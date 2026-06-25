Marc de café : ces plantes adorent ce coup de pouce au jardin, à condition d’éviter cette erreur fréquente

Encensé sur les réseaux, le marc de café peut autant booster un massif qu’affaiblir vos plantes. Quelles espèces l’acceptent vraiment et avec quels gestes le doser ?

Au fond du filtre, ce petit tas sombre intrigue : faut‑il le jeter ou l’offrir aux plantes ? Sur les réseaux, le marc de café est présenté comme la potion magique qui ferait tout pousser. De quoi donner envie d’en saupoudrer partout… parfois au détriment du jardin.

Bonne nouvelle, certaines espèces adorent ce coup de pouce, surtout les plantes de sol acide et quelques stars du potager. Mais utilisé frais, en couche épaisse ou trop souvent, le marc a déjà fait jaunir des hortensias et dépérir des lavandes. Voici les gestes simples qui changent tout.

Marc de café : un allié pour le sol, pas un engrais miracle

Riche en matière organique et en azote, le marc de café nourrit doucement la vie du sol. Mélangé à la terre ou au compost, il a assoupli bien des terres lourdes : sol plus grumeleux, qui garde mieux l’humidité tout en laissant passer l’air, micro‑organismes plus actifs autour des racines.

En revanche, utilisé pur et en couche épaisse, ce résidu très fin se tasse, forme une croûte dure, bloque l’eau et l’air. En pot, il retient trop l’humidité et favorise champignons et pourriture des racines. Le marc reste donc un appoint, pas un engrais miracle.

Quelles plantes aiment vraiment le marc de café ?

Les grandes gagnantes sont les plantes acidophiles : hortensias, camélias, azalées, rhododendrons. Nous avons tous déjà vu leurs fleurs pâlir dans un sol trop calcaire ; un peu de marc bien sec, incorporé au pied, peut soutenir la floraison. Au potager, tomates et courgettes profitent aussi d’une fine poignée mélangée à la surface du sol, une fois par mois l’été.

À l’inverse, lavande, thym, romarin, sauge, mais aussi cactus, aloès, autres succulentes, orchidées, anthuriums, fuchsias, géraniums, lilas ou pivoines préfèrent qu’on garde le marc pour d’autres. Ces plantes aiment les sols pauvres, calcaires ou très drainants ; trop de marc, acide et humide, y a souvent déclenché jaunissement, collet qui noircit et racines molles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Simplicité d’utilisation 8/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Mêlé à la terre ou au compost, le marc apporte de la matière organique, stimule les micro‑organismes et améliore la rétention d’eau sans surcharger le sol. 💡 Le petit plus : Alterner une petite pincée de marc avec des feuilles sèches ou du carton brun aide à garder un sol équilibré et aéré. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Verser du marc frais en couche épaisse au pied des lavandes, succulentes ou orchidées : croûte, excès d’humidité, racines qui pourrissent en quelques semaines.

Les bons gestes pour utiliser le marc sans se tromper

La première règle tient en trois mots : laisser sécher complètement. Étalez le marc de café sur une assiette ; une fois friable, il ne s’agglomère plus. Au jardin, mélangez‑le toujours aux premiers centimètres de terre.

Pour les plantes qui l’acceptent, mieux vaut de petites doses espacées qu’un apport massif. Deux ou trois apports légers par saison suffisent largement. D’ailleurs, un bon compost mûr reste plus complet ; le marc vient seulement l’enrichir.