Marre de la ligne d’eau verte sur le liner de votre piscine ? Ce produit du placard l’efface d’un seul geste

Fin juin, la piscine est enfin prête mais une bande verte tenace gâche le liner à chaque baignade. Un simple produit du placard, associé à quelques réglages d’eau, change pourtant radicalement la donne.

Fin juin, l’eau est à bonne température, les enfants trépignent… et cette vilaine ligne d’eau verte vient soudain gâcher la carte postale. Elle accroche l’œil sur tout le pourtour du liner, même quand la piscine a été nettoyée la veille, et donne l’impression d’un bassin mal entretenu.

Ce trait verdâtre ou noir résulte d’un cocktail peu glamour : crèmes solaires, pollution, dépôts gras et algues qui se fixent exactement à la hauteur de l’eau. Avant de remplir le caddie de produits miracles, un simple ingrédient du placard, allié à quelques bons réflexes, suffit à la faire disparaître… et à l’empêcher de revenir.

Pourquoi cette ligne d’eau verte revient sans arrêt sur le liner

La ligne d’eau, c’est la zone de contact entre l’air et l’eau, là où stagnent pollen, poussières, huiles solaires et mousse des jeux d’enfants. Avec la chaleur, ces graisses se collent au PVC et servent de support aux algues, qui colorent la bande en vert ou en noir et la rendent de plus en plus difficile à décrocher.

Quand l’eau a été mal équilibrée, le phénomène s’est encore accentué. Un pH qui sort de la zone idéale de 7,2 à 7,4 et un chlore en dessous de 1 à 3 ppm ont laissé les algues proliférer tranquillement. Résultat : même après un bon nettoyage, la trace est revenue très vite, donnant l’impression d’un combat perdu d’avance.

Le bicarbonate de soude, l’ingrédient du placard qui efface la bande verte

Les spécialistes rappellent qu’il n’est « pas toujours nécessaire de se tourner vers des produits chimiques agressifs » (Pause Maison) pour retrouver un liner net. Une simple pâte à base de bicarbonate de soude a déjà fait des merveilles : trois cuillères à soupe de poudre, quelques gouttes d’eau pour former une pâte épaisse, éventuellement quelques gouttes de nettoyant spécial ligne d’eau sur les taches très incrustées.

Nous avons tous déjà eu la tentation de frotter avec une éponge verte : mauvaise idée. Les sites spécialisés insistent sur l’éponge douce ou magique, non abrasive, pour ne pas rayer le revêtement. On étale la pâte sur la ligne sale, on laisse agir une dizaine de minutes, puis on passe l’éponge en mouvements circulaires légers. La bande verdâtre a disparu en un seul passage, sans forcer et sans abîmer le PVC.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget quelques centimes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate est légèrement alcalin et très finement abrasif. Il décroche les graisses, dépôts organiques et débuts d’algues qui forment la ligne d’eau, sans attaquer le PVC ni dérégler l’équilibre de l’eau quand on rince soigneusement. 💡 Le petit plus : garder une petite boîte de bicarbonate près du local technique pour passer un coup rapide sur la ligne d’eau chaque semaine en pleine saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser une éponge abrasive, de la javel pure ou un acide concentré sur le liner, au risque de le rayer, le décolorer et le fragiliser définitivement.

Les bons réglages pour empêcher la ligne d’eau de réapparaître

Nettoyer a apporté un vrai soulagement, mais pour que la bande verte ne revienne pas, l’eau a été surveillée de près. En pleine saison, un test hebdomadaire permet de maintenir le pH entre 7,2 et 7,4 et le chlore entre 1 et 3 ppm ; ainsi, algues et dépôts gras adhèrent beaucoup moins au liner.

Petit bonus : quelques gestes simples limitent encore la formation de cette marque disgracieuse :

une douche rapide avant le bain pour éliminer crèmes et huiles en excès ;

un absorbeur de graisses dans le skimmer ;

un passage éclair au bicarbonate sur la ligne d’eau une fois par semaine quand il fait chaud.