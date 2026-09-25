Cette tourte crémeuse pas chère est mon plat doudou d’automne : l’erreur au four qui gâche tout

Quand le froid revient, cette tourte crémeuse poireaux poulet devient le plat doudou du soir, prête avec presque rien. Et une astuce toute simple évite la pâte détrempée.

Le plat doudou que l’on refait tout l’automne : la tourte crémeuse poireaux poulet

Dans le four, la pâte feuilletée se boursoufle, dore, exhale un parfum de beurre chaud qui met tout le monde à table. Sous la croûte, on entend la sauce frémir autour du poulet fondant et des poireaux sucrés. Ce plat doudou rend les soirées d’automne tout de suite plus douces.

Et pourtant, cette tourte crémeuse aux poireaux et au poulet se prépare avec presque rien : quelques hauts de cuisse, deux poireaux, un peu de bouillon et une pâte feuilletée du commerce. Une seule poêle, un plat qui va au four, et le tour est joué. La vraie question, c’est comment garder la sauce généreuse sans détremper la croûte croustillante ; c’est là que la méthode change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Poulet et poireaux : la base généreuse

✅ Beurre, farine, bouillon, crème pour la sauce

✅ Romarin, paprika, poivre, zeste de citron

✅ Pâte feuilletée, œuf battu, parmesan râpé

Pourquoi cette tourte est devenue mon plat doudou d’automne

Cette tourte poireaux poulet coche toutes les cases du repas rassurant ; un plat complet, qui réunit légumes, viande et pâte dorée dans le même plat à gratin. Le poulet reste juteux, les poireaux deviennent presque confits, la sauce crème bouillon citron enrobe le tout. On sert à la cuillère, chacun se ressert sans réfléchir.

L’astuce de la pâte en carrés : le secret croustillant

Plutôt que de couvrir tout le plat avec un disque de pâte, on découpe la pâte feuilletée en carrés qu’on dispose en tuiles qui se chevauchent légèrement. La vapeur de la garniture s’échappe entre les interstices, la pâte gonfle mieux et reste sèche dessous. La condition pour ce croustillant ? Une garniture crémeuse mais bien liée, jamais liquide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper poulet et poireaux, rincer, saisir au beurre doucement ensemble. Technique : Ajouter farine, remuer une minute, verser le bouillon progressivement chaud. Cuisson : Incorporer crème, épices, zeste ; laisser mijoter jusqu’à sauce nappante. Finition : Verser dans le plat, couvrir de carrés dorés, enfourner à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Petit budget 🔍 Le secret de l’expert On prépare un petit roux beurre farine autour du poulet et des poireaux ; il épaissit bouillon et crème, la sauce nappe sans détremper la pâte. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, parsemer légèrement la pâte de parmesan et de romarin ; cela donne un parfum très bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner une garniture trop liquide ou brûlante ramollit aussitôt la pâte ; mieux vaut laisser épaissir, puis tiédir quelques minutes.

Variantes d’automne & idées “frigo vide”

La même base accueille bien volontiers des champignons poêlés, quelques épinards, un reste de dinde ou de poulet rôti, un peu de comté râpé aussi.

Les restes se conservent au frais jusqu’au lendemain ; on réchauffe au four à 160 °C pour garder bien la pâte feuilletée croustillante.