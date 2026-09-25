Les Jardins suspendus du Havre : cet ancien fort cache un secret végétal que trop de touristes ignorent encore

Sur les hauteurs du Havre, un ancien fort de Sainte-Adresse abrite aujourd’hui un jardin botanique de 17 hectares ouvert gratuitement toute l’année. Entre bastions, serres et vue sur la baie de Seine, ce « jardin du monde » réserve plus d’une surprise aux visiteurs.

Sur les hauteurs du Havre, un ancien fort surveille toujours la baie de Seine. Derrière ses remparts de brique, on n’entend plus les canons mais le bruissement des feuilles et le clapotis des fontaines. Bienvenue aux Jardins suspendus du Havre, 17 hectares de verdure accrochés au ciel.

Ce fort du XIXe siècle s’est mué en jardin botanique où l’on marche sur les traces des explorateurs partis du port voisin. Entre murs d’enceinte et bastions, la promenade offre des vues spectaculaires sur l’estuaire… et une rencontre inattendue avec des plantes venues des cinq continents.

Du fort de Sainte-Adresse au jardin botanique du Havre

Édifié à partir de 1854, le fort de Sainte-Adresse a été construit sous Napoléon III pour protéger la rade. Ses remparts, ses casemates et ses poudrières, d’inspiration Vauban, ont longtemps contrôlé l’entrée de la baie de Seine avant d’être désaffectés en 1979.

La Ville du Havre en est devenue propriétaire en 2000 et a lancé, dès 2005, un vaste projet de réhabilitation. Les paysagistes ont conservé la structure militaire tout en l’adaptant : les bastions se sont transformés en terrasses plantées, la promenade haute a offert un balcon continu sur la mer, et les fossés ont accueilli de nouveaux jardins.

Les Jardins suspendus du Havre, un tour du monde végétal

Ouverts en 2008, les Jardins suspendus font désormais partie des « Jardins botaniques de France et des pays francophones » et ont obtenu le label Jardin remarquable en 2014. Plus de 4 000 variétés y sont rassemblées, avec 3 000 m² de serres de collection (tropicales, désertiques, comestibles) et une roseraie de 350 variétés.

Nous avons tous déjà rêvé de voyager sans avion ni passeport. Ici, on a traversé l’Amérique du Nord entre érables flamboyants et conifères, puis l’Asie orientale avec érables du Japon, bambous et rhododendrons. Un autre bastion évoque l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec eucalyptus, acacias, cordylines et grevilleas, tandis que d’autres espaces rendent hommage aux explorations du XXe siècle et aux hortensias des pépiniéristes Cayeux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de visite conseillé 2 à 3 h 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’architecture en couronne du fort guide naturellement la balade : on suit les remparts, on enchaîne les jardins par continent, puis on termine dans les serres et la roseraie sans jamais se perdre. 💡 Le petit plus : arriver en fin d’après-midi pour profiter de la lumière dorée sur la baie de Seine depuis la promenade haute. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de la promenade haute sans visiter les serres ni la roseraie, ou venir sans vérifier les horaires spécifiques des serres.

Préparer sa visite : quand venir, que ne pas manquer

Les Jardins suspendus sont ouverts tous les jours, de 9 h à 20 h jusqu’en octobre puis de 9 h à 17 h jusqu’à fin mars, avec entrée gratuite. On a déjà flâné au printemps pour les floraisons, en été pour la roseraie, en automne pour les feuillages et en hiver pour la chaleur des serres.

Pour profiter au mieux du lieu, quelques réflexes changent tout :

Commencer par les serres de collection au centre du fort, puis suivre la promenade haute pour le tour des continents.

Descendre vers la roseraie et les 24 carrés d’essais, parfaits pour glaner des idées de plantations.

Faire une pause à L’Orangeraie, le salon de thé installé dans une alvéole, avant d’explorer les œuvres d’art et le jardin des Robinsons avec les enfants.