Jacuzzi de jardin : pourquoi les Français l’abandonnent pour ce système moins cher qui fait chuter la facture

Face aux coûts délirants du spa de jardin, de plus en plus de foyers misent sur une simple baignoire d’extérieur. Comment ce coin bain champêtre s’impose-t-il comme nouvelle oasis du jardin ?

Les soirées d’été qui rallongent, la lumière dorée sur le jardin, et cette envie de buller dehors qui revient. Pendant longtemps, le rêve se résumait à un grand jacuzzi de jardin, posé en bord de terrasse, avec ses jets massants et son allure de mini-piscine.

Sauf que la facture a vite douché l’enthousiasme : prix d’achat, installation électrique, entretien, électricité… Beaucoup de propriétaires ont rangé l’idée au placard. Une solution plus simple, bohème et confortable s’est alors invitée au milieu des massifs. Et si la nouvelle star du bien-être au jardin était une humble baignoire d’extérieur ?

Pourquoi le jacuzzi de jardin ne fait plus recette

Pour un spa rigide de marque, les guides parlent d’un ticket d’entrée autour de 7 500 à 8 000 €, avec des modèles courant jusqu’à 25 000 €. Quality Spa rappelle même qu’un spa affiché 12 000 € revient plutôt à 18 000 € sur cinq ans, une fois comptés dalle, branchement et premiers produits.

À l’usage, la note grimpe encore : les fabricants évoquent entre 800 et 1 500 € d’électricité par an, sans compter chlore ou brome, filtres et révisions. Ajoutez le bruit des pompes, l’obligation d’une alimentation 400 V et d’une filtration continue… Beaucoup ont fini par juger ce confort disproportionné pour quelques bains par mois.

La baignoire d’extérieur, nouvelle coqueluche des jardins

À l’inverse, la baignoire d’extérieur se contente d’une vieille cuve en fonte émaillée, d’une grande bassine galvanisée ou d’une baignoire en zinc chinée en brocante. Posée sur une surface plane, elle devient un bassin minimaliste où l’on s’immerge en silence, entouré de lavandes, de graminées ou au cœur du potager.

Nous avons tous déjà rempli une petite piscine en plastique pour se rafraîchir, en se disant que ce n’était ni joli ni durable. Ici, pas de moteur, pas de filtration qui tourne jour et nuit : on remplit à la demande, on profite d’un bain chaud sous les étoiles ou d’une trempette rafraîchissante, puis l’eau claire sert à arroser massifs et arbustes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’énergie Très forte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sans pompe ni chauffage, seule la mise en eau consomme un peu d’énergie ; le reste profite du soleil ou d’un petit poêle à bois. 💡 Le petit plus : Une baignoire chinée apporte du charme au jardin et évite la fabrication d’un équipement neuf très énergivore. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne laissez jamais une cuve pleine accessible aux enfants, ni une eau stagnante plusieurs jours d’affilée.

Installer ce coin bain champêtre sans exploser son budget

La mise en place reste d’une simplicité désarmante : on trouve sa baignoire ou grande bassine en ressourcerie ou en brocante, on vérifie l’étanchéité, puis on la pose sur une zone plane (dalles, gravier compacté, caillebotis). Proche d’un robinet, légèrement abritée des regards, elle s’intègre idéalement près d’un massif ou sous un arbre.

Pour chauffer, un long tuyau d’arrosage noir au soleil suffit.

Un petit poêle à bois extérieur peut réchauffer les soirées fraîches.

En fin de bain, l’eau claire rejoint directement potager, haies ou massifs.