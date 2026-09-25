Poulet au four miel-citron : cette cuisson en 2 temps rend les pommes de terre irrésistibles (si vous évitez ce piège)

Cuisses dorées, pommes de terre croustillantes et sauce miel-citron réunies dans un seul plat au four. En moins d’1 h 15, ce poulet juteux promet un dîner à saucer, à condition de respecter deux gestes clés.

Poulet au miel et au citron au four : la recette qui vous donne envie de saucer l’assiette

Une peau bien dorée qui craque sous la fourchette, des pommes de terre rôties aux bords presque caramélisés, un jus nappant où le miel se mêle au citron… Dès l’ouverture du four, ce parfum d’ail et de thym donne envie de tendre le pain avant même de servir. Le plat arrive fumant à table, la sauce brille au fond du plat ; on sait déjà qu’on ne laissera rien.

Côté cuisine, ce poulet au miel et au citron au four reste d’une simplicité désarmante. Tout cuit ensemble dans un seul plat, pendant que l’on fait autre chose. La réussite tient à quelques gestes précis : des pommes de terre bien sèches, un four assez chaud et le miel ajouté au bon moment. De quoi obtenir un plat de bistrot à la maison, avec une sauce qu’on a envie de saucer jusqu’à la dernière goutte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 cuisses de poulet avec peau (1,1 à 1,3 kg)

✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme ou primeur

✅ 2 citrons bio (zeste d’1 citron + 60 ml de jus) et 40 g de miel liquide doux

✅ 45 ml d’huile d’olive, 4 gousses d’ail, thym, 1 c. à café de moutarde, sel, poivre

Les ingrédients pour un poulet miel citron et pommes de terre vraiment gourmands

On mise sur des cuisses de poulet miel citron plutôt que sur des blancs ; la peau protège la chair et donne cette texture croustillante recherchée. Quatre cuisses de taille proche garantissent une cuisson homogène. Pour les pommes de terre, une chair ferme type Charlotte ou primeur supporte bien la chaleur tout en restant fondante au cœur.

Côté aromates, un miel doux laisse la place au citron et au thym, alors qu’un miel plus corsé donnera une sauce plus marquée. Le citron doit être bio, surtout si l’on utilise le zeste. L’huile d’olive, la moutarde de Dijon et l’ail créent une base de marinade simple mais très parfumée pour ce poulet rôti miel citron et pommes de terre dorées.

Cuisson en deux temps : la clé pour une peau laquée et une sauce à saucer

Le principe est limpide : on commence la cuisson sans miel, pour laisser le poulet et les pommes de terre rôtir tranquillement à 200 °C. La chaleur tournante assure une coloration régulière, à condition de garder les quartiers en une seule couche. Dans un second temps seulement, on ajoute le laquage miel-citron sur la peau ; il va caraméliser sans brûler, et enrichir les sucs d’une sauce miel-citron brillante qui enrobe la viande.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 200 °C chaleur tournante. Coupez les pommes de terre en quartiers réguliers de 2 à 3 cm, séchez-les bien, puis mélangez avec 30 ml d’huile, sel, poivre et thym. Disposez-les en une seule couche dans un grand plat. Technique : Prélevez le zeste d’un citron et son jus. Mélangez avec 15 ml d’huile, la moutarde et 2 gousses d’ail écrasées. Épongez la peau du poulet, badigeonnez chaque cuisse et placez-les peau vers le haut entre les pommes de terre. Ajoutez les gousses d’ail restantes et une branche de thym. Cuisson : Enfournez 30 minutes. Retournez les pommes de terre. Mélangez le miel avec 15 ml de jus de citron et, éventuellement, une pointe de piment ; laquez le dessus du poulet. Poursuivez 20 à 30 minutes en surveillant la coloration et en ajoutant un filet d’eau si les sucs accrochent. Finition : Laissez reposer 5 à 10 minutes. Prélevez le jus, grattez les sucs dorés, ajustez avec un peu de citron ou d’eau chaude. Servez la sauce à part, autour du poulet et des pommes de terre bien dorées.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 (dont 20 min actives) 🔍 Le secret de l’expert Le secret tient à la cuisson en deux temps. Sans miel au départ, la peau et les pommes de terre dorent sans brûler. Le laquage miel-citron final apporte la brillance et le goût, tandis que les 5 à 10 minutes de repos rendent le poulet ultra juteux. ✨ Le twist gourmand : Montez le jus de cuisson avec un morceau de beurre froid ou une cuillère de yaourt grec citronné, puis ajoutez quelques asperges ou haricots verts dans le plat pour les 15 dernières minutes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : N’ajoutez jamais le miel dès le début ni trop d’eau dans le plat ; la sauce brûlerait ou se diluerait et les pommes de terre resteraient pâles et molles.

Variantes, accompagnements légers et petits problèmes courants

Pour varier ce poulet miel citron pommes de terre rôties, on peut remplacer une partie du thym par du romarin, ou ajouter un peu de paprika doux dans l’huile des pommes de terre. Une salade verte bien assaisonnée, des asperges ou des brocolis juste rôtis complètent ce plat tout en légèreté. Si l’on préfère les blancs, on réduit le temps de cuisson et on les ajoute seulement en seconde partie de cuisson.

Pommes de terre trop pâles ? Elles étaient sans doute humides ou entassées ; on les sèche mieux et on espace davantage. Miel qui a noirci ? Le laquage a été mis trop tôt ou le four trop chaud ; on reste sur 200 °C et on ajoute le miel après 30 minutes. Sans sonde, on pique la cuisse ; un jus clair et une viande qui se détache bien de l’os sont de bons indicateurs.