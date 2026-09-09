Ne jetez plus votre pain rassis : ce dessert corse au caramel va déclencher des disputes à table

En Corse, le pain rassis ne finit pas au compost mais dans un pastizzu, flan caramélisé au citron qui affole la tablée. À partir de quelques restes et de trois gestes précis, ce dessert anti-gaspi devient la star du repas.

Arrêtez de jeter votre pain rassis : en Corse, il termine dans un dessert que toute la famille se dispute

Caramel qui mousse dans la casserole, lait chaud parfumé au citron, odeur sucrée qui s’échappe du four. Tout semble annoncer un flan de pâtisserie ; pourtant, au départ, il n’y a qu’un bout de baguette sèche oublié dans la corbeille, ce même pain que l’on s’apprête souvent à jeter dans la hâte du soir.

En Corse, ce pain rassis prend une toute autre destinée : un pastizzu, flan caramélisé ultra fondant servi bien froid. Plus aucune miette visible, seulement une texture onctueuse, un parfum vif de citron et un caramel qui nappe la cuillère. Avant de balayer la corbeille à pain, on peut en quelques gestes le transformer en dessert familial.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pain rassis nature

✅ 750 ml de lait entier

✅ 4 œufs + 70 g de sucre en poudre

✅ 80 g de sucre, 2 c. à soupe d’eau, zeste d’1 citron, 1 bouchon de pastis (facultatif)

Le secret corse pour ne plus jamais jeter le pain rassis

Dans cette recette pastizzu corse pain rassis, le pain n’est plus un déchet mais la matière première. On garde un repère simple : pour 250 g de restes, 750 ml de lait entier et 4 œufs. Le ratio se double ou se divise selon ce qui traîne dans la semaine. Pain blanc, campagne ou baguette de la veille conviennent ; on évite seulement les pains très salés ou bourrés de graines.

Pas à pas : le pastizzu au pain rassis que tout le monde s’arrache

Tout repose ensuite sur trois gestes. D’abord, laisser le pain se dissoudre longuement dans le lait chaud, sans bouillir, puis écraser ou mixer jusqu’à obtenir une crème lisse. Puis, battre œufs et sucre sans faire mousser, avant d’y incorporer cette panade et le parfum de citron, voire un trait de pastis. Enfin, cuire au bain-marie à 160‑180 °C ; le centre doit encore frémir quand on secoue légèrement le moule.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le pain, chauffer le lait, verser dessus et laisser ramollir totalement. Technique : Mixer ou écraser finement, battre œufs et sucre, ajouter panade, zeste et éventuel pastis. Cuisson : Cuire sucre et eau en caramel, napper le moule, verser l’appareil et enfourner au bain-marie. Finition : Refroidir complètement, placer au frais au moins 4 heures, démouler bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par part ≈ 0,60 € 🔍 Le secret de l’expert Le trempage dans le lait chaud hydrate la mie, qui épaissit l’appareil. Associé au bain-marie, il donne un flan lisse, sans œufs grainés. ✨ Le twist gourmand : Mettre un peu de brioche et quelques raisins secs trempés dans du pastis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire sans bain-marie ; le flan se fissure et devient sec.

Conservation, service et idées anti-gaspi pour la semaine

Le pastizzu se garde 48 heures au réfrigérateur, bien filmé, et se sert très froid, quand le caramel redevient fluide. En cas de restes, on coupe des cubes que l’on poêle rapidement au beurre ; un goûter anti-gaspi parfait.