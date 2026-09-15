Ce moule de pâtisserie que vous délaissez au placard peut transformer vos apéros si vous y glissez ça dedans
Votre moule à madeleines prend la poussière pendant que les apéros alignent toujours les mêmes biscuits. Et si quelques madeleines salées au parmesan, gonflées et parfumées, bousculaient enfin la routine ?
Au fond d’un placard, le moule à madeleines s’ennuie, réservé à quelques goûters sucrés oubliés. Les apéros, eux, enchaînent chips et biscuits toujours identiques. Pourtant, il suffit d’une pâte bien beurrée pour que ces petites coquilles changent l’ambiance.
Le jour où on y verse une pâte salée au parmesan et aux herbes fraîches, tout bascule. Les empreintes se remplissent de bouchées dorées, à picorer encore tièdes. Et ce moule qu’on croyait inutile finit par sortir à chaque apéro.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 œufs, 100 g de farine T55, 1 c. à café de levure chimique
- ✅ 80 g de parmesan râpé, 80 ml de lait entier
- ✅ 60 g de beurre fondu + un peu pour le moule
- ✅ Ciboulette, persil, thym (1 c. à soupe de chaque), sel, poivre
L’erreur qu’on fait tous avec le moule à madeleines
On réserve souvent le moule à madeleines au sucré, puis on le laisse filer au fond du placard. Pourtant, sa forme de coquillage donne des bouchées salées parfaites : rapides à cuire, avec une belle croûte dorée. Le secret, c’est un parmesan affiné, râpé fin, mêlé à des herbes fraîches. Le fromage fond dans la pâte, gratine en surface, parfume l’apéro ; on sale donc avec parcimonie.
Recette pas à pas : madeleines salées au parmesan et aux herbes
Pour des madeleines salées au parmesan moelleuses, on reprend la base d’une pâte à madeleines classique sans trop la travailler. Le repos au frais épaissit la pâte, répartit bien la levure et prépare la fameuse petite bosse. Pâte bien froide, four chaud : ce duo fait la différence, même en version apéritive.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Faire fondre le beurre et le laisser tiédir. Fouetter œufs et lait, ajouter farine et levure tamisées pour une pâte lisse.
- Technique : Incorporer beurre fondu, parmesan, herbes, poivre et une pincée de sel. Filmer et laisser reposer la pâte au frais 1 h.
- Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer le moule, remplir les alvéoles aux trois quarts avec la pâte froide, enfourner 12 à 15 min.
- Finition : Laisser reposer 2 min hors du four, démouler délicatement. Servir les madeleines salées au parmesan tièdes, à la croûte croustillante.
Organisation : faire de son moule à madeleines l’allié des apéros de dernière minute
Pour s’organiser, on peut préparer la pâte la veille et la garder filmée au réfrigérateur. Au moment de l’apéro, on remplit le moule, on cuit et on sert aussitôt, avec légumes croquants ou charcuterie. Restes éventuels : boîte hermétique, puis quelques minutes de réchauffage à 150 °C pour rendre le moelleux.
En bref
- 🍽️ Un moule à madeleines oublié au fond du placard devient la base de madeleines salées au parmesan pour changer l’ambiance des apéros.
- 🧀 Ingrédients simples, pâte peu travaillée, repos au frais et cuisson rapide structurent une recette de madeleines apéritives moelleuses à la croûte bien dorée.
- ⏱️ Astuces de chef, repos prolongé et choc thermique promettent une belle bosse, un cœur fondant et des apéros de dernière minute beaucoup plus simples.
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