Les anciens suspendaient cette herbe au-dessus de la porte : ignorer ce geste pourrait vous coûter cher cet été

L’été, nos anciens accrochaient un bouquet de menthe séchée au-dessus de la porte, bien avant les sprays chimiques. Que cachait vraiment ce rituel pour tenir les insectes à l’écart ?

Dans les maisons de campagne d’autrefois, l’été avait une odeur bien particulière : celle d’un gros bouquet de menthe séchée suspendu au‑dessus de la porte, la tête en bas. Noué avec une ficelle, il séchait lentement, comme un pot‑pourri rustique qu’on aurait oublié de décrocher.

Pourtant, ce geste n’était pas qu’une coquetterie. Dès que la chaleur s’installait et que les bourdonnements envahissaient la cour, nos aînés comptaient sur cette herbe pour garder la fraîcheur à l’intérieur. Nous avons tous déjà rêvé d’une telle protection naturelle.

Un bouquet de menthe qui tenait les insectes à distance

Les anciens avaient remarqué que, lorsqu’ils accrochaient un bouquet de menthe séchée au‑dessus du seuil fin juin, les mouches et les moustiques franchissaient bien moins la porte. Ce n’était pas de la superstition : ces insectes suivent l’odeur, et la menthe vient brouiller leurs repères.

Le parfum puissant, chargé en menthol, forme une sorte de nuage au passage de la porte. Là où nous ressentons une agréable fraîcheur, les nuisibles ont perçu une agression et ont rebroussé chemin. Des travaux récents sur l’essence de menthe ont confirmé cet effet répulsif.

Comment préparer ce bouclier de menthe anti-moustique chez soi

Pour reproduire ce bouclier chez soi, nul besoin de grand jardin : quelques pots de menthe suffisent. Cette plante vivace pousse facilement en bac, dans un sol riche, frais mais bien drainé, à la mi‑ombre ou au soleil doux. Taillée régulièrement, elle a rapidement formé de belles touffes.

La récolte idéale a eu lieu le matin, quand les tiges sont fraîches et gorgées d’huiles essentielles. Nos aïeux suivaient trois gestes simples :

Couper une grosse poignée de tiges bien feuillues, juste avant la floraison d’été.

Les rassembler en un fagot épais et nouer fermement la base avec une ficelle naturelle.

Suspendre le bouquet tête en bas dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé, jusqu’à ce que les feuilles deviennent cassantes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Simplicité Ultra simple 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles séchées restent riches en menthol ; suspendues au‑dessus de la porte, elles diffusent un parfum qui perturbe l’odorat des insectes. 💡 Le petit plus : Ajouter quelques brins de lavande ou de romarin au bouquet renforce l’effet répulsif tout en décorant l’entrée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter uniquement sur ce bouquet en le laissant tout l’été sans le renouveler ni installer de moustiquaires.

Où l’accrocher et comment en profiter tout l’été

Une fois sec, le bouquet a été remonté vers la lumière : nos grands‑parents l’accrochaient juste au‑dessus du chambranle de la porte la plus utilisée. À chaque courant d’air chaud, les feuilles libèrent leurs molécules parfumées et transforment l’entrée en zone bien moins accueillante pour les insectes.

Seule limite, l’odeur finit toujours par s’évanouir avec la chaleur et l’air ambiant. Dès que le bouquet ne sent presque plus, même en froissant quelques feuilles, il ne joue plus son rôle : mieux vaut le changer toutes les deux à trois semaines. Les surplus de menthe séchée se conservent très bien dans un bocal hermétique à l’abri de la lumière, pour d’autres bouquets ou des tisanes, en complément des moustiquaires et de la chasse aux eaux stagnantes autour de la maison.