Piscine tubulaire : ces erreurs de rangement en fin de saison peuvent vous coûter une nouvelle piscine l'été prochain
En France, des millions de piscines tubulaires s’abîment dès le premier hiver pour une simple erreur de rangement dans le jardin. Quels gestes changer avant les premières gelées ?
Les beaux jours s’éloignent, mais dans un coin du jardin, la piscine tubulaire trône encore, remplie de souvenirs d’été. Un détail que l’on repousse souvent… et qui peut pourtant condamner le bassin en un seul hiver si le rangement est mal géré.
En France, des millions de foyers profitent d’une piscine hors-sol, mais beaucoup confondent encore simple nettoyage et vrai hivernage. Résultat : liner craquelé, armature tordue, eau à gaspiller et parfois une nouvelle piscine à acheter. Voici les erreurs de rangement à bannir avant les premières gelées.
Nettoyage ou hivernage : le bon réflexe avant de toucher au robinet
Le réflexe de vider complètement la piscine à l’automne semble logique, mais il ne correspond pas toujours à un vrai hivernage passif. Tout part du volume : en dessous de 10 m³, on démonte ; au-delà, on garde l’eau qui sert d’isolant thermique et de lest.
Cette eau conservée évite que le liner en PVC ne se rétracte sous l’effet du gel, protège la structure tubulaire du vent et permet une vraie économie d’eau au printemps.
Ces erreurs de rangement qui ruinent la piscine en un seul hiver
Nous avons tous déjà procrastiné devant une piscine tubulaire à démonter. Laisser un petit modèle rempli, surtout sous 10 m³, est pourtant l’erreur numéro un : le plastique durcit, la toile devient cassante, les armatures se déforment et le gazon étouffe sous le poids.
À l’inverse, vider totalement un grand bassin laisse le liner à nu face au gel et au vent. Autre faute fréquente : plier un liner encore humide et entasser pompe, tuyaux, échelle et cartouches de filtre dans un coin humide du garage ou du jardin, sans protection.
- Laisser une petite piscine montée tout l’hiver.
- Vider complètement un grand modèle tubulaire.
- Ranger liner et accessoires humides dans un endroit non abrité.
La bonne méthode selon la taille de votre piscine tubulaire
Pour les petits bassins de moins de 10 m³, on parle vraiment de rangement. Dès la mi-septembre, videz la structure, nettoyez délicatement le liner, laissez-le sécher parfaitement au soleil, pliez-le sans forcer, puis stockez toile et armature dans un garage, un abri ou un coffre de jardin sec.
Pour les grands modèles, on privilégie l’hivernage passif : fond, parois et ligne d’eau bien brossés, niveau d’eau abaissé sous les buses, filtration purgée, produit d’hivernage versé, flotteurs antigel posés en diagonale et bâche d’hivernage opaque solidement arrimée. Des enseignes comme Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic regroupent tout le nécessaire.
En bref
- En France, des millions de foyers équipés d’une piscine tubulaire hésitent encore sur le bon rangement avant l’hiver et les premières gelées. 🇫🇷
- Le guide détaille les pires erreurs de rangement piscine tubulaire hiver, du petit bassin laissé monté au grand modèle vidé entièrement. 🧊
- Check-lists, astuces de stockage et méthodes d’hivernage passif promettent une piscine hors-sol préservée sans révéler tous les gestes clés. 📦
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