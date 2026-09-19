Le dimanche, ce plat grec aux pommes de terre fait oublier le gratin dauphinois, à condition d'éviter cette erreur
Chaque dimanche, ce gratin grec aux pommes de terre et à la feta a remplacé le gratin dauphinois sur ma table. Qu’est-ce qui rend cette patatopita si légère, parfumée et pourtant parfaitement tranchable ?
Je le fais chaque dimanche et plus personne ne réclame de gratin dauphinois : ma patatopita grecque aux pommes de terre et à la feta
L’odeur des herbes, de l’ail doré et des pommes de terre chaudes envahit la cuisine. Au four, un plat gonfle, croûte dorée qui craque sous la fourchette, pendant qu’à l’intérieur une garniture fondante remplace le traditionnel gratin dauphinois.
Depuis quelques dimanches, on sert ce gâteau salé grec aux pommes de terre plutôt que le gratin dauphinois, et plus personne ne songe à protester. Pour comprendre ce succès, on regarde de près trois choses : la pomme de terre, la feta et le four.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre à chair farineuse
- ✅ 200 g de feta grecque en bloc + 120 g de yaourt grec nature
- ✅ 3 œufs, 80 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 30 g de beurre, 6 cl d’huile d’olive
- ✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, persil, menthe, 1 c. à c. d’origan, zeste d’½ citron, 30 g de chapelure, sel, poivre
Pourquoi cette patatopita grecque a remplacé le gratin dauphinois le dimanche
Dans cette patatopita grecque aux pommes de terre et à la feta, la crème disparaît au profit d’une base plus digeste. On réunit 1 kg de pommes de terre farineuses, 200 g de feta, 3 œufs, 120 g de yaourt grec, 80 g de farine et un sachet de levure chimique.
Les œufs, la farine et la levure transforment la purée en gâteau salé qui se coupe en parts nettes. Les herbes, l’origan et le zeste de citron réveillent les pommes de terre, tandis que la feta crée des poches crémeuses qui font oublier le gratin dauphinois.
La méthode pas à pas pour une patatopita crousti-moelleuse
Première règle : des pommes de terre très tendres, sans excès d’eau. On les cuit de préférence à la vapeur ou en robe des champs, puis on les écrase encore chaudes à la fourchette. Cette chaleur permet à l’amidon de piéger beurre, huile d’olive et yaourt, pour une texture dense sans être lourde.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les pommes de terre à la vapeur, les écraser grossièrement.
- Technique : Mélanger encore chaud beurre, huile, yaourt, œufs, farine et levure.
- Cuisson : Incorporer oignon et ail revenus, herbes, feta, verser dans le plat.
- Finition : Parsemer de chapelure huilée, cuire 40–45 min, laisser reposer.
Comment servir, conserver et réinventer ce plat du dimanche
Servi chaud avec salade de tomates et concombres, ce gratin grec se réchauffe au four et accueille volontiers épinards ou pois chiches.
En bref
- 🍽 Chaque dimanche, ce gratin grec aux pommes de terre et feta remplace le gratin dauphinois sur la table familiale.
- 🥔 Une patatopita grecque crousti-moelleuse repose sur une base liée de pommes de terre et sur quelques gestes précis durant la cuisson.
- ✨ Servie avec salade ou en buffet, cette recette grecque aux herbes et à l’ail doré cache un détail qui change totalement la texture des parts.
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