Betterave à l’apéro : ces verrines roses feta-noix font un carton, à condition d’éviter ce geste qui gâche tout
À l’heure de l’apéritif, ces verrines betterave feta noix font soudain oublier la salade un peu triste. En jouant sur une crème rose et un croquant minute, elles réservent une surprise.
Tout le monde sert la betterave en salade : depuis qu’on la mixe avec de la feta et des noix en jolies verrines roses, on redemande la recette
Sur la table, ces petites verrines roses volent la vedette aux cacahuètes. Une cuillère traverse une crème lisse, légèrement lactée, où la betterave devient douce et fondante, loin de la tranche vinaigrée servie d’ordinaire avec la salade verte.
Longtemps, à l’apéro, on servait la betterave en cubes un peu timides. Depuis qu’on la mixe avec de la feta, du fromage frais et quelques noix grillées en verrines betterave feta noix, tout le monde réclame la recette de cette crème rose.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de betteraves rouges cuites bien égouttées
- ✅ 150 g de feta + 100 g de fromage frais nature
- ✅ 60 à 80 g de cerneaux de noix + 2 c. à soupe d’huile d’olive + 1 c. à soupe de jus de citron + 1 petite gousse d’ail
- ✅ 6 brins de ciboulette + sel fin + poivre noir moulu
Pourquoi ces verrines roses betterave–feta–noix font oublier la salade de betterave
Ces verrines roses betterave donnent enfin du panache à la betterave cuite. La racine apporte le fondant, la feta le relief salé, le fromage frais adoucit. Sur le dessus, les noix torréfiées croquent ; servies en verrines apéritif betterave feta, elles font vite oublier la salade classique.
Pas à pas : la crème de betterave à la feta qui reste bien lisse
Le secret tient à la texture : une vraie crème de betterave à la feta, bien lisse, qui se tient en couche nette. Trois réflexes suffisent : égoutter, mixer longtemps, puis laisser raffermir au froid.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre betteraves en dés, fromage frais, 100 g de feta, citron, ail et huile dans le mixeur.
- Technique : Mixer longuement, racler les parois, mixer encore jusqu’à texture lisse ; saler, poivrer, mettre au frais.
- Cuisson : Torréfier les noix à sec quelques minutes, laisser refroidir puis concasser grossièrement au couteau.
- Finition : Remplir six verrines de crème aux deux tiers, ajouter feta émiettée, noix et ciboulette juste avant de servir.
Variantes & idées pour servir vos verrines betterave–feta–noix
Ces verrines roses betterave se servent bien fraîches avec gressins, crackers aux graines ou pain de campagne grillé. Elles ouvrent un dîner sans effort, ou un apéritif dînatoire.
Pour varier, remplacer la feta par du chèvre frais ou de la ricotta, ou parfumer la base de verrines betterave fromage frais avec du citron vert.
En bref
- 🥗 À l’apéro, la betterave cuite quitte la simple salade pour se transformer en verrines roses betterave feta noix prêtes en quelques minutes.
- 🍴 La recette détaille la crème de betterave à la feta, le mixage prolongé et le dressage en verrines apéritif betterave feta au dernier moment.
- ✨ Un secret de texture et un geste interdit changent tout, entre betterave bien égouttée, noix torréfiées et couches roses qui restent nettes.
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