Betterave à l’apéro : ces verrines roses feta-noix font un carton, à condition d’éviter ce geste qui gâche tout

À l’heure de l’apéritif, ces verrines betterave feta noix font soudain oublier la salade un peu triste. En jouant sur une crème rose et un croquant minute, elles réservent une surprise.

Tout le monde sert la betterave en salade : depuis qu’on la mixe avec de la feta et des noix en jolies verrines roses, on redemande la recette

Sur la table, ces petites verrines roses volent la vedette aux cacahuètes. Une cuillère traverse une crème lisse, légèrement lactée, où la betterave devient douce et fondante, loin de la tranche vinaigrée servie d’ordinaire avec la salade verte.

Longtemps, à l’apéro, on servait la betterave en cubes un peu timides. Depuis qu’on la mixe avec de la feta, du fromage frais et quelques noix grillées en verrines betterave feta noix, tout le monde réclame la recette de cette crème rose.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de betteraves rouges cuites bien égouttées

✅ 150 g de feta + 100 g de fromage frais nature

✅ 60 à 80 g de cerneaux de noix + 2 c. à soupe d’huile d’olive + 1 c. à soupe de jus de citron + 1 petite gousse d’ail

✅ 6 brins de ciboulette + sel fin + poivre noir moulu

Pourquoi ces verrines roses betterave–feta–noix font oublier la salade de betterave

Ces verrines roses betterave donnent enfin du panache à la betterave cuite. La racine apporte le fondant, la feta le relief salé, le fromage frais adoucit. Sur le dessus, les noix torréfiées croquent ; servies en verrines apéritif betterave feta, elles font vite oublier la salade classique.

Pas à pas : la crème de betterave à la feta qui reste bien lisse

Le secret tient à la texture : une vraie crème de betterave à la feta, bien lisse, qui se tient en couche nette. Trois réflexes suffisent : égoutter, mixer longtemps, puis laisser raffermir au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre betteraves en dés, fromage frais, 100 g de feta, citron, ail et huile dans le mixeur. Technique : Mixer longuement, racler les parois, mixer encore jusqu’à texture lisse ; saler, poivrer, mettre au frais. Cuisson : Torréfier les noix à sec quelques minutes, laisser refroidir puis concasser grossièrement au couteau. Finition : Remplir six verrines de crème aux deux tiers, ajouter feta émiettée, noix et ciboulette juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert En mixant longuement betterave, feta et fromage frais, on obtient une émulsion où le gras enrobe l’eau. Le citron resserre les protéines, épaissit légèrement la crème et ravive le rose. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de cumin ou de zaatar, ou quelques dés de pomme verte avec les noix, pour un contraste plus vif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas monter les verrines trop tôt en mélangeant tout. La betterave délave la feta et ramollit les noix.

Variantes & idées pour servir vos verrines betterave–feta–noix

Ces verrines roses betterave se servent bien fraîches avec gressins, crackers aux graines ou pain de campagne grillé. Elles ouvrent un dîner sans effort, ou un apéritif dînatoire.

Pour varier, remplacer la feta par du chèvre frais ou de la ricotta, ou parfumer la base de verrines betterave fromage frais avec du citron vert.