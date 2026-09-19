Apéro : après avoir testé cette astuce avec la pâte feuilletée, vous ne servirez plus jamais la charcuterie en tranches
À l’apéro, ces croissants feuilletés jambon et fromage de montagne détrônent la planche de charcuterie en moins de dix minutes. Quels gestes font toute la différence au four ?
Sur la table, la planche de charcuterie a beau aligner ses tranches rangées, les regards glissent vers la plaque qui sort du four. La pâte feuilletée gonflée, la croûte fine qui craque, le parfum de jambon grillé et de fromage de montagne fondu annoncent l’apéro qui va durer.
Ici, on ne sert plus la charcuterie en tranches ; on la roule dans une pâte légère avec un cœur fondant qui s’attrape facilement. Ces mini croissants disparaissent en moins de dix minutes ; reste à maîtriser deux choses : le bon choix de produits et un façonnage qui retient bien le fromage.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230–250 g)
- ✅ 4 tranches fines de jambon cru (env. 120 g)
- ✅ 100 g de fromage de montagne à pâte pressée
- ✅ 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de lait pour dorer
Les croissants feuilletés jambon & fromage de montagne qui remplacent la planche de charcuterie
Pour ces croissants feuilletés jambon fromage de montagne, on part sur du simple mais sérieux : une pâte feuilletée bien froide, quatre tranches de jambon cru parfumé et une petite centaine de grammes de cantal, comté ou beaufort.
On découpe la pâte en 16 triangles ; chacun reçoit juste assez de garniture pour être dodu sans exploser à la cuisson. Résultat : 16 bouchées pour 4 à 6 personnes, plus généreuses qu’une planche de charcuterie vendue 10 € au bar du coin.
Comment rouler les croissants pour éviter que le fromage ne fuie partout
Le geste clé se joue dès la découpe. La pâte doit rester froide ; on trace 16 parts comme une pizza, puis on pose jambon et fromage à la base, en laissant une petite bordure libre. On roule serré mais sans forcer, et surtout on place la pointe en dessous sur la plaque.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir les ingrédients, préchauffer le four à 200 °C et couper jambon et fromage en petits morceaux réguliers.
- Technique : Dérouler la pâte feuilletée, la découper en 16 triangles, garnir la base, poivrer légèrement puis rouler vers la pointe.
- Cuisson : Disposer les croissants sur une plaque, pointe en dessous, dorer au jaune d’œuf et laisser raffermir 10 minutes au froid.
- Finition : Enfourner 15 à 18 minutes, jusqu’à belle couleur ambrée, puis laisser tiédir 5 minutes avant de servir.
Variantes de montagne : 3 idées si vous n’avez pas de cantal ou de jambon cru
On peut remplacer le cantal par comté, beaufort ou abondance, et le jambon cru par speck ou coppa.
En bref
- 🥐 À l’apéro, ces croissants feuilletés jambon et fromage de montagne remplacent la planche de charcuterie classique pour 4 à 6 convives en quelques minutes.
- 🔥 Technique simple : découpe en 16 triangles, garniture justement dosée et façonnage précis transforment pâte feuilletée et charcuterie en bouchées dorées irrésistibles.
- 🧀 Entre pâte glacée, four très chaud et garniture mesurée, un détail de préparation suffit à retenir le fromage fondu et garantir un feuilletage spectaculaire.
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