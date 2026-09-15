Taupes au jardin : cette méthode naturelle à suivre vite si vous voulez sauver votre pelouse sans les tuer

Taupinières en série, gazon bousculé, potager éventré : les taupes s’invitent au jardin au printemps comme à l’automne. Quelles astuces naturelles les font fuir sans les blesser ?

Un matin, la pelouse a pris des airs de champ de bataille : des dizaines de taupinières, la terre fine projetée partout, les bordures de massifs bousculées. Beaucoup de jardins ont connu cette scène, surtout au printemps et à l’automne, quand les taupes redoublent d’activité dans un sol frais et humide.

Bonne nouvelle, ces monticules indiquent un sol vivant, riche en vers de terre et en insectes, que la taupe d’Europe (Talpa europaea) aère en profondeur. Mais il reste légitime de vouloir protéger un beau gazon ou un potager soigné. L’objectif n’est pas de les tuer, mais de les faire déménager en douceur.

Taupes au jardin : comprendre avant de chasser

La taupe mange des vers de terre, des larves de hannetons et d’autres insectes du sol ; elle ne grignote pas directement les racines. Les dégâts viennent surtout des galeries qui soulèvent la terre, déstabilisent les jeunes plants et déforment le gazon. Sa présence signale donc un sol fertile, mais visuellement, le jardin a été mis à rude épreuve.

Pour agir efficacement, il faut savoir où elle passe. Elle a creusé des galeries superficielles, proches de la surface, pour chasser, et des galeries profondes pour circuler. Une taupinière fraîche, à terre sombre et meuble, indique une zone active. En l’écrasant le matin puis en observant si elle se reforme, on repère les couloirs réellement utilisés.

Odeurs que les taupes détestent : l’ail et les plantes répulsives

Nous avons tous déjà posé une gousse d’ail sur une taupinière en espérant un miracle. En surface, cela n’a presque aucun effet. La bonne méthode consiste à ouvrir légèrement la taupinière fraîche, atteindre la galerie, puis y déposer 3 à 5 gousses d’ail épluchées et entaillées, tous les 2 à 3 mètres. On referme sans tasser trop fort et l’on a renouvelé l’opération toutes les 3 à 4 semaines, surtout en période pluvieuse.

Pour renforcer la barrière d’odeurs, on a aussi utilisé des poils de chien glissés dans les taupinières, du purin de sureau (environ 1 kg de feuilles pour 10 L d’eau, laissé à fermenter une dizaine de jours) versé dans les galeries, ou encore des bulbes très parfumés : fritillaire couronne impériale, narcisses, jacinthes, ail ornemental en bordure. L’euphorbe épurge, dite herbe à taupe, et le tourteau de ricin repoussent bien, mais restent irritants ou toxiques pour les enfants et animaux de compagnie, à réserver aux zones inaccessibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Durée d’action 3 à 4 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’odorat de la taupe est son principal sens. En ciblant les galeries actives avec de l’ail, du purin de sureau ou des poils de chien, on transforme son garde-manger en lieu désagréable. Associée à des plantes et bulbes odorants en bordure, cette barrière olfactive l’incite à déplacer son territoire plus loin, sans la blesser. 💡 Le petit plus : associer l’ail enfoui à une bordure permanente de couronnes impériales, narcisses ou jacinthes pour créer, saison après saison, une ligne de défense parfumée autour de la pelouse ou du potager. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de poser l’ail en surface, tasser fortement la terre ou oublier de renouveler les répulsifs : la taupe contourne alors la zone et les taupinières continuent de se multiplier.

Vibrations, grillages et cohabitation apaisée

D’ailleurs, les taupes ont aussi un sens du toucher très fin. Des tiges métalliques plantées dans le sol, coiffées de bouteilles en plastique ou de petits moulins à vent, transmettent des vibrations inconfortables dans le réseau de galeries. Les bornes à ultrasons solaires complètent ce dispositif, surtout sur les grandes pelouses, même si leur efficacité est variable.

Pour les zones précieuses, une grille anti-taupes enterrée à 30 à 40 cm sous une nouvelle pelouse, ou au fond d’un carré potager, forme un rempart discret. Les bacs surélevés ont été équipés d’un fond grillagé. Ailleurs, on laisse les taupes travailler le sol au pied des haies ou au verger et l’on réutilise la terre fine des taupinières pour les semis et le regarnissage du gazon.