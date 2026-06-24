Courgettes : ce feutrage blanc le soir n’est pas du calcaire, faites plutôt ce geste simple dès le matin

Quand un feutrage blanc envahit les feuilles de courgettes arrosées le soir, c’est souvent l’oïdium qui s’installe. Quel simple changement de geste stoppe l’attaque ?

Au début, ce n’est qu’un voile discret sur quelques feuilles. Un dépôt blanc, poudreux, que l’on prend pour du calcaire. Par réflexe, beaucoup de jardiniers mouillent alors le feuillage le soir pour le « rincer ». Le lendemain, le blanc a gagné du terrain.

Ce feutrage blanc n’a pourtant rien d’innocent : il s’agit le plus souvent de l’oïdium, un champignon qui adore les soirées chaudes et humides. Et cet arrosage du soir lui offre exactement le climat dont il a besoin. Un simple changement de geste suffit à casser la spirale.

Ce feutrage blanc sur vos courgettes : ce n’est pas du calcaire

L’oïdium des cucurbitacées est une maladie cryptogamique : un champignon se développe en surface des feuilles, des pétioles et parfois des tiges. Il forme un voile blanc farineux ; les feuilles jaunissent, se recroquevillent puis sèchent. Le pied s’épuise et produit moins de courgettes.

On le confond souvent avec du calcaire. Pour faire la différence en un coup d’œil, quelques repères simples aident beaucoup :

Oïdium : poudre uniforme qui s’étale et gagne de nouvelles feuilles.

: poudre uniforme qui s’étale et gagne de nouvelles feuilles. Calcaire : taches localisées, dures au toucher, qui ne progressent pas.

Feuille saine : marbrures vert clair mais aucun aspect farineux au doigt.

Pourquoi mouiller le soir fait flamber l’oïdium

Le champignon adore les contrastes : températures entre 20 et 28 °C, nuits plus fraîches et humidité élevée. Arroser le soir en mouillant le feuillage crée un film d’eau qui reste des heures. Avec une humidité proche de 100 %, les spores germent vite et colonisent les feuilles voisines.

À l’inverse, un arrosage au pied le matin limite le problème. Le feuillage reste sec, ou sèche vite après un traitement, ce qui fragilise l’oïdium. Mieux vaut arroser deux à trois fois par semaine, abondamment mais seulement au pied, et garder la fraîcheur grâce à un paillage autour des plants.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant le feuillage sec la nuit, on supprime l’humidité indispensable au champignon, tandis que bicarbonate, lait et décoctions modifient la surface des feuilles et bloquent la progression des taches blanches. 💡 Le petit plus : Ajoutez un paillage de 10 cm : la terre reste fraîche, vous arrosez moins souvent et le pied souffre moins du stress hydrique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : continuer à arroser en pluie fine sur les feuilles le soir, surtout si un voile blanc est déjà visible.

Le protocole express pour que le feutrage blanc ne revienne plus

Dès les premières taches, il faut réagir vite. On commence par arrêter de mouiller les feuilles le soir, puis on coupe les plus atteintes. On les glisse dans un sac, on les sectionne pour limiter la dispersion, puis on les jette à la poubelle ou on les brûle, jamais au compost.

Ensuite, on soigne : pulvériser une fois par semaine une solution de bicarbonate (1 cuillère à café par litre d’eau avec un peu de savon noir) freine le champignon. En alternance, un lait dilué à 10 % et, tous les dix jours, une décoction de prêle, d’ortie ou de consoude, appliqués le matin par temps sec, renforcent les courgettes et limitent le retour du feutrage blanc.