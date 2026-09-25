Marc de café au jardin : ces plantes adorent ce geste, les autres dépérissent en silence si vous continuez

Du balcon au potager, le marc de café peut nourrir quelques plantes triées sur le volet, mais étouffer les autres. Comment éviter le faux geste écolo qui ruine vos massifs ?

Le geste semble parfait pour un jardin zéro déchet : vider le filtre de la cafetière encore tiède au pied des plantes, sur le balcon comme au potager. Sur les réseaux, le marc de café est présenté comme un “engrais naturel” bon pour tout, tout le temps.

La réalité est moins idyllique. Bien utilisé, ce résidu nourrit vraiment certaines plantes… mais sur d’autres, il compacte le sol, asphyxie les racines et freine la croissance. Pour éviter de condamner un hortensia ou une lavande de bonne foi, mieux vaut savoir à quelles plantes ce geste est réservé.

Pourquoi le marc de café n’est pas un engrais universel

Nous avons tous déjà eu envie de “recycler” notre tasse du matin au jardin. Le marc contient un peu d’azote (environ 1 à 2 % selon l’Oregon State University), du potassium, du phosphore et de la matière organique. De quoi entretenir sa réputation de coup de pouce écologique, gratuit et sans chimie.

Mais ce mélange est légèrement acidifiant et, surtout, très fin. Épandue fraîche en couche épaisse, cette poudre se tasse, forme une croûte dure qui bloque l’eau et l’air. Les racines respirent moins bien, le sol se compacte, les semis et jeunes plants souffrent les premiers. Naturel ne veut donc pas dire sans limite.

Ces plantes qui aiment le marc de café… et celles à épargner

Le marc convient surtout aux plantes acidophiles, qui aiment les sols légèrement acides et riches en humus. Dans cette catégorie, on retrouve :

les hortensias , azalées, rhododendrons, camélias et bruyères ;

, azalées, rhododendrons, camélias et bruyères ; les myrtilliers et autres petits fruits rouges de terre de bruyère ;

beaucoup de fougères d’ombre, et parfois certains rosiers, en petite quantité.

À l’inverse, mieux vaut éviter le marc au pied des lavandes, romarins, thyms et autres plantes méditerranéennes qui apprécient un sol drainant et plutôt calcaire. Même prudence pour les agrumes en pot, les succulentes, les plantes d’intérieur classiques et tous les semis : dans un volume de terre réduit, la croûte de marc apparaît vite et l’excès d’acidité peut faire jaunir le feuillage ou bloquer la croissance.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie d’engrais Bonne 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le marc usagé apporte un peu d’azote et de matière organique qui améliore la structure du sol et maintient une légère acidité appréciée par les plantes de terre de bruyère, à condition de rester sur de petites quantités. 💡 Le petit plus : mélangez toujours le marc séché à un autre paillage (feuilles mortes, compost) pour éviter la fameuse croûte imperméable en surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser du marc de café frais en couche épaisse sur tous les pots ou sur les semis, au risque d’asphyxier les racines et de bloquer la germination.

Mode d’emploi : le bon dosage pour aider vos plantes

Première règle : laisser toujours sécher le marc de café à l’air libre avant de l’utiliser. La voie la plus sûre reste le compost, où il ne doit pas dépasser environ 20 % du volume total. Mélangé à des épluchures, tontes et feuilles, il se décompose doucement et devient un amendement équilibré pour tout le jardin.

En direct, on reste très léger. Pour les plantes acidophiles en pot, une fine pincée de marc sec, une à deux fois par mois, en griffant la surface, suffit largement. En pleine terre, quelques dizaines de grammes par pied et par mois, au printemps et en été, apportent un plus sans dérégler le pH. Gazon, lavandes, agrumes, plantes d’intérieur ou semis fragiles, eux, gagneront à être protégés de ce rituel qui, mal ciblé, fait plus de mal que de bien.

Sources Modes & Travaux

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