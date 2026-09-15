Fin d’été au potager : ne rangez surtout pas vos outils avant d’avoir planté ces semis oubliés qui donnent en hiver

Entre mi-août et fin septembre, le potager français vit une vraie bascule, loin d’être une période creuse. Semis, plantations et engrais verts y redonnent vie, à condition de bien choisir.

Fin août, beaucoup rangent déjà les outils, persuadés que le potager a tout donné. Pourtant, le sol reste chaud, la lumière est douce et les carrés libérés des tomates ou des pommes de terre n’attendent qu’une chose : être replantés.

« La fin de l’été est une période de transition au potager », rappelle Le Parisien : certaines cultures s’arrêtent mais « d’autres prennent le relais pour offrir des récoltes en automne, en hiver ou au printemps suivant ». L’enjeu : choisir les bons semis et plantations pour garder un potager vivant.

Fin d’été : que semer pour un potager encore bien rempli

Entre mi-août et fin septembre, la fenêtre est parfaite : le sol est encore chaud pour faire germer vite, les nuits ont commencé à rafraîchir. C’est le bon moment pour semer mâche, épinards d’automne, roquette, laitues d’hiver, mais aussi radis d’automne et navets qui rempliront les assiettes jusqu’aux premières gelées.

Salades d’automne-hiver : mâche, épinards, roquette, laitues rustiques.

: mâche, épinards, roquette, laitues rustiques. Légumes-racines : radis d’automne, radis noirs, navets.

: radis d’automne, radis noirs, navets. Aromatiques : persil, ciboulette, coriandre pour les soupes.

: persil, ciboulette, coriandre pour les soupes. Repiquages : choux d’hiver, chicorées, jeunes fraisiers.

Semis de fin d’été : les gestes qui changent tout

Nous avons tous déjà vu un semis griller en deux jours après un gros arrosage en plein soleil. La mâche, qui aime le frais mais redoute la chaleur, réussit bien mieux quand le sol est laissé « rassise », pré-arrosé, puis semé très peu profond (0,5 à 1 cm) avant un léger tassement et des arrosages en pluie fine le soir.

Cette même recette vaut pour tous les semis de fin d’été : lit de semences fin, planche arrosée avant, graines juste recouvertes, ombrage léger deux ou trois jours. Le site Un Jardin Bio décrit le dessèchement éclair de surface comme « le grand sport de fin d’été » ; semer clair, éviter les gros arrosages qui croûtent et profiter de l’ombre des tomates ou des poireaux change vraiment tout.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au potager Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sol pré-arrosé, semis peu profond et ombrage stabilisent fraîcheur et humidité au moment critique de la levée. 💡 Le petit plus : profiter de l’ombre des cultures en place ou d’un voile léger pour garder la surface fraîche sans détremper. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : travailler le sol juste avant, semer serré puis arroser fort en plein soleil, ce qui forme une croûte et bloque presque toutes les levées.

Planter, couvrir, étaler : préparer déjà l’automne et le printemps

En parallèle, cette fin d’été a été parfaite pour planter choux d’hiver, chicorées frisées et scaroles, mais aussi jeunes fraisiers déjà racinés en godets. Sur les planches que l’on ne cultivera pas tout de suite, un semis d’engrais verts (phacélie, moutarde, seigle, trèfle) couvre le sol, nourrit la terre et limite durablement les mauvaises herbes.

Petit bonus : la fin d’été convient aussi aux prairies fleuries et à certaines bisannuelles, qui profiteront du froid pour bien s’installer. En espaçant vos semis de salades et de radis tous les dix à quinze jours et en gardant toujours une planche couverte, le potager reste rythmé et donne, même en plein hiver, une vraie impression de jardin vivant.