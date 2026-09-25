Ce gâteau aux pommes d’automne prêt en 10 minutes et son caramel croustillant ne laissent jamais une miette au goûter

En dix minutes, ce gâteau aux pommes caramel-amandes emplit la cuisine d’odeurs d’automne et arrive sur la table renversé, brillant. Mais un détail de cuisson change tout pour garder le contraste moelleux-croustillant.

Goûter aux pommes d’automne : prêt en 10 minutes avec un caramel aux amandes croustillant, il ne reste jamais une miette

Pommes chaudes, beurre qui grésille, parfum de caramel dans la maison : ce gâteau dégage tout ce qu’on aime dans les goûters d’automne, avec une surface lisse qui craque juste ce qu’il faut sous la cuillère.

On le prépare en dix minutes, on l’oublie au four, et il revient sur la table renversé, brillant, nappé de caramel aux amandes. La clé ? Un montage malin que l’on peut reproduire les yeux fermés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 70 g de sucre, 11 g de sucre vanillé

✅ 80 g de crème fraîche épaisse, 100 g de beurre fondu

✅ 180 g de farine de blé, 11 g de levure chimique

✅ 3 pommes fermes, 125 g de caramel au beurre salé, 60 g d’amandes effilées, beurre et farine pour le moule

Le gâteau aux pommes caramel-amandes qui disparaît avant le soir

Ce gâteau aux pommes caramel amandes reprend l’esprit d’une tarte renversée très simple : pâte moelleuse à la crème fraîche, quartiers de pommes encore visibles et couche fine de caramel aux amandes qui se casse en petits éclats dorés.

Recette express : le gâteau renversé aux pommes prêt à enfourner en 10 minutes

On fouette œufs, sucres, crème puis beurre fondu, avant d’ajouter farine et levure sans trop travailler. Pendant ce temps, on pose dans le moule le caramel, les amandes, les pommes, puis on verse la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et fariner un moule de 22 cm, préchauffer le four à 180 °C et faire fondre le beurre. Technique : Fouetter œufs, sucres et crème, ajouter le beurre fondu, puis incorporer farine et levure juste assez pour obtenir une pâte lisse. Cuisson : Répartir le caramel au beurre salé au fond, parsemer d’amandes, ajouter les pommes en tranches ou dés, verser la pâte. Finition : Cuire 35 minutes, laisser tiédir quelques instants, puis retourner le moule sur un plat pour dévoiler le dessus caramel-amandes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert Le montage inversé chauffe d’abord le caramel, qui enrobe les pommes, dore les amandes et laisse la pâte à la crème rester très moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques noisettes concassées avec les amandes ou ajouter, après démoulage, une cuillerée de praliné tiédi sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas choisir de pommes farineuses ni démouler trop tôt, sinon le caramel coule au fond et arrache toute la surface du gâteau.

Conservation, dressage et variantes autour des pommes et des amandes

On privilégie des pommes fermes et acidulées, type reinette ou boskoop ; elles gardent leurs quartiers nets et équilibrent le sucre du caramel au beurre salé.

Pour plus de croquant, on mêle aux amandes effilées quelques amandes concassées ou noisettes. Le gâteau se sert tiède et se réchauffe très bien quelques minutes au four le lendemain.