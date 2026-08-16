Orage : si l’eau de votre piscine devient trouble, voici les gestes à enchaîner vite (et cette erreur qui empire tout)

Après un orage, votre piscine turquoise vire au lait bleuâtre et les enfants trépignent. Quels gestes précis poser dans l’heure pour sauver l’eau sans la surcharger en produits ?

Le tonnerre s’éloigne, le ciel se rouvre… et là, déception : votre belle piscine turquoise a viré au lait bleuâtre, parfois même avec un reflet vert. Les enfants réclament déjà la baignade, vous pensez traitement choc et gros budget produits, sans savoir par où commencer.

Bonne nouvelle : un orage a surtout chamboulé l’équilibre de l’eau, il n’a pas ruiné votre bassin. Avec quelques gestes précis, dans le bon ordre, une piscine trouble après orage a souvent retrouvé sa transparence en moins de huit heures. Voici ce qu’il faut faire dès que la pluie s’est arrêtée.

Pourquoi l’eau devient soudain trouble après un orage

« Après un orage, il arrive parfois que l’eau de la piscine se trouble pour devenir laiteuse, voire verdâtre », rappelle Le Parisien. L’eau de pluie est plus froide, plus acide (autour de pH 5) et arrive chargée de poussières, pollen et pollution qui tombent directement dans le bassin.

Résultat : le pH de la piscine, normalement entre 6,8 et 7,4, a chuté, le chlore a été dilué et désinfecte beaucoup moins bien. Les micro-organismes et algues ont alors eu le champ libre, surtout si l’eau était déjà un peu déséquilibrée ou la filtration insuffisante juste avant l’orage.

Les gestes à faire dans l’heure pour rattraper une eau trouble

Nous avons tous déjà eu le réflexe de vider la moitié du magasin de piscine dans le skimmer. En réalité, la clé tient en quelques actions simples, faites dans l’ordre, dans les 60 minutes qui suivent la fin de l’orage.

Retirer les feuilles, insectes et débris à l’épuisette, vider paniers de skimmers et préfiltre.

Tester pH, TAC, TH, chlore et stabilisant avec des bandelettes ou une trousse.

Corriger le pH vers 7,0–7,4 (souvent avec un produit pH+), en respectant les doses.

Nettoyer le filtre (contre-lavage ou rinçage) puis lancer la filtration en continu.

Si le chlore est très bas et que l’eau commence à verdir, faire un chlore choc en laissant tourner la pompe.

Pris dans cet ordre, ces gestes ont déjà permis à bien des bassins de redevenir clairs en quelques heures, sans traitements lourds répétés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné jusqu’à 5 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rééquilibrant d’abord le pH puis en relançant une bonne filtration, le chlore redevient efficace et l’eau se clarifie sans surdoser les produits. 💡 Le petit plus : brosser rapidement parois et ligne d’eau avant le traitement aide les impuretés à partir plus vite vers le filtre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser un chlore choc dans une eau au pH trop bas puis couper la filtration pendant des heures.

Retrouver une eau cristalline… et ne plus craindre le prochain orage

Si l’eau reste un peu laiteuse alors que les paramètres sont bons, un floculant peut regrouper les micro-particules, à condition de laisser tourner la pompe plusieurs heures et de rincer le filtre ensuite. Dans tous les cas, la baignade redevient possible quand le stabilisant est inférieur à 75 ppm et le chlore sous 5 ppm.

Pour la suite, un contrôle régulier du pH et du TAC, une durée de filtration adaptée à la température et, d’ailleurs, une simple couverture déployée avant un gros épisode orageux ont déjà limité bien des mauvaises surprises. Une eau bien équilibrée et une filtration soignée restent les alliées numéro un de votre été au bord du bassin.