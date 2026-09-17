Zone marron sur vos thuyas : ce réflexe au taille-haie qui ruine définitivement la haie (et quoi faire à la place)

Après un été sec, une tache brune apparaît au milieu de votre haie de thuyas et la panique monte. Avant de saisir le taille-haie, un détail méconnu peut encore sauver votre écran de verdure.

C’est la scène typique : au milieu de votre haie bien nette, une tache brune surgit. Affolés, beaucoup sortent le taille‑haie pour tout raser « jusqu’au propre ». Sur le thuya, ce réflexe-là fait souvent pire que mieux.

Car ce conifère ne repousse pas sur son bois ancien : une coupe trop profonde peut ouvrir un trou définitif dans l’écran de verdure. Entre sécheresses répétées et erreurs de taille, la fameuse zone marron thuya est devenue un vrai piège. Comment la rattraper sans condamner la haie ?

Zone marron sur un thuya : ce que ça révèle vraiment

Selon la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), une zone brune correspond le plus souvent à un stress hydrique après canicule, parfois à une maladie des racines comme le Phytophthora. Une petite tache interne, près du tronc, peut n’être qu’un feuillage renouvelé, alors qu’une branche entière roussie du pied à la pointe signale un vrai dépérissement.

Le geste à éviter absolument : tailler « jusqu’au propre » dans le bois brun

Nous avons tous déjà eu ce réflexe : face à une zone marron sur un thuya, avancer le taille‑haie jusqu’au cœur pour tout égaliser. Or le thuya ne porte pas de bourgeons dormants sur son bois brun ; seule sa gaine verte extérieure, épaisse de 15 à 30 cm, peut rebourgeonner.

Si la coupe entame cette zone interne, la tranche restera définitivement marron. Mieux vaut suivre une taille sanitaire douce : lames désinfectées à l’alcool, brossage de bas en haut pour faire tomber les écailles mortes, puis léger raccourcissement des seules pointes vertes, au maximum sur un tiers de leur longueur. On peut aussi camoufler le creux en ramenant, avec un fil de fer plastifié, une branche saine voisine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget économisé élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En protégeant le bois vert, on permet au thuya de regarnir la zone nue. 💡 Le petit plus : arroser lentement, au goutte‑à‑goutte, évite que l’eau file en surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler « jusqu’au propre » dans le bois brun, surtout en plein été sec.

Après la coupe : chouchouter les racines et le sol de la haie

Une fois la zone marron sécurisée, on finalise le diagnostic avec le test du cambium sur quelques rameaux : écorce verte, on garde ; brun sec, on supprime. Puis on griffe le sol sur 5 à 10 cm autour de chaque pied et on arrose en profondeur, avec 20 à 30 litres d’eau par thuya tant que le sol reste à 15 à 20 °C.

Au pied, il faut retirer le tapis d’aiguilles, très acidifiant (pH autour de 4 à 5) et responsable du « béton vert » stérile. On le remplace par 5 cm de compost mélangé à de la corne broyée, et l’on réserve les branches au bois de chauffage : le site Gerbeaud rappelle qu’ »Un bois est considéré sec lorsque son taux d’humidité est inférieur à 20% ».