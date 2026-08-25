Bien-être : 5 astuces pour se créer un vrai coin détente dans son jardin

On a longtemps considéré le jardin comme un espace totalement extérieur à la maison. Alors certes, il est vrai qu’il est effectivement situé à l’extérieur, mais ce n’est pas une raison pour le réduire au “coin où on fait un potager” ou encore à “un point de passage entre le portail et la porte d’entrée”. Ces dernières années, on constate en tout cas que ces considérations sont remises en question avec l’augmentation des salons de jardin. Désormais, on parle plutôt de “coin détente” qui prolonge la maison. On vous propose dans les lignes qui vont suivre 5 astuces pour y parvenir !

Miser sur du mobilier à la fois confortable et durable

Les premiers salons de jardin qui ont vu le jour avaient tous un problème assez gênant : le manque de confort. Comme si on s’était fait à l’idée qu’une assise dure à l’extérieur était tout à fait normale avec pour référence les bancs en bois des parcs publics ou encore les tables en pierre présentes sur les aires d’autoroute. Quoi qu’il en soit, ce sont surtout des tables et chaises en plastique que l’on retrouvait chez les particuliers et leur faible prix n’est certainement pas étranger à ce choix.

Sauf que pour profiter de son espace extérieur plusieurs heures par jour sans avoir mal au dos, il vaut mieux acheter du mobilier vraiment confortable. Nous pensons entre autres au transat de jardin doté d’un dossier inclinable. Libre alors à vous de vous allonger pour effectuer une petite sieste bien méritée ou vous assoir pour lire à l’ombre. Mention spéciale aux modèles en toile qui épousent parfaitement les formes du corps !

D’autres options existent évidemment à l’instar du hamac qui reste un incontournable ou des coussins de sol XXL qui sont plutôt adaptés aux terrasses. Mais en dehors du confort, pensez à la durabilité du mobilier : si les matériaux de fabrication sont sensibles à l’humidité, oubliez. On vous recommande en particulier l’aluminium qui ne craint pas la corrosion ou encore la résine tressée qui est facile à entretenir.

Choisir l’emplacement idéal

On sait : tout le monde n’a pas le luxe de sélectionner l’emplacement pour un coin détente dans le jardin. Car si le terrain fait une superficie inférieure à 200 m², il faudra forcément se contenter du peu de place disponible. Néanmoins, il y a toujours des optimisations à effectuer et ces critères devraient vous aider à choisir l’endroit le plus propice à la détente :

Un espace situé à l’abri des regards et des lieux de passage tout en restant facilement accessible depuis la maison. Il faut en effet qu’il vous donne envie de vous y rendre durant un moment de temps libre !

et des lieux de passage tout en restant depuis la maison. Il faut en effet qu’il vous donne durant un moment de temps libre ! Une exposition mi-ombragée et orientée est ou ouest dans l’idéal. Vous profiterez alors du soleil le matin en évitant la chaleur trop écrasante de la mi-journée.

et orientée ou dans l’idéal. Vous profiterez alors du soleil le matin en évitant la chaleur trop écrasante de la mi-journée. Un coin protégé du vent . Oui, c’est bête à dire, mais si les salons de jardin sont rarement situés en plein milieu du terrain, le vent n’y est pas pour rien. Mieux vaut donc être près d’un mur , d’une haie ou d’une pergola si vous avez les moyens.

. Oui, c’est bête à dire, mais si les salons de jardin sont rarement situés en plein milieu du terrain, le vent n’y est pas pour rien. Mieux vaut donc être , d’une ou d’une si vous avez les moyens. Une distance suffisante avec le voisinage directe et la rue. Rien de tel pour être tranquille lors de la sieste !

Si vous hésitez sur le meilleur endroit pour votre coin détente, vous pouvez toujours effectuer des tests en installant une chaise à différents emplacements !

Ajouter de la verdure pour renforcer l’effet cocon

Nous avons évoqué précédemment la haie contre le vent, mais il existe en réalité d’autres types de végétation pour éviter d’être trop exposé. Cela vous permettra au passage de gagner en intimité puisqu’on ne pourra plus vous épier au loin. Autrement dit, vous aurez vraiment l’impression d’être dans un cocon !

Parmi les solutions naturelles les plus efficaces dans cette optique, il y a les plantes grimpantes. C’est-à-dire la clématite, le jasmin ou encore la vigne vierge pour citer les espèces les plus connues en France. Installées sur un treillage ou une pergola, elles apportent une ombre naturelle bienvenue en ces jours de chaleur intense. Ensuite, nous conseillons les arbres à croissance rapide pouvant servir de brise-vue végétal. Vous avez l’embarras du choix : laurier palme, cyprès, bambou…

Ce qui est bien avec la végétation, c’est que les plantes évoluent au fil des saisons. Vous aurez donc droit à un environnement direct avec un aspect toujours un peu différent, ce qui n’est pas plus mal pour rompre la monotonie du quotidien !

Soigner l’ambiance sensorielle

N’oubliez pas que vous vous trouvez dans un jardin et que vous avez donc la possibilité de planter des fleurs ! En plus d’être agréables à regarder, celles-ci ont un avantage indéniable à partir du printemps : elles sentent bon ! Bien sûr, certaines espèces comme les roses et les géraniums ont un parfum perceptible uniquement lorsqu’on est situé à proximité. Si vous comptez transformer complètement l’atmosphère olfactive du lieu, il y a d’autres plantes à fleurs plus pertinentes :

La lavande qui apaise et qui est en plus répulsive contre les moustiques.

qui apaise et qui est en plus répulsive contre les moustiques. Le jasmin que l’on apprécie surtout pour son parfum sucré qui envoûte les soirées.

que l’on apprécie surtout pour son parfum sucré qui envoûte les soirées. La menthe qui est facile à cultiver et que vous pourrez utiliser pour vos infusions.

Autrement, pour obtenir un petit fond sonore sympa, vous pouvez installer une fontaine ou des carillons suspendus à un arbre proche. Cela ne paye pas de mine, mais ça fonctionne plutôt bien pour se détendre !

Optimiser l’éclairage pour les soirées

Un bon éclairage change complètement l’ambiance une fois la nuit tombée, sachez-le ! Comprenez par là qu’un simple lampadaire posé à même le sol est loin de suffire pour obtenir une atmosphère chaleureuse en famille ou avec des amis. Voici quelques options peu coûteuses qui méritent votre attention :

Les guirlandes lumineuses munies de capteurs solaires qui peuvent être suspendues le long d’une pergola ou entre deux arbres.

munies de qui peuvent être suspendues le long d’une pergola ou entre deux arbres. Les bougies à la citronnelle qui apportent une lumière douce tout en diffusant une odeur agréable.

qui apportent une lumière douce tout en diffusant une odeur agréable. Les lanternes et les lampions qui viendront compléter idéalement les guirlandes lumineuses au cas où.

Avec ces optimisations, votre coin détente vous donnera la sensation d’être en vacances chez vous. Et c’est tout ce qu’on vous souhaite !