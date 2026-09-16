Piscine tubulaire : ces erreurs de rangement en fin de saison peuvent vous coûter une nouvelle piscine l'été prochain

En France, des millions de piscines tubulaires s’abîment dès le premier hiver pour une simple erreur de rangement dans le jardin. Quels gestes changer avant les premières gelées ?

Les beaux jours s’éloignent, mais dans un coin du jardin, la piscine tubulaire trône encore, remplie de souvenirs d’été. Un détail que l’on repousse souvent… et qui peut pourtant condamner le bassin en un seul hiver si le rangement est mal géré.

En France, des millions de foyers profitent d’une piscine hors-sol, mais beaucoup confondent encore simple nettoyage et vrai hivernage. Résultat : liner craquelé, armature tordue, eau à gaspiller et parfois une nouvelle piscine à acheter. Voici les erreurs de rangement à bannir avant les premières gelées.

Nettoyage ou hivernage : le bon réflexe avant de toucher au robinet

Le réflexe de vider complètement la piscine à l’automne semble logique, mais il ne correspond pas toujours à un vrai hivernage passif. Tout part du volume : en dessous de 10 m³, on démonte ; au-delà, on garde l’eau qui sert d’isolant thermique et de lest.

Cette eau conservée évite que le liner en PVC ne se rétracte sous l’effet du gel, protège la structure tubulaire du vent et permet une vraie économie d’eau au printemps.

Ces erreurs de rangement qui ruinent la piscine en un seul hiver

Nous avons tous déjà procrastiné devant une piscine tubulaire à démonter. Laisser un petit modèle rempli, surtout sous 10 m³, est pourtant l’erreur numéro un : le plastique durcit, la toile devient cassante, les armatures se déforment et le gazon étouffe sous le poids.

À l’inverse, vider totalement un grand bassin laisse le liner à nu face au gel et au vent. Autre faute fréquente : plier un liner encore humide et entasser pompe, tuyaux, échelle et cartouches de filtre dans un coin humide du garage ou du jardin, sans protection.

Laisser une petite piscine montée tout l’hiver.

Vider complètement un grand modèle tubulaire.

Ranger liner et accessoires humides dans un endroit non abrité.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie de la piscine Préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que vous adaptez le rangement : petite piscine démontée et stockée au sec, grand bassin gardant son eau, des flotteurs antigel et une bâche d’hivernage opaque. 💡 Le petit plus : Glisser liner et accessoires dans un coffre de jardin en résine, hors gel, limite la poussière et simplifie la remise en service au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider une grande piscine tubulaire ou laisser une petite piscine montée tout l’hiver dehors.

La bonne méthode selon la taille de votre piscine tubulaire

Pour les petits bassins de moins de 10 m³, on parle vraiment de rangement. Dès la mi-septembre, videz la structure, nettoyez délicatement le liner, laissez-le sécher parfaitement au soleil, pliez-le sans forcer, puis stockez toile et armature dans un garage, un abri ou un coffre de jardin sec.

Pour les grands modèles, on privilégie l’hivernage passif : fond, parois et ligne d’eau bien brossés, niveau d’eau abaissé sous les buses, filtration purgée, produit d’hivernage versé, flotteurs antigel posés en diagonale et bâche d’hivernage opaque solidement arrimée. Des enseignes comme Leroy Merlin, Jardiland ou Botanic regroupent tout le nécessaire.