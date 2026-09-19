Apéro : après avoir testé cette astuce avec la pâte feuilletée, vous ne servirez plus jamais la charcuterie en tranches

À l’apéro, ces croissants feuilletés jambon et fromage de montagne détrônent la planche de charcuterie en moins de dix minutes. Quels gestes font toute la différence au four ?

Sur la table, la planche de charcuterie a beau aligner ses tranches rangées, les regards glissent vers la plaque qui sort du four. La pâte feuilletée gonflée, la croûte fine qui craque, le parfum de jambon grillé et de fromage de montagne fondu annoncent l’apéro qui va durer.

Ici, on ne sert plus la charcuterie en tranches ; on la roule dans une pâte légère avec un cœur fondant qui s’attrape facilement. Ces mini croissants disparaissent en moins de dix minutes ; reste à maîtriser deux choses : le bon choix de produits et un façonnage qui retient bien le fromage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230–250 g)

✅ 4 tranches fines de jambon cru (env. 120 g)

✅ 100 g de fromage de montagne à pâte pressée

✅ 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de lait pour dorer

Les croissants feuilletés jambon & fromage de montagne qui remplacent la planche de charcuterie

Pour ces croissants feuilletés jambon fromage de montagne, on part sur du simple mais sérieux : une pâte feuilletée bien froide, quatre tranches de jambon cru parfumé et une petite centaine de grammes de cantal, comté ou beaufort.

On découpe la pâte en 16 triangles ; chacun reçoit juste assez de garniture pour être dodu sans exploser à la cuisson. Résultat : 16 bouchées pour 4 à 6 personnes, plus généreuses qu’une planche de charcuterie vendue 10 € au bar du coin.

Comment rouler les croissants pour éviter que le fromage ne fuie partout

Le geste clé se joue dès la découpe. La pâte doit rester froide ; on trace 16 parts comme une pizza, puis on pose jambon et fromage à la base, en laissant une petite bordure libre. On roule serré mais sans forcer, et surtout on place la pointe en dessous sur la plaque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les ingrédients, préchauffer le four à 200 °C et couper jambon et fromage en petits morceaux réguliers. Technique : Dérouler la pâte feuilletée, la découper en 16 triangles, garnir la base, poivrer légèrement puis rouler vers la pointe. Cuisson : Disposer les croissants sur une plaque, pointe en dessous, dorer au jaune d’œuf et laisser raffermir 10 minutes au froid. Finition : Enfourner 15 à 18 minutes, jusqu’à belle couleur ambrée, puis laisser tiédir 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte feuilletée froide + four chaud créent vapeur qui gonfle les couches, tandis que le fromage de montagne fond sans fuir. ✨ Le twist gourmand : Un extra gourmand ? Glisser sous le jambon voile de moutarde douce ou de confit d’oignons et une pincée de thym. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le piège ? Bourrer les triangles de garniture ; si l’on force pour rouler, c’est qu’il y en a déjà trop.

Variantes de montagne : 3 idées si vous n’avez pas de cantal ou de jambon cru

On peut remplacer le cantal par comté, beaufort ou abondance, et le jambon cru par speck ou coppa.