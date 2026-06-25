Ce frelon asiatique qui tourne sans cesse devant votre porte envoie un signal discret que vous ne devez pas ignorer
Fin de printemps, un frelon asiatique tourne sans relâche devant votre porte d’entrée, sous vos fenêtres. Et s’il annonçait un nid caché, à quelques centimètres seulement ?
Fin juin, la lumière dorée caresse la façade et les pots de lavande embaument déjà l’entrée. Mais un gros insecte sombre tourne, encore et encore, juste devant votre porte d’entrée, comme s’il montait la garde. Vous refermez vite, en espérant qu’il s’éloigne.
S’il revient pourtant au même endroit, plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, ce n’est pas un hasard. Chez le frelon asiatique, ce manège signale souvent un repérage de nid tout proche, encore invisible à l’œil nu. Mieux vaut donc lire ces signaux avant que la colonie ne s’installe.
Pourquoi ce frelon asiatique insiste devant votre porte d’entrée
Le frelon asiatique, Vespa velutina, est un insecte invasif originaire d’Asie arrivé en France en 2004. Un peu plus petit que le frelon européen, il est brun très sombre, avec un anneau orangé et surtout des pattes jaunes.
Seul, il a été plutôt discret et peu agressif. Mais en fin de printemps et tout l’été, la reine et ses premières ouvrières cherchent des cavités abritées pour installer un nid primaire ; leurs allers-retours précis devant votre entrée révèlent souvent ce repérage.
Ce qu’il a repéré que vous ne voyez pas sur la façade
Ces éclaireurs privilégient les recoins chauds et calmes : coffre de volet roulant au-dessus de la porte, coffret de compteur, petit jour entre l’huisserie et le mur, avancée de toit ou gouttière. Un nid primaire ressemble à une petite boule de papier gris, vite dissimulée.
Autre cachette fréquente près de la porte d’entrée : la haie dense ou le massif de laurier, de thuya ou de lierre qui encadre le chemin. Un nid a souvent été construit à hauteur d’homme dans ce fouillis ; la moindre vibration d’un taille-haie peut alors déclencher une attaque violente.
Les bons réflexes pour protéger la maison et la famille
Face à un frelon asiatique qui insiste près de la porte, la priorité reste la sécurité ; quelques gestes simples réduisent déjà le risque.
- Restez à distance, gardez enfants et animaux à l’intérieur.
- Observez sa trajectoire depuis l’autre côté de la cour, sans gestes brusques.
- Inspectez ensuite, depuis le sol, le point où il disparaît.
Si vous repérez un nid ou un trou très fréquenté, contactez la mairie ou une plateforme départementale, qui missionnera un professionnel. Depuis 2025, un plan national encadre ces interventions. Piqûres multiples, malaise ou gêne pour respirer : urgence, appelez le 15 ou le 112.
En bref
- Fin de printemps, le frelon asiatique Vespa velutina revient sans cesse devant la porte d’entrée d’une maison familiale en France. 🐝
- Les allers-retours ciblés de l’insecte signalent souvent une cavité idéale pour un nid primaire, au niveau de la façade ou d’une haie dense. ⚠️
- Observer sa trajectoire, surveiller coffres de volets, sous-toiture et massifs d’entrée révèle parfois ce qu’il a déjà choisi, bien avant vous. 👀
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