Potager en août : ne rangez surtout pas vos graines, ces 4 légumes prolongent vos récoltes jusqu'en novembre
En pensant la saison finie, beaucoup laissent leur potager nu dès la fin août. Pourtant, quatre semis de fin d’été peuvent tout changer jusqu’à l’automne.
Les pommes de terre ont quitté leurs rangs, les haricots ont ralenti et les salades d’été ont filé en graines. Devant ces planches dégarnies, on a souvent rangé les sachets de graines en se disant que la saison était jouée. Résultat : un potager qui s’endort dès la fin août.
En réalité, ce “creux” est une formidable opportunité. Au cœur des semis de fin d’été, le sol reste chaud, l’air se rafraîchit et quatre légumes bien choisis peuvent encore remplir vos paniers jusqu’aux couleurs d’octobre et parfois novembre. Il suffit de miser sur le bon quatuor… et sur quelques gestes simples.
En août, un sol nu au potager est une fausse bonne idée
Une parcelle laissée nue en plein été chauffe, se dessèche, se tasse et se couvre d’herbes indésirables. Futura rappelle qu’un sol découvert perd rapidement son humidité, ce qui a obligé bien des jardiniers à multiplier les arrosages et le désherbage plus tard dans la saison.
Les jardiniers avertis ont transformé cette période en seconde vague de plantations. En septembre, le sol tourne encore autour de 18 à 22 °C alors que les nuits se sont rafraîchies : les légumes à semer en août pour l’automne lèvent vite et montent moins en graines. C’est le moment idéal pour lancer salades d’automne, épinards, radis d’hiver et navets.
Salades, épinards, radis d’hiver, navets : le quatuor gagnant
Nous avons tous déjà pensé qu’il était trop tard pour semer en août. Pourtant, les salades d’automne (laitues d’hiver, chicorée frisée, scarole, mélanges de jeunes pousses) apprécient justement les journées qui raccourcissent. Semez en lignes sur sol frais, de mi-août à début septembre selon la région, pour des récoltes environ six à huit semaines plus tard.
Les épinards d’hiver comme ‘Géant d’hiver’ ou ‘Monstrueux de Viroflay’ se sont parfaitement plu en lignes espacées de 25 à 30 cm, à 2 cm de profondeur, avec un bon compost mûr. À leurs côtés, les radis d’hiver (par exemple ‘Rose de Chine’) et les navets type ‘De Nancy’ poussent vite : Positivr rappelle que certains navets atteignent leur taille en 40 à 60 jours, surtout en “terre riche et bien drainée”, comme le souligne Willemse France. Le froid automnal a ensuite adouci leur goût en transformant l’amidon en sucres.
La méthode de semis de fin d’été pour un vrai potager d’automne
Avant de ressemer, on a pris soin de nettoyer la parcelle, retirer les résidus de culture et griffer légèrement le sol. Un peu de compost mûr nourrit la terre appauvrie ; si elle était très sèche, elle a été arrosée la veille pour offrir une fraîcheur homogène aux graines. Les semis se font en petites bandes, échelonnés tous les quelques jours, pour étaler les récoltes. Les premiers jours, un arrosage en pluie fine matin ou soir et une cagette retournée ou un voile d’ombrage ont protégé les levées des coups de chaud.
Dès que les plantules sont sorties, il faut éclaircir sans attendre et espacer progressivement les arrosages pour forcer les racines à plonger. Un léger paillage limite le dessèchement et les herbes folles. Pour des rangs bien fournis, on vise :
- Salades d’automne : 20 à 25 cm entre chaque pied.
- Épinards : 10 à 15 cm entre deux plants.
- Radis d’hiver : 6 à 8 cm pour laisser grossir les racines.
- Navets : 8 à 10 cm, en terre meuble et bien drainée.
Sources
En bref
- Fin août, le potager se vide, le sol reste nu et beaucoup rangent leurs graines, persuadés que la saison est terminée. 🌱
- Pourtant, des semis de fin d’été de quelques légumes feuilles et racines relancent les récoltes et protègent naturellement la terre. 🥕
- Calendrier, variétés robustes et gestes simples transforment ce creux estival en véritable potager d’automne aux paniers bien remplis. 🍂
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