Fenêtres fermées : ce test que les poseurs font un soir de vent révèle si vos joints font flamber la facture

Par temps venteux, certains poseurs commencent par une simple bougie le long des fenêtres plutôt que par un devis de remplacement. Ce geste surprenant en dit long sur l’état des joints et sur votre futur budget chauffage.

Un soir de vent, approcher la main d’une fenêtre fermée suffit parfois à sentir un filet d’air glacé. Ce que les poseurs regardent, eux, ce n’est pas votre peau, mais une flamme. Ils promènent une simple bougie le long du cadre pour traquer les fuites invisibles.

Le comportement de cette flamme leur dit s’il faut régler la fenêtre ou changer le joint, avant même de parler de travaux lourds. Ce test, rapide et gratuit, peut aussi être réalisé chez soi, à condition de respecter quelques règles simples empruntées aux professionnels.

Pourquoi les poseurs utilisent encore le test à la bougie

Selon l’Ademe, 10 à 15 % des pertes de chaleur d’une maison mal isolée se font par les fenêtres. Souvent, ce ne sont pas les vitres qui fuient, mais les interstices entre l’ouvrant et le cadre : joints usés, cadre déformé, seuil affaissé.

Ces infiltrations créent des courants d’air désagréables et peuvent augmenter la consommation de chauffage de 10 à 20 %. Le test à la bougie reste prisé des poseurs parce qu’il localise précisément ces passages d’air, en quelques minutes, sans caméra thermique ni matériel coûteux.

Le test à la bougie, étape par étape autour de la fenêtre

Préparez d’abord la pièce : fermez portes et fenêtres, coupez la VMC et la hotte, qui faussent totalement le résultat, et écartez rideaux, papiers et plantes. Choisissez un soir de vent. Une bougie chauffe-plat suffit ; un bâton d’encens est encore plus sûr près des textiles.

Allumez, puis promenez lentement la flamme à une dizaine de centimètres de la jonction ouvrant-dormant, sans oublier les angles ni le bas de la fenêtre. Flamme droite et calme : joint efficace. Flamme qui tremble, penche franchement ou s’éteint : une fuite d’air est présente exactement à cet endroit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économies de chauffage Jusqu’à 20 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La flamme ou la fumée réagit au moindre courant d’air : dès qu’un interstice laisse passer l’air entre intérieur et extérieur, elle se dévie et signale la fuite. Le test à la feuille de papier vérifie ensuite si le joint comprime encore assez pour bloquer réellement ce passage. 💡 Le petit plus : Utiliser un bâton d’encens pour plus de sécurité, faire le tour complet de chaque fenêtre en moins de 3 minutes juste avant la saison de chauffe, et noter les zones à surveiller d’une année sur l’autre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Lancer le test avec la VMC ou la hotte allumée, approcher la flamme des voilages, ou dérégler sans cesse les galets de fermeture au risque d’user les joints en quelques années seulement.

Limites du test : ce qu’il ne vous dira jamais

Le test dit où ça fuit, pas encore quoi changer. Si la flamme réagit tout le long d’un côté, le joint est souvent tassé et mérite d’être remplacé. Une réaction localisée près de la poignée évoque plutôt une gâche ou des galets de fermeture à régler. Quand le vacillement apparaît au ras du sol, c’est souvent le seuil ou son joint qui laissent remonter l’air froid.

Ce test artisanal ne mesure ni la qualité du vitrage ni les ponts thermiques autour du mur. Pour confirmer l’état d’un joint, un simple test à la feuille de papier aide : coincée dans la fenêtre fermée, elle doit résister franchement quand on tire. Si l’inconfort persiste partout, un contrôle annuel par un professionnel donnera une vision globale du logement.