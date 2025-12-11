Joint de baignoire moisi : cette méthode rapide peut vous éviter de gros travaux et un dégât des eaux

Un soir d'hiver, vous rentrez épuisé, prêt à profiter d'un bon bain, et ce détail gâche tout : le joint de baignoire est noirci, creusé par endroits, parfois même décollé. L'eau s'infiltre un peu, l'humidité s'installe, l'aspect n'inspire plus vraiment confiance.

Beaucoup imaginent aussitôt de gros travaux, un plombier, du carrelage à casser. En réalité, remplacer un joint de baignoire reste une petite intervention ciblée que l'on peut gérer seul, avec quelques outils courants et un peu de méthode. Une opération plus simple qu'elle n'en a l'air.

Remplacer un joint de baignoire : quand se lancer ?

Certains signaux ne trompent pas. Un joint de baignoire à changer se repère aux traces noires de moisi, aux microfissures qui serpentent sur toute la longueur ou à des zones qui se décollent sur les bords. Une légère fuite d'eau peut suivre la paroi, disparaître derrière le tablier et finir par attaquer le mur ou le plancher sans qu'on s'en aperçoive.

Attendre trop longtemps augmente aussi le risque de moisissures tenaces et de dégâts des eaux plus sérieux. Dans un logement loué, un joint laissé à l'abandon peut peser dans la balance en cas de sinistre, car l'entretien courant de la salle de bain fait partie des usages. Un coup d'œil au début de l'hiver, période où l'humidité grimpe, permet souvent de repérer le moment idéal pour agir.

Le matériel minimum pour changer un joint de baignoire

Bonne nouvelle : pas besoin de gros outillage pour refaire un joint silicone. Quelques accessoires bien choisis suffisent pour travailler proprement, sans abîmer ni l'émail ni le carrelage. L'idée est de rester sur une intervention légère, sans démontage de la baignoire ni casse.

Cutter bien affûté et spatule en plastique pour retirer l'ancien joint

Savon ou produit ménager doux, plus un chiffon propre pour nettoyer et sécher

Cartouche de silicone sanitaire antifongique et pistolet d'application

et pistolet d'application Ruban de masquage pour guider le trait

Eau savonneuse et doigt mouillé ou spatule de lissage pour la finition

Mieux vaut choisir un silicone spécial pièces d'eau, blanc ou translucide selon le rendu souhaité. Ce type de produit résiste mieux à l'humidité et limite le retour rapide des moisissures. Il faut simplement prévoir que la baignoire restera inutilisable pendant la phase de séchage, en général entre 12 et 24 heures, un peu plus si la pièce est fraîche.

Pas à pas : refaire un joint de baignoire sans gros travaux

On commence par retirer l'ancien joint. Le cutter sert à inciser le silicone sur toute la longueur, en longeant les bords, puis la spatule plastique aide à décoller les derniers morceaux. Le geste doit rester ferme mais contrôlé pour ne pas rayer l'émail ni ébrécher le carrelage. Une fois le joint supprimé, on nettoie soigneusement la zone avec un produit ménager doux, on rince, puis on sèche avec un chiffon propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace d'humidité.

Vient ensuite la pose du nouveau joint. Deux bandes de ruban de masquage se collent de chaque côté de la jonction baignoire-carrelage pour guider le cordon de silicone et éviter les bavures. On place la cartouche dans le pistolet, on coupe l'embout en biais, puis on applique un filet régulier le long du bord, sans s'arrêter toutes les deux secondes. Un coup de doigt légèrement mouillé ou de spatule de lissage suffit à obtenir un joint continu, ni trop fin ni trop épais. Le ruban se retire aussitôt, avant que le silicone ne commence à sécher, puis on laisse durcir le tout pendant 12 à 24 heures sans utiliser la baignoire. Pour que ce nouveau joint dure, il reste à aérer après chaque douche, passer une raclette pour chasser l'eau stagnante et éviter les produits abrasifs qui fragilisent l'étanchéité.