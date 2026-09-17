Canicule : pourquoi les serpents se cachent dans vos jardins et cette erreur près de la maison qui les attire

Canicules à répétition, jardins français et serpents qui se rapprochent dangereusement des maisons : les signalements explosent en 2026. Que cherchent vraiment ces reptiles autour des bassins et tas de bois ?

Une herbe qui ondule, un léger froissement près du bassin, et le cœur qui s’emballe : en été, la simple idée d’un serpent au jardin suffit à gâcher un apéro en terrasse. Avec les canicules à répétition, les signalements ont explosé cet été.

Pourtant, il ne s’agit pas d’une invasion. « La population est en fort déclin en France », a rappelé Cyril Michel, de l’association Amphirept, dans une interview à *Rustica*. Alors pourquoi ces reptiles se retrouvent-ils soudain au pied de nos massifs, voire dans la maison, dès que le thermomètre flambe ?

Canicule : pourquoi les serpents fuient la chaleur pour nos jardins

Les serpents sont des animaux dont la température suit celle de l’air et du sol. Ils ont besoin de chaleur, mais pas du four qu’est devenu un terrain à nu en plein après-midi. « Les serpents n’aiment pas le trop chaud, ils peuvent en mourir », explique Cyril Michel à France 3.

Lors des canicules, ils entrent en estivation, une sorte d’hibernation d’été, en cherchant des refuges frais et sombres. Terriers de rongeurs, caves, cavités sous les pierres… et, de plus en plus, abords de maisons et jardins arborés où ils trouvent ombre et humidité.

Où ils se cachent vraiment dans un jardin en période de canicule

Nous avons tous déjà sursauté en soulevant une bâche ou en passant près d’un récupérateur d’eau. Eux aussi ont chaud : « Le serpent avait probablement très soif. Il a été attiré par l’humidité », racontait Cyril Michel après avoir secouru une couleuvre coincée dans un récupérateur à Sainte-Catherine-de-Fierbois pour France 3.

Bassins, mares, récupérateurs ouverts sont de véritables aimants à reptiles, tout comme les tas de bois, de pierres ou de feuilles, les murets, les haies très denses et les vérandas encombrées. L’erreur classique consiste à accumuler ces cachettes juste contre la maison, en plus de laisser l’eau accessible sans couvercle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au jardin Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En concentrant fraîcheur, eau et cachettes au fond du jardin (tas de bois, zone d’herbes hautes, petite mare) et en gardant les abords de la maison tondus et dégagés, les serpents trouvent naturellement plus d’intérêt à rester loin des zones de passage. 💡 Le petit plus : installer une planche ou une grosse branche inclinée dans les récupérateurs d’eau fermés permet à tout petit animal tombé dedans, serpent compris, de ressortir sans se noyer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tuer ou mutiler un serpent : toutes les espèces sauvages sont protégées et vous risquez jusqu’à 150 000 € d’amende et 3 ans de prison, en plus de déséquilibrer la biodiversité du jardin.

Serpents au jardin : danger réel et bons réflexes pendant la canicule

Dans plus de 90 % des cas, la rencontre est sans danger : en France métropolitaine, neuf serpents sur dix sont des couleuvres, inoffensives. « Comme tous les autres animaux, face à un humain, les serpents préféreront toujours la fuite », rappelle Cyril Michel. Garder ses distances, rentrer enfants et animaux, puis appeler un service type SOS Serpents reste le meilleur réflexe.

Concrètement, un jardin peut rester vivant tout en limitant les mauvaises surprises :

tondre une bande autour de la maison et des zones de jeux pour éviter les herbes hautes où ils se dissimulent ;

éloigner tas de bois, compost et pierres du coin terrasse ou des entrées ;

fermer ou couvrir les points d’eau et vérifier régulièrement l’intérieur ;

réserver au fond du terrain un coin plus sauvage, avec tas de branches et muret en pierres, où les serpents régulent discrètement rongeurs et campagnols.