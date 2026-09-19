Fin de mois, frigo presque vide : ces 5 dîners de placard réconfortants régalent 4 personnes pour moins de 2 €

Frigo clairsemé, budget qui tire la langue et faim de vrai confort à table : le décor est planté. Avec quelques conserves bien choisies, cinq dîners de placard pas chers s’organisent sans dépasser 1,80 € par personne.

Une poêle qui crépite, l’odeur d’un oignon qui dore, la vapeur d’une casserole de pâtes : la cuisine rassure aussitôt. Sauf que ce soir, le frigo est maigre et la fin de mois déjà bien là.

On a faim de réconfort, pas d’un bol de pâtes fades ni d’une addition salée de livraison. Avec quelques conserves, des pâtes, du riz, des œufs et des lentilles, on peut aligner cinq dîners de placard pas chers pour quatre personnes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pâtes courtes et 650 g de riz blanc

✅ 4 boîtes de tomates concassées (400 g) et 1 boîte de thon (140 g)

✅ 350 g de lentilles vertes et 800 g de haricots rouges

✅ 1,2 kg de pommes de terre et 12 œufs

La méthode fin de mois : des dîners de placard pas chers qui rassasient 4 personnes

Le principe : concentrer le budget sur une base simple. Féculents, légumineuses en conserve, œufs, tomates en boîte, oignons et un peu de fromage suffisent pour enchaîner cinq repas pas cher pour 4.

Peu d’ingrédients, beaucoup de goût : la technique pour cinq soirs

Pour ces repas avec conserves, on répète toujours les mêmes gestes. On fait revenir oignon et ail dans un peu d’huile, ajoute épices et concentré de tomate, puis tomates en boîte ou bouillon. Ensuite, on laisse mijoter, couvre ou gratine selon le plat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignons et ail, couper pommes de terre et carottes, rincer haricots rouges, égoutter maïs et thon. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter épices, laurier et concentré de tomate, puis tomates en boîte ou bouillon. Cuisson : Cuire pâtes, riz ou pommes de terre pendant que chili, lentilles ou sauce tomate-thon mijotent 20 à 40 minutes, ou que le gratin dore à 200 °C. Finition : Terminer par crème ou fromage, un peu de chapelure pour le gratin doré, ajuster sel, poivre, piment, moutarde ou vinaigre juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,80 € 🔍 Le secret de l’expert Oignon et ail dorés doucement déclenchent des arômes intenses qui structurent sauces tomate, chili et lentilles. Avec le duo féculents + légumineuses, on obtient des assiettes très rassasiantes, même avec peu de matière grasse. ✨ Le twist gourmand : On module ensuite l’assaisonnement : citron sur les pâtes au thon, yaourt sur le chili, herbes sur la tortilla, moutarde avec les lentilles, paprika dans la chapelure du gratin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter surtout de noyer les plats sous une eau non salée : le goût se dilue, les légumineuses éclatent, le gratin reste pâle ; on ajoute le liquide par petites touches, déjà assaisonné.

Conserver, recycler et varier ses dîners de placard pas chers

Rien ne se perd. Le riz du mardi rejoint le gratin du vendredi, les lentilles en trop deviennent salade ou galettes poêlées, la sauce des pâtes au thon finit sur du pain. Conservés en boîte hermétique, ces plats tiennent quelques jours et donnent des idées repas fin de mois à réchauffer.