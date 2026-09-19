Fins de mois difficiles : cette tourte crémeuse poulet-poireaux, peu d’ingrédients et un geste qui change tout

Entre fins de mois serrés et envies de comfort food, cette tourte au poulet et aux poireaux promet un vrai repas complet sans se ruiner. Reste une étape clé pour obtenir une garniture crémeuse et une pâte vraiment croustillante.

Odeur de poulet qui risssole doucement, poireaux qui fondent dans la poêle, petite vapeur qui s’échappe du four quand on entaille la croûte dorée… Cette tourte crémeuse poulet-poireaux a tout du plat qui réchauffe un soir de fatigue, avec une sauce nappante et une pâte qui croustille sous la fourchette.

Pas besoin d’un caddie plein pour y arriver : quelques hauts de cuisse bon marché, deux poireaux, un peu de bouillon, de crème et une pâte feuilletée du commerce suffisent à nourrir la table sans paniquer le compte en banque. Reste à maîtriser une chose : obtenir une garniture crémeuse sans détremper la pâte. C’est là que tout se joue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de hauts de cuisse de poulet désossés, sans peau

✅ 2 poireaux moyens, nettoyés et émincés + 30 g de beurre

✅ 15 g de farine, 500 ml de bouillon de volaille, 150 ml de crème liquide

✅ 320 g de pâte feuilletée, 1 œuf, sel, poivre, herbes (thym ou romarin)

Tourte poulet-poireaux : peu d’ingrédients pour un gros effet réconfort

On mise ici sur des produits malins : les hauts de cuisse, moins chers que les blancs, restent juteux même après passage au four. Les poireaux, eux, donnent du volume et une douceur fondante qui permet de réduire la quantité de viande sans avoir l’impression de se priver.

Avec cette tourte poulet poireaux, on tient un vrai plat complet pour quatre, pour quelques euros seulement, surtout si on remplace une partie du poulet par des restes de poulet rôti. Servie avec une simple salade, elle cale les appétits et apaise les fins de mois un peu serrées.

La bonne méthode pour une tourte crémeuse et une pâte bien croustillante

Tout se passe d’abord dans la sauteuse : le poulet dore, les poireaux se transforment en fondue, puis on lie le tout avec un petit roux beurre-farine étiré au bouillon et à la crème. La garniture doit napper la cuillère, sans couler comme une soupe, avant de passer sous sa couverture de pâte feuilletée en carrés bien dorés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Couper le poulet en dés. Fendre, rincer puis émincer finement les poireaux. Préparer le bouillon et battre l’œuf dans un petit bol. Technique : Faire fondre le beurre à feu moyen, dorer le poulet une dizaine de minutes. Ajouter les poireaux, laisser fondre jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres. Saupoudrer de farine, mélanger une minute puis verser le bouillon petit à petit. Cuisson : Ajouter la crème, sel, poivre et éventuellement herbes et zeste de citron. Laisser mijoter à découvert jusqu’à obtenir une sauce épaisse et onctueuse, qui se tient sur la cuillère sans être compacte. Finition : Verser la garniture dans un plat. Découper la pâte en carrés et les disposer en damier légèrement chevauché. Dorer à l’œuf, parsemer d’un peu de fromage et cuire 25 minutes, jusqu’à croûte bien dorée. Laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 €/pers. 🔍 Le secret de l’expert Le mélange beurre-farine forme un roux qui emprisonne le liquide du bouillon. En laissant réduire tranquillement, la sauce s’épaissit et reste stable pendant la cuisson au four ; la pâte feuilletée saisie à 200 °C reste ainsi bien gonflée et pâte croustillante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de romarin ou de thym et un zeste très fin de citron dans la sauce, puis un voile de parmesan sur la pâte avant le four pour une tourte encore plus parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec une garniture trop liquide. Si la sauce ressemble à une soupe, elle détrempera la pâte ; mieux vaut prolonger la réduction quelques minutes à feu moyen.

Conserver, réchauffer et recycler la tourte poulet-poireaux

On garde les restes, bien refroidis, au réfrigérateur dans une boîte fermée jusqu’à 2 jours. Pour réchauffer sans ramollir la pâte, on passe au four à 170 °C une dizaine de minutes, plutôt qu’au micro-ondes.

Côté variantes, on peut remplacer la moitié du poulet par des légumes du frigo ou par plus de poireaux pour alléger la note. Avec des restes de viande déjà cuite, on ajoute simplement en fin de cuisson de la sauce, juste avant de monter la tourte.