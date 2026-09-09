Ne rallumez plus le four : ce gâteau au chocolat express à la poêle est d’un moelleux presque illégal

Four en panne ou cuisine d’étudiant ? Ce gâteau au chocolat à la poêle, prêt en 25 minutes, cache un secret de cuisson qui change tout au moelleux.

L’odeur du chocolat noir qui fond, la surface à peine craquelée, et sous la cuillère une mie qui se referme doucement… On parle d’un gâteau au chocolat épais, centre presque tremblotant, qui console les journées grises.

L’ennui, c’est que l’envie surgit souvent quand le four est froid, déjà pris, ou qu’aucun moule à manqué ne traîne. On s’apprête à renoncer au vrai gâteau maison… Et si cette texture ultra moelleuse était possible sans allumer le four ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de chocolat noir pâtissier (55 à 65 % de cacao) et 80 g de beurre doux

✅ 2 œufs, 80 g de sucre en poudre, 1 pincée de sel

✅ 70 g de farine + 1/2 sachet de levure chimique, 80 ml de lait

✅ 10 g de beurre pour la poêle + options : noisettes, caramel beurre salé, fleur de sel

Les ingrédients exacts pour un moelleux indécent (sans four)

Pour ce gâteau au chocolat à la poêle, on choisit un chocolat pâtissier à 55–65 % de cacao. Avec 100 g de chocolat pour 80 g de beurre, la base est riche, étudiée pour cuire doucement sans four. Résultat : un moelleux, pas un fondant coulant.

Les 2 œufs fouettés avec le sucre forment l’appareil œufs-sucre qui apporte volume et légèreté. 70 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, du lait et une pincée de sel suffisent pour une mie souple, crémeuse.

Pas-à-pas : le gâteau au chocolat à la poêle, prêt en 25 minutes top chrono

La préparation est express : 8 à 10 minutes suffisent. On fait fondre chocolat et beurre en douceur, on laisse tiédir, puis on mélange simplement avec œufs, sucre, farine, levure, lait et sel jusqu’à obtenir une pâte lisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre chocolat et beurre à feu très doux ou au bain-marie, puis laisser tiédir. Technique : Fouetter œufs et sucre, ajouter le mélange chocolat-beurre, puis incorporer farine, levure, sel et lait jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Beurrer une poêle antiadhésive de 20 cm, verser la pâte, couvrir d’un couvercle bien ajusté et cuire à feu minimum 18 à 22 minutes. Finition : Couper le feu, laisser reposer 5 minutes sous couvercle ; servir dans la poêle ou faire glisser sur assiette beurrée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson à feu minimum, sous couvercle, transforme la poêle en four vapeur. La mie cuit lentement sans se dessécher ; le centre reste humide, le dessous juste doré. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 cuillère à soupe de caramel au beurre salé dans le chocolat fondu, ou quelques noisettes torréfiées pour un croquant irrésistible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : N’augmente jamais le feu et ne soulève pas le couvercle sans cesse : le dessous brûle, la vapeur s’échappe, le gâteau devient sec.

Twists gourmands : transformer ce gâteau de secours en dessert de restaurant

Pour un dressage minute, servir tiède avec glace vanille, crème fraîche ou poires poêlées, et un filet de caramel au beurre salé. Le gâteau au chocolat express à la poêle se garde 24 heures dans une boîte hermétique, puis se réchauffe doucement à feu très doux.