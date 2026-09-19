Le dimanche, ce plat grec aux pommes de terre fait oublier le gratin dauphinois, à condition d'éviter cette erreur

Chaque dimanche, ce gratin grec aux pommes de terre et à la feta a remplacé le gratin dauphinois sur ma table. Qu’est-ce qui rend cette patatopita si légère, parfumée et pourtant parfaitement tranchable ?

Je le fais chaque dimanche et plus personne ne réclame de gratin dauphinois : ma patatopita grecque aux pommes de terre et à la feta

L’odeur des herbes, de l’ail doré et des pommes de terre chaudes envahit la cuisine. Au four, un plat gonfle, croûte dorée qui craque sous la fourchette, pendant qu’à l’intérieur une garniture fondante remplace le traditionnel gratin dauphinois.

Depuis quelques dimanches, on sert ce gâteau salé grec aux pommes de terre plutôt que le gratin dauphinois, et plus personne ne songe à protester. Pour comprendre ce succès, on regarde de près trois choses : la pomme de terre, la feta et le four.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair farineuse

✅ 200 g de feta grecque en bloc + 120 g de yaourt grec nature

✅ 3 œufs, 80 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 30 g de beurre, 6 cl d’huile d’olive

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, persil, menthe, 1 c. à c. d’origan, zeste d’½ citron, 30 g de chapelure, sel, poivre

Pourquoi cette patatopita grecque a remplacé le gratin dauphinois le dimanche

Dans cette patatopita grecque aux pommes de terre et à la feta, la crème disparaît au profit d’une base plus digeste. On réunit 1 kg de pommes de terre farineuses, 200 g de feta, 3 œufs, 120 g de yaourt grec, 80 g de farine et un sachet de levure chimique.

Les œufs, la farine et la levure transforment la purée en gâteau salé qui se coupe en parts nettes. Les herbes, l’origan et le zeste de citron réveillent les pommes de terre, tandis que la feta crée des poches crémeuses qui font oublier le gratin dauphinois.

La méthode pas à pas pour une patatopita crousti-moelleuse

Première règle : des pommes de terre très tendres, sans excès d’eau. On les cuit de préférence à la vapeur ou en robe des champs, puis on les écrase encore chaudes à la fourchette. Cette chaleur permet à l’amidon de piéger beurre, huile d’olive et yaourt, pour une texture dense sans être lourde.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre à la vapeur, les écraser grossièrement. Technique : Mélanger encore chaud beurre, huile, yaourt, œufs, farine et levure. Cuisson : Incorporer oignon et ail revenus, herbes, feta, verser dans le plat. Finition : Parsemer de chapelure huilée, cuire 40–45 min, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈70 min 🔍 Le secret de l’expert Les pommes de terre chaudes lient beurre, yaourt et œufs ; au four, l’ensemble se fige en gâteau salé qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Rôtir une tête d’ail à côté du plat et presser la pulpe dans l’appareil. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les pommes de terre dans trop d’eau ou les mixer au robot.

Comment servir, conserver et réinventer ce plat du dimanche

Servi chaud avec salade de tomates et concombres, ce gratin grec se réchauffe au four et accueille volontiers épinards ou pois chiches.