Avant les premières gelées, ces 3 endroits de la maison à réparer d’urgence : le dernier ne se voit qu’une fois trop tard

À l’automne, les premières gelées menacent façades, fenêtres et jardin des propriétaires partout en France. Quels trois endroits viser en priorité pour éviter les gros dégâts ?

Sur la terrasse, la lumière dorée et les feuilles rousses font oublier que la maison commence déjà à souffrir : microfissures, joints qui se rétractent, tuyaux encore pleins d’eau se préparent en silence aux premiers coups de froid. Si on attend les gelées, le mal est souvent fait.

Les pros le rappellent : une fissure négligée ou un robinet de jardin non purgé peuvent déclencher un dégât des eaux chiffré à « plusieurs milliers d’euros de dégâts », comme le résume Mapagepro. En une demi-heure de repérage et un week-end de petits travaux, on peut préparer sa maison avant les premières gelées… à condition de viser trois endroits bien précis.

Endroit n°1 : façades et murets, quand les petites fissures préparent de gros dégâts

Premier arrêt : façades, mur de clôture, murets du potager. Une microfissure paraît anodine, mais laisse l’eau entrer. Quand la température passe sous 0 °C, cette eau gèle, gagne environ 9 % de volume et pousse de l’intérieur, jusqu’à faire éclater enduit, crépi et parfois même les briques.

Pour limiter la casse, on inspecte les murs à la lumière rasante : on voit mieux ombres de fissures, cloques et taches verdâtres au pied du mur. Les lézardes fines se rebouchent avec un enduit de façade extérieur ; en cas de fissure large, évolutive ou humide, un maçon s’impose.

Endroit n°2 : joints de fenêtres côté jardin, ces courants d’air qui refroidissent tout

Deuxième zone fragile : les joints fatigués des fenêtres et portes-fenêtres côté jardin. Caoutchouc craquelé, mousse écrasée, mastic décollé… et la chaleur s’échappe. Nous avons tous déjà senti ce filet d’air glacé en passant la main le long d’un cadre : ce sont autant de courants d’air et d’humidité qui font grimper la facture de chauffage.

La bonne nouvelle, c’est qu’un simple kit de joints suffit souvent. On retire l’ancien joint, on nettoie le support, puis on colle une mousse ou un caoutchouc adapté au jeu entre ouvrant et cadre. Un mastic acrylique comble les petits jours entre menuiserie et mur. Attention à ne jamais obturer les grilles d’aération, vitales pour une maison saine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles Plusieurs milliers d’euros évités 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réparant fissures, joints et canalisations extérieures avant l’hiver, on supprime l’eau piégée qui gèle, gonfle et finit par casser murs et tuyaux. 💡 Le petit plus : Profiter d’un créneau fixe en septembre : ces gestes deviennent un rituel rapide plutôt qu’une corvée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Reporter à « plus tard » après la première gelée : c’est souvent au dégel que l’on découvre les canalisations éclatées.

Endroit n°3, le plus sournois : canalisations et évacuations extérieures

Troisième zone, la plus redoutée des plombiers car elle ne se voit qu’après la casse : tout ce qui contient ou évacue de l’eau dehors. Robinets d’arrosage, réseau enterré, récupérateur d’eau de pluie, gouttières, descentes… Quand l’eau y gèle, elle pousse, fissure, puis fait éclater métal et PVC. Ce sont toutes ces canalisations extérieures qui transforment le gel en bombe à retardement.

Quelques gestes clés suffisent : purger les robinets et tuyaux extérieurs, isoler les tronçons en cave, garage ou façade avec des manchons, nettoyer les gouttières. Cette courte liste à cocher avant les nuits sous 0 °C peut éviter un sinistre, du salon inondé au massif transformé en marécage.