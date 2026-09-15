Je n’allume plus mon four l’été : ce gâteau au chocolat express à la poêle et ce geste interdit changent tout

Plus de four allumé ni cuisine surchauffée : ce gâteau au chocolat à la poêle cuit à feu très doux, directement sur votre plaque. En quelques gestes, il promet une mie tendre, un cœur presque fondant et des goûters sauvés même en pleine canicule.

L’odeur du chocolat qui fond, la mie encore tiède qu’on coupe en grosses parts… sans four allumé ni cuisine transformée en sauna. En été, on veut du moelleux, pas de la surchauffe.

Bonne nouvelle : un simple gâteau au chocolat à la poêle permet d’obtenir mie tendre, cœur presque fondant et croûte fine, en restant sur feu doux. Une poêle, un couvercle, et les goûters sont sauvés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 g de farine, 80 g de sucre, 25 g de cacao non sucré, 1 sachet de levure (11 g), 1 pincée de sel

✅ 2 œufs et 150 ml de lait entier ou demi-écrémé

✅ 50 ml d’huile neutre (tournesol, colza désodorisé…)

✅ 100 g de chocolat noir pâtissier et 5 g de beurre pour la poêle

Pourquoi ce gâteau au chocolat à la poêle remplace le four tout l’été

Ce gâteau au chocolat sans four ni micro-ondes cuit comme un mini dessert de pâtisserie, directement sur le gaz ou la plaque électrique. La poêle antiadhésive de 24 cm et le couvercle créent une chaleur douce et régulière ; la pâte lève grâce à la levure chimique et garde une texture humide, parfaite pour les goûters improvisés de fin de journée.

La méthode express en 4 gestes pour un gâteau au chocolat à la poêle rapide

On prépare la pâte dans un simple saladier, puis on laisse la poêle faire le reste. Le feu très doux, réglé autour de 2 ou 3 sur 10, évite que le dessous ne brûle. Le couvercle garde la vapeur ; en fin de cuisson, le centre doit légèrement rebondir sous le doigt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger les ingrédients secs, puis ajouter œufs, lait et huile jusqu’à obtenir une pâte lisse. Technique : Incorporer le chocolat noir haché, et verser la pâte dans la poêle beurrée de 24 cm. Cuisson : Couvrir, laisser cuire 18 à 22 minutes à feu très doux sans soulever le couvercle. Finition : Vérifier : dessus pris, miettes humides sur la lame, retourner pour 2 minutes, puis laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 30 min sans four 🔍 Le secret de l’expert La clé de ce gâteau au chocolat à la poêle, c’est l’alliance du feu très doux et du couvercle. La poêle chauffe par le dessous, la vapeur enveloppe le dessus, la levure libère ses bulles : la mie gonfle sans se dessécher. ✨ Le twist gourmand : Ajoutées directement dans la pâte, des noisettes concassées et des dés de poire transforment ce gâteau express en dessert façon pâtisserie, sans aucune étape en plus et toujours sans rallumer le four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu ou enlever le couvercle en cours de cuisson : le dessous brûle, le centre reste cru et le gâteau au chocolat à la poêle perd tout son moelleux.

Variantes et service pour tous les goûters

Servi tiède, ce gâteau au chocolat à la poêle aime le fromage blanc, la glace à la vanille ou les fruits de saison, et se réinvente avec cannelle, café ou banane.

Sources Top Santé

«Arretez de planter un couteau dans votre gateau au yaourt voici lastuce infaillible pour verifier sa cuisson»