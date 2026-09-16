Branches du voisin : cette erreur de tronçonneuse pour éviter de balayer peut vous coûter très cher

Excédé par les feuilles sur sa terrasse, un homme a voulu couper les branches de l’arbre du voisin en quelques heures. Quelques mois plus tard, un tilleul mourant et un expert sont venus rappeler le vrai prix de ce geste.

Chaque automne, les feuilles du grand tilleul du voisin se déposaient en tapis doré sur la terrasse. Au début, balayer faisait presque partie du charme de la saison. Puis la lassitude a pris le dessus, jusqu’au jour où le propriétaire excédé a sorti sa tronçonneuse et a coupé les branches de l’arbre du voisin qui dépassaient chez lui, sans prévenir personne.

Sur le moment, il a eu l’impression d’avoir “réglé le problème” en une après-midi. Un an plus tard, en plein été caniculaire, le tilleul a jauni, des pans entiers de la couronne sont restés nus… et un expert en arboriculture est venu chiffrer le montant de ce geste illégal. Avant de toucher aux branches qui vous gênent, mieux vaut savoir comment une simple coupe peut se transformer en grosse dette.

Le coup de trop : quand la tronçonneuse franchit la limite de propriété

Ce voisin a taillé large : branches maîtresses coupées à ras, entaille près du tronc, aucune précaution de professionnel. Le propriétaire du tilleul a découvert le massacre après coup. Or, le Code civil, via l’article 673, est très clair : quand des branches avancent au-dessus de votre terrain, vous pouvez contraindre le voisin à les couper, mais vous n’avez pas le droit de le faire vous-même.

La nuance est subtile mais décisive. Les racines, ronces ou brindilles qui avancent au sol peuvent être sectionnées à la limite séparative. Les branches, elles, restent juridiquement attachées à la propriété d’origine. Les couper sans accord écrit ou décision de justice, c’est pratiquer une “justice privée” sur le bien d’autrui, et engager sa responsabilité civile si l’arbre dépérit.

L’été où le tilleul a séché : ce que la loi ne dit pas, mais que l’arbre encaisse

Après cette taille sauvage, le printemps suivant a été étrange : bourgeons tardifs, feuillage clairsemé, branches qui n’ont jamais débourré. Les coupes à ras ont laissé de grandes plaies ouvertes, portes d’entrée idéales pour les champignons lignivores qui colonisent le bois mort et progressent vers les tissus vivants. L’été venu, chaud et sec, le tilleul n’avait plus les réserves pour tenir et a fini par rendre les armes.

Nous avons tous déjà rêvé de “raccourcir” un arbre gênant en un week-end. Pourtant, un vieux tilleul supporte une taille douce, pas une amputation brutale. D’ailleurs, même sur son propre terrain, certains sujets sont protégés par le plan local d’urbanisme (PLU) : avant de tronçonner, un simple passage en mairie peut éviter bien des ennuis supplémentaires.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits évités La plupart des litiges 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Demander l’élagage par écrit, puis saisir un conciliateur de justice en cas de refus permet d’utiliser la loi à son avantage, sans jamais toucher soi-même aux branches du voisin. 💡 Le petit plus : glisser dans le courrier une proposition de faire intervenir un élagueur professionnel choisi ensemble apaise souvent tout de suite la discussion. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : sortir la tronçonneuse sans accord écrit ou décision de justice pour couper les branches de l’arbre du voisin.

Quand l’expert passe… et que la facture suit

Devant le tilleul en train de mourir, le propriétaire a fait constater le dommage. L’expert en arboriculture a évalué l’arbre selon des critères précis : espèce, état sanitaire avant la coupe, emplacement, circonférence du tronc, valeur paysagère. De là est née une valeur d’agrément, bien supérieure au prix d’un petit tilleul de jardinerie, qui a servi de base pour chiffrer le préjudice.

À partir de ce rapport, la responsabilité du voisin imprudent a été engagée, et la note a cessé d’être symbolique. Pour éviter ce scénario, le bon réflexe reste limpide : parler calmement au propriétaire, lui adresser une demande écrite en citant l’article 673, recourir au conciliateur de justice en cas de blocage, puis laisser, si besoin, le juge décider. Mieux vaut supporter quelques feuilles sur la terrasse que payer la mort d’un arbre que l’on n’a jamais planté.