Canicule : ne tondez plus votre pelouse quand il fait plus de 30 °C, cette erreur la condamne pour tout l’été

Sous plus de 30 °C, chaque passage de tondeuse malmène votre gazon déjà en détresse. Quels gestes adopter en pleine canicule pour éviter qu’il ne grille ?

Premier épisode de canicule, thermomètre bloqué au‑dessus de 30 °C, le bourdonnement des tondeuses résonne dans le quartier. Pour garder un jardin « impeccable », beaucoup rasent leur pelouse alors qu’elle est en pleine souffrance.

Ce réflexe esthétique a pourtant un coût : sous la chaleur extrême, chaque passage de tondeuse fragilise un gazon qui tente de survivre. Comprendre ce qui se passe au‑delà de 30 °C change complètement la manière de l’entretenir.

Quand la canicule s’installe, le gazon passe en mode survie

En période de canicule, le gazon se met en mode survie, un phénomène appelé dormance estivale. L’herbe jaunit, cesse de pousser et concentre eau et nutriments dans ses racines. Une pelouse beige n’est donc pas forcément morte ; elle se protège simplement du manque d’eau.

Quand l’air dépasse 30 °C, l’herbe transpire beaucoup et le sol surchauffe. Des mesures montrent qu’à 2 cm de profondeur, le sol grimpe jusqu’à 60 °C sous un gazon ras, contre 50 °C sous 8 cm d’herbe et moins de 45 °C sous une pelouse haute. La hauteur agit alors comme une ombrelle naturelle.

Tondre son gazon par plus de 30 °C : le faux bon geste

Nous avons tous déjà tondu très court pour que la pelouse repousse moins vite. En pleine chaleur, c’est l’inverse de ce qu’il faut faire : on enlève à l’herbe son écran solaire naturel, on expose le sol aux UV et on aggrave le stress hydrique.

Plus la tonte du gazon est courte, plus les racines restent en surface. Des essais montrent qu’un gazon laissé haut développe des racines autour de 18 cm, contre 8 cm pour une pelouse rasée. Moins de profondeur, donc moins d’eau et plus de brûlures. Si l’herbe est déjà jaune ou grillée, on range la tondeuse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort au jardin moins de tonte, moins d’arrosage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Au‑delà de 30 °C, le gazon se met en dormance et supporte mal les coupes répétées. Le laisser plus haut garde le sol plus frais, limite l’évaporation et permet aux racines profondes d’accéder à l’humidité. 💡 Le petit plus : monter la tondeuse d’un cran dès le début de l’été et laisser quelques zones plus hautes offrent un refuge, pour le gazon comme pour la petite faune. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tondre très court juste avant ou pendant une canicule en espérant « tenir plus longtemps » ; c’est le meilleur moyen de brûler durablement la pelouse et de devoir la regarnir ensuite.

Comment s’occuper de sa pelouse avant et après la vague de chaleur

Que faire concrètement ? Sous les 30 °C, la tonte reste possible, mais en douceur : lame réglée au‑delà de 6 cm, passages espacés tous les 8 à 10 jours et tondeuse sortie tôt le matin ou après 18 heures.

Pelouse verte : limiter le piétinement et arroser en profondeur le soir ou tôt le matin.

Pelouse qui jaunit : ne tondre que les zones vertes, en hauteur maximale.

Pelouse brune : arrêter toute tonte et attendre la fin de la canicule.

Après la vague de chaleur, on attend quelques jours de températures plus douces, idéalement une pluie, puis on reprend avec une ou deux tontes à 5–6 cm. Tant que le gazon reverdit, les coupes restent hautes, avant un retour progressif à la hauteur habituelle.