Ces 22 arbustes persistants remplacent la haie de thuyas triste : un jardin fleuri toute l’année pour moins cher

Envie d’une haie persistante et fleurie qui protège des regards, nourrit les oiseaux et parfume le jardin de janvier à décembre ? Variétés, calendrier et astuces de plantation redessinent votre clôture sans faire exploser le budget.

Une haie de thuyas protège des regards, mais elle laisse souvent le jardin monochrome, surtout en hiver. Dommage quand cette bande de verdure pourrait, à elle seule, apporter couleur, parfum, ombre fraîche et oiseaux toute l’année.

En misant sur des arbustes au feuillage persistant et aux floraisons étagées, il devient possible de composer une haie persistante et fleurie de janvier à décembre. Et avec l’astuce des plants en racines nues, cette haie de rêve ne rime plus forcément avec budget XXL.

Les bases d’une haie persistante et fleurie vraiment réussie

Tout commence par le décor : orientation, vent, type de sol. Les arbustes au feuillage persistant ou semi‑persistant gardent leurs feuilles et assurent le rideau de verdure toute l’année. On choisit ensuite des floraisons échelonnées, afin qu’au moins un arbuste soit en fleurs à chaque saison, sans oublier le parfum pour les abords de terrasse ou d’entrée.

En hiver, camélias, laurier‑tin, mahonia, daphné ou sarcococca illuminent la grisaille. Au printemps, oranger du Mexique, photinia, pieris, rhododendron et skimmia prennent le relais ; l’été, escallonia, céanothe, laurier‑rose, myrte ou callistemon prolongent le spectacle. À l’automne, abélia, élaeagnus et camellia sasanqua referment la boucle, tout en offrant baies et abris à la petite faune.

Planter au bon moment pour une haie belle… et moins chère

Une haie de plusieurs dizaines de mètres peut coûter très cher si l’on achète tout en pot. Trucmania/Ouest‑France raconte ainsi qu’un même arbuste de haie s’est vendu 30 € en conteneur en septembre, puis 4 € en novembre, une fois proposé en racines nues : même variété, prix presque divisé par sept.

Ce basculement a lieu entre novembre et mars, pendant le repos végétatif. Pour en profiter, on plante hors période de gel, le plus vite possible après l’achat. Les racines restent enveloppées dans un sac humide, le trou est large, enrichi de compost, les racines bien étalées puis arrosées abondamment, même en hiver : de quoi assurer une reprise rapide au printemps.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée jusqu’à 85 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La vente en racines nues réduit les coûts et permet aux plants de s’enraciner tranquillement en hiver. 💡 Le petit plus : Réservez vos arbustes à l’avance pour avoir le choix sur les plus belles variétés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter en sol gelé ou laisser les racines nues se dessécher.

Entretenir une haie persistante sans sacrifier les fleurs

Les trois premières années, arrosages réguliers, paillage et une couche de compost au printemps aident les arbustes à s’installer. Pour la taille, on intervient juste après la floraison, sinon les boutons de l’année suivante partent avec les branches.

Si la haie se dégarnit, une taille plus sévère à 60–80 cm du sol, entre novembre et mars hors gel, lui redonne de la vigueur, même au prix d’une année sans fleurs. En cas de trou, on peut aussi glisser une clématite ou un jasmin étoilé, planté à une cinquantaine de centimètres et guidé sur un tuteur incliné pour combler vite l’espace.

Sources Modes & Travaux

«Trou dans une haie top 5 des plus belles grimpantes pour camoufler les espaces vides»