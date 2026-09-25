Stop au goûter industriel : avec un œuf et ce fruit, cette pâte minute donne des bouchées ultra moelleuses en 5 min

Avec un œuf, une pomme et quelques basiques, ces beignets aux pommes express sortent de l’huile en moins de 5 minutes. Le geste qui les garde ultra moelleux et jamais gras change vraiment le goûter.

Une odeur de pomme chaude, une fine croûte dorée, un cœur presque coulant : en quelques minutes, la cuisine se remplit de ces petits beignets qui sifflent dans l’huile. De quoi transformer un placard presque vide en vrai goûter réconfortant.

Le secret tient à un duo minimal – un œuf, une pomme – entouré de farine, yaourt et sucre. Pas de repos, pas de robot : en 5 minutes, la pâte est prête pour des bouchées maison, dorées et d’une douceur très addictive.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 œuf, 1 pomme, 125 g de yaourt nature, 1 pincée de sel

✅ 2 c. à soupe bombées de sucre en poudre, 2 c. à soupe d’huile neutre

✅ 300 g de farine, 1 c. à café de levure chimique, petite poignée de raisins secs (facultatif)

✅ Huile de friture, sucre en poudre et cannelle moulue pour l’enrobage, vanille et zeste d’agrume au choix

Beignets aux pommes express : la recette qui change tout en 5 minutes

Ces beignets aux pommes express misent sur le minimum d’ingrédients pour un vrai plaisir de friture. Avec un seul œuf, une pomme et les basiques du placard, cette base “beignets aux pommes 1 œuf 1 pomme” donne de mini-bouchées façon accras sucrés. La levure chimique et le yaourt les font gonfler aussitôt en huile, pour une texture légère et ultra moelleuse.

Pâte minute : la bonne texture grâce au yaourt et à la pomme râpée très finement

Tout se joue sur la texture. On fouette l’œuf avec sel et sucre, puis on ajoute yaourt et huile pour une base souple. Farine et levure arrivent d’un seul coup ; la pâte devient épaisse, un peu collante. On y incorpore alors la pomme râpée très finement, qui fond presque à la cuisson et garde l’intérieur des beignets tendre longtemps.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter l’œuf avec sel et sucre, ajouter yaourt puis huile pour une base bien lisse. Technique : Verser en une fois farine et levure, mélanger ; incorporer la pomme râpée et les raisins secs. Cuisson : Mettre la pâte en poche (ou façonner à la cuillère), couper des tronçons de 1,5–2 cm au-dessus de l’huile à 170–175 °C. Finition : Frire par petites fournées en retournant à l’écumoire, égoutter puis rouler aussitôt dans le sucre-cannelle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min de préparation 🔍 Le secret de l’expert La pomme râpée finement humidifie toute la pâte. Le yaourt assouplit la mie et aide la levure ; avec une pâte dense et collante, les beignets gonflent sans boire trop de gras. ✨ Le twist gourmand : Tremper les raisins secs dans du rhum ou du jus d’orange, puis les incorporer bien égouttés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre trop de pâte dans une huile tiède : la température chute et les beignets deviennent gras.

Finitions et variantes : sucre-cannelle, raisins secs, vanille, agrumes

Sucre-cannelle reste le classique, mais on peut parfumer la pâte avec un peu de vanille ou un zeste fin de citron. Pour les réchauffer, 5 minutes à 160 °C au four suffisent.