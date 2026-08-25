Joints de douche noircis : ne gaspillez plus de sprays, cette méthode de carreleur tient presque 10 ans

Votre joint de douche noirci revient sans cesse malgré les sprays anti-moisissure ? Des carreleurs expliquent pourquoi ils ont changé de stratégie pour des années de répit.

Un joint de douche noirci, c’est souvent le début d’une petite obsession. Flacon de spray anti-moisissure à la main, beaucoup espèrent encore le miracle : quelques pulvérisations, un bon frottage, et tout rentrerait dans l’ordre. Sauf que le noir revient, parfois en quelques jours, laissant une odeur de renfermé et une impression de salle de bain jamais vraiment propre.

Les carreleurs et les plombiers, eux, ont quitté ce manège depuis longtemps. Quand le silicone est colonisé en profondeur, ils parlent de « joint mort ». Au lieu d’empiler les produits, ils appliquent une méthode radicale, pensée pour tenir des années. La différence se joue en quelques gestes très précis.

Pourquoi les carreleurs ont (presque) abandonné les sprays anti-moisissure

Le silicone d’un joint n’est pas parfaitement lisse. Avec le temps, il se microfissure, devient un peu poreux et laisse les spores de moisissure s’installer en profondeur. Le noir que l’on voit n’est que la partie visible ; le « corps » du champignon se cache dans la masse du joint et dans les minuscules espaces entre silicone et carrelage.

Un spray du commerce peut blanchir la surface quelques jours, pas plus. Quand le noir ne part plus malgré deux traitements sérieux, que le joint se décolle, se fissure ou ramollit, les professionnels savent qu’il est définitivement perdu. S’acharner ne fait que retarder les dégâts : infiltrations derrière le carrelage, humidité chronique, et risques respiratoires, surtout pour les enfants ou les personnes asthmatiques. D’ailleurs, l’ANSES estime qu’environ 20 % des logements français sont touchés par des problèmes d’humidité favorisant ces moisissures.

Ce que font les carreleurs à la place : la méthode qui fait tenir un joint des années

Face à un joint de douche noirci, la seule solution durable consiste à tout enlever. Les carreleurs découpent d’abord l’ancien joint au cutter ou à la lame de rasoir, puis éliminent les restes avec un peu d’acétone si besoin. Surtout, ils ne recouvrent jamais un vieux joint avec un nouveau cordon.

Vient ensuite ce qui fait 80 % du résultat : un décapage et un séchage impeccables. Le support est nettoyé, rincé, débarrassé du moindre résidu de silicone, puis laissé parfaitement sec avant la repose. Le nouveau cordon est réalisé avec un silicone sanitaire fongicide, adapté aux pièces humides, et non un mastic universel premier prix. Au sol, beaucoup de carreleurs recommandent un joint époxy, très résistant et inaltérable. Bien posé et entretenu, un joint peut alors tenir 5 à 8 ans, parfois jusqu’à 10 ans, pour un coût de 8 à 15 € de matériel contre 80 à 150 € via un artisan.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie du joint 5 à 8 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La méthode pro commence par retirer totalement le silicone colonisé, au lieu de tenter de le « désinfecter » en surface. Le nouveau joint adhère sur un support propre et sec, sans micro-espaces où l’eau pourrait stagner. Le choix d’un silicone sanitaire fongicide, voire d’un joint époxy au sol, limite ensuite fortement le retour des champignons. Enfin, l’aération et l’entretien doux empêchent la moisissure de retrouver des conditions idéales pour se développer. 💡 Le petit plus : Au sol, demander un joint époxy offre une couleur qui reste stable et une excellente étanchéité. Pour un joint mural fait maison, un simple ruban de masquage de chaque côté du cordon aide à obtenir une finition nette, presque comme un carreleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Recouvrir un joint moisi ou décollé avec un nouveau silicone, ou multiplier les sprays anti-moisissure. La moisissure reste piégée derrière, l’eau s’infiltre dans les murs ou le plancher et les dégâts finissent par apparaître bien plus loin, parfois chez le voisin du dessous.

Les réflexes quotidiens des pros pour faire durer un joint

Une fois le joint refait, tout se joue dans les habitudes. Les carreleurs recommandent une raclette sur les parois et les angles après chaque douche pour chasser l’eau stagnante, puis d’aérer 15 à 20 minutes ou de laisser la VMC tourner en continu. L’air circule, les surfaces sèchent plus vite, la moisissure a beaucoup moins de chances de s’installer.

Côté ménage, un nettoyage léger et régulier avec du savon noir ou du bicarbonate suffit, à condition d’éviter les éponges abrasives qui abîment le silicone. Mélanger Javel et vinaigre est à proscrire, les vapeurs étant irritantes pour les voies respiratoires. Un coup d’œil attentif tous les ans, puis un remplacement complet tous les 5 à 8 ans en zone humide, évitent de revivre la spirale du joint de douche noirci tous les six mois.