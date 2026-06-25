Guêpes au barbecue, frelons au seuil : ce pot de plante placé à droite de la porte les stoppe tout l’été

Barbecues, va-et-vient, verres qui tintent : l’été ramène aussi son cortège de guêpes et de frelons au pas de la porte. Et si un simple pot bien placé changeait tout ?

Le premier barbecue de l’été se prépare, la table est dressée, les verres scintillent… et comme chaque année, ce bourdonnement agaçant se rapproche de la porte. Les guêpes et frelons profitent du moindre va-et-vient pour s’inviter au seuil, voire jusque dans l’entrée.

Plutôt que de dégainer les bombes insecticides, une solution douce et très déco permet de reprendre la main. Un simple pot de plante aromatique, posé dès aujourd’hui à droite de la porte d’entrée, suffit souvent à détourner ces indésirables tout l’été… à condition de bien le choisir et de le placer au bon endroit.

Guêpes et frelons : pourquoi ils adorent votre pas de porte

Ces insectes raffolent des odeurs de nourriture et de sucre. Comme les abeilles, ils butinent les fleurs et viennent aussi se nourrir des fruits très mûrs ou de la sève qui suinte de certains arbres comme le lierre, le figuier, le saule ou le chêne. Quand la maison sent le repas et que la chaleur se concentre près de la porte, le seuil devient un véritable point de rendez-vous.

Lorsqu’ils se nourrissent, les frelons sont généralement peu agressifs, mais leur simple présence à hauteur de visage suffit à rendre chaque passage stressant. D’ailleurs, un mur couvert de lierre en fleurs ou un figuier dont les fruits éclatés tombent juste à côté de l’entrée attirent encore plus de monde. Mieux vaut réserver ces plantes à l’écart de la maison.

Ce pot posé à droite de la porte crée un véritable bouclier olfactif

Guêpes et frelons possèdent un odorat extrêmement fin. Certaines plantes, comme le basilic et la menthe, dégagent des composés très aromatiques qui les incommodent. Nous avons tous déjà froissé une feuille de menthe sous nos doigts : son parfum puissant nous plaît, mais pour ces insectes, cette odeur forme une zone qu’ils préfèrent contourner plutôt que traverser.

L’astuce consiste à installer un beau pot bien fourni, juste à droite de la porte, à hauteur de nez ou de torse. En réalité, droite ou gauche importe peu : l’important est que le pot soit au plus près du passage. Deux pots, un de chaque côté, encadrent l’entrée comme un petit portique parfumé, sans tuer les insectes mais en déplaçant simplement leur trajectoire vers le jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Confort au seuil Net gain 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles de basilic et de menthe libèrent en continu des parfums très concentrés. Cette bulle odorante perturbe l’orientation des guêpes et frelons, qui choisissent des trajets plus calmes plutôt que de traverser cette zone saturée d’arômes. 💡 Le petit plus : associer un pot de basilic et un pot de menthe de chaque côté de la porte renforce le nuage parfumé tout en offrant des feuilles fraîches pour la cuisine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le pot se dessécher ou le placer juste à côté de fruits abîmés qui attirent de nouveau les insectes.

Entretenir ce gardien végétal pour rester serein jusqu’en octobre

Pour que la barrière reste efficace, le feuillage doit être dense et en pleine forme. Basilic comme menthe ont été très gourmands en eau dès que le thermomètre a grimpé. Un arrosage généreux, tôt le matin ou tard le soir, et un terreau toujours légèrement humide sont indispensables. Un pot d’au moins 20 à 30 cm de diamètre, avec une couche de drainage au fond, leur convient bien.

Bonne nouvelle, ces plantes se prêtent aux cueillettes régulières. Pincer les extrémités pour vos salades, eaux aromatisées ou desserts a permis de les faire ramifier et d’augmenter encore le parfum. En cas de forte chaleur ou de départ en week-end, regrouper les pots à la mi-ombre et ajouter un paillage limitent l’évaporation. Si malgré tout des allers-retours intenses de guêpes ou de frelons autour de la maison laissent penser à un nid tout proche, ce pot protecteur ne remplace pas l’intervention d’un professionnel.