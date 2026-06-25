Courgettes couvertes de fleurs mais sans fruits : ce geste du matin que presque aucun jardinier ne fait cet été

Partout en France, des jardiniers voient leurs courgettes couvertes de fleurs mais vides de fruits. Quel simple geste matinal suffit à relancer la récolte ?

Des rangées de fleurs jaunes, des feuilles gigantesques… et dans le panier, presque rien. Beaucoup de jardiniers ont connu cet été où les plants de courgettes semblaient prometteurs, mais les fruits n’ont jamais vraiment suivi. On arrose, on met du compost, on scrute le moindre gonflement… sans comprendre ce qui cloche.

Souvent, le problème ne vient ni de l’engrais ni de l’arrosage, mais d’un minuscule détail de timing : la fécondation des fleurs au petit matin. Quand les abeilles se font rares ou arrivent trop tard, les mini-courgettes jaunissent puis pourrissent. Un simple geste matinal a pourtant déjà changé la donne dans bien des potagers.

Courgettes couvertes de fleurs mais sans fruits : ce qui se passe vraiment

Sur un même pied de courgette, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les premières sont portées par une tige fine, sans renflement. Les secondes se reconnaissent à la “mini-courgette” déjà formée à la base. Si cette petite courgette a jauni, ramolli puis a disparu, la fleur femelle a été mal fécondée.

En temps normal, il faut jusqu’à une quinzaine de visites d’abeilles ou de bourdons pour assurer une bonne fécondation. Mais la pluie, le vent, la canicule ou un potager de balcon ont souvent réduit ces passages. Dans ces conditions, les plants ont parfois surtout produit des fleurs mâles. « La production de fleurs mâles est généralement due à des conditions sèches. Maintenir le sol constamment humide devrait résoudre le problème », explique le site Gardeners’ World, cité par Mon Jardin Ma Maison.

Le geste du matin qui change tout : la pollinisation manuelle

Entre le lever du soleil et la fin de matinée, les fleurs de courgette sont grandes ouvertes et le pollen se transfère le mieux. Munissez-vous d’un petit pinceau propre ou d’un coton-tige. Prélevez doucement le pollen au cœur d’une fleur mâle, puis touchez le pistil au centre d’une fleur femelle, bien ouverte elle aussi. Certains retirent les pétales d’une fleur mâle et frottent directement son cœur dans la fleur femelle : cela a aussi très bien fonctionné, à condition de rester délicat.

Sur un balcon ou dans un jardin urbain, ce coup de pinceau a déjà suffi à transformer une floraison décevante en série de fruits bien formés. Sur des plants correctement nourris et arrosés, les petites courgettes fécondées ainsi ont grossi régulièrement en quelques jours, là où elles avortaient auparavant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 5 min/jour 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les fleurs de courgette restent ouvertes très peu de temps le matin. En transférant vous-même le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles pendant cette courte fenêtre, vous remplacez les visites d’abeilles manquantes et assurez une fécondation quasi certaine. 💡 Le petit plus : installez quelques fleurs mellifères tout près des courgettes pour que, à terme, les insectes prennent le relais de votre pinceau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser les fleurs ou intervenir en milieu de journée, quand elles sont déjà flétries : le pollen ne se transfère plus et les mini-courgettes avortent.

Un rituel express pour des courgettes généreuses tout l’été

Ce passage matinal devant les courgettes devient vite un vrai check-up du potager. On en profite pour vérifier l’humidité du sol, arroser au pied sans mouiller les fleurs, et maintenir un paillage pour garder la fraîcheur. Là où la terre a séché, ce petit moment a souvent évité la cascade de fleurs mâles que redoute Gardeners’ World, qui rappelle que « La production de fleurs mâles est généralement due à des conditions sèches. Maintenir le sol constamment humide devrait résoudre le problème ».

D’ailleurs, récolter souvent a changé la vigueur de nombreux plants. Gardeners’ World prévient que « Laisser les courgettes grossir réduira la vigueur de la plante et son potentiel de fructification ». Cueillies à 10–20 cm, les courgettes restent tendres, la plante continue de lancer de nouveaux fruits, et les gratins, poêlées ou brochettes se succèdent tout l’été. Petit bonus : en observant chaque matin, les premières taches d’oïdium ou les pucerons ont été repérés tôt, avant de gâcher la saison.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les jardiniers sont invités à planter ce légume avant la fin juin.»