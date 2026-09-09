Butternut : si vous faites encore une simple soupe, vous ratez ces 5 recettes d’hiver que les Français adorent

En France, l’hiver, la courge butternut finit souvent en éternelle soupe du soir, pratique mais lassante. Voici comment cinq recettes plébiscitées la bousculent sans compliquer votre cuisine.

La courge butternut qui caramélise au four, la chair qui se délite sous la fourchette, la muscade qui parfume la cuisine… Rien à voir avec le bol de soupe avalé à la va‑vite. Dès qu’on la coupe, son parfum de noisette promet déjà autre chose qu’un simple velouté.

Pendant longtemps, le réflexe a été le même : on épluche, on cube, on cuit dans du bouillon, on mixe et basta. Pourtant, en cuisine française, on s’amuse désormais beaucoup plus avec le butternut : gratin, curry, frites rôties, version farcie très généreuse. Alors, concrètement, quelles sont les 5 recettes que les Français ressortent tout l’hiver ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut moyenne (1 à 1,2 kg)

✅ 1 l de bouillon de légumes, 20 cl de crème ou lait de coco

✅ 200 g de fromage (fromage râpé, feta ou chèvre)

✅ Ail, oignon, curry, paprika, muscade, sel, poivre, huile d’olive

Pourquoi on en a marre de la simple soupe de butternut

Une fois la première pluie tombée, on sert tous le même velouté de butternut, doux mais répétitif. La texture rassure, mais on finit par se lasser.

Bonne nouvelle : cette courge supporte toutes les cuissons et adore épices, fromage, herbes. Avec quelques recettes simples, on garde le côté réconfortant, mais avec bien plus de relief.

Les 5 recettes de butternut que les Français plébiscitent

1. Soupe de butternut ultra onctueuse

On garde la star historique, mais en mieux : oignon revenu, cubes de butternut mijotés au bouillon, mixage fin, touche de crème ou de lait de coco.

2. Gratin de butternut façon dauphinois

Tranches fines de courge, plat frotté à l’ail, crème, muscade, fromage râpé. Passage au four à 180 °C, jusqu’à un gratin de butternut bien doré.

3. Butternut farcie quinoa, champignons & fromage

On coupe la courge en deux, on la fait rôtir, puis on garnit de quinoa ou riz, oignons, champignons, feta ou chèvre. Plat complet au four.

4. Curry de butternut & pois chiches au lait de coco

Dans une cocotte, oignon, ail et curry, puis dés de courge, pois chiches, lait de coco. Mijotage doux ; sauce parfumée pour un curry de butternut.

5. Frites de butternut au four, paprika & croustillant

Bâtonnets réguliers enrobés d’huile d’olive, paprika, sel, poivre, étalés en une seule couche. Cuisson à 200 °C, en retournant à mi‑parcours pour un cœur tendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher le butternut, retirer graines, couper régulièrement. Technique : Faire revenir oignon, ail, épices, ajouter la courge. Cuisson : Mijoter au bouillon ou lait de coco, ou cuire au four. Finition : Rectifier l’assaisonnement, ajouter crème, fromage ou élément croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Un voile d’huile avant cuisson caramélise le butternut. ✨ Le twist gourmand : Terminer chaque recette avec un topping croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le faire bouillir nature trop longtemps rend la chair aqueuse.

Mode d’emploi express du butternut pour toutes vos recettes

Au frais, les restes de courge cuite se gardent trois jours, bien emballés.