de droits, surtout lorsqu’il s’agit de variétés récentes très diffusées.

Le plan B serein : miser sur les variétés anciennes et libres

Pour jardiner l’esprit léger, le plus simple est de choisir des variétés anciennes et dites reproductibles : Cœur de bœuf, Marmande, Noire de Crimée, Rose de Berne, Green Zebra… Celles‑ci ne sont pas sous COV ; vous pouvez garder vos graines, les échanger, voire vendre quelques plants occasionnellement.

D’ailleurs, ces graines se trouvent facilement : bourses aux graines de votre commune, associations locales, artisans semenciers ou réseaux comme le Réseau Semences Paysannes. Petit bonus : ce choix nourrit la biodiversité du potager et réduit votre dépendance aux sachets hybrides de la grande distribution.