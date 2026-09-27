Apéro : ces roulés feuilletés au bacon que vos invités dévorent, à condition d’éviter ce geste au four

À chaque invitation, ces roulés feuilletés au bacon sortent du four en moins de 30 minutes et font l’unanimité à l’apéritif. Leur secret tient à une garniture moelleuse, un fromage filant et une pâte toujours croustillante.

On les prépare à chaque fois qu’on a du monde à l’apéro : les roulés feuilletés au bacon, aux oignons fondus et au fromage filant

Une odeur de bacon grillé, de pâte dorée et de fromage qui fond doucement ; dès que la plaque sort du four, ces roulés feuilletés au bacon attirent tout le monde dans la cuisine. La pâte craque sous la dent, l’oignon est devenu doux et la garniture reste moelleuse, sans sécher.

Le secret ne tient qu’à un geste simple : une fine couche de crème fraîche épaisse qui protège le feuilletage et garde le cœur bien fondant. En quelques minutes, on obtient des spirales généreuses qui disparaissent toujours plus vite qu’elles ne cuisent… et qui finissent par devenir la signature de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre

✅ 2 c. à soupe (≈ 60 g) de crème fraîche épaisse

✅ 125 g d’allumettes de bacon + 1 oignon jaune

✅ 120 g de fromage râpé, 1 œuf, 1 pincée de poivre

Pourquoi ces roulés feuilletés au bacon font un malheur à chaque apéro

Sur la table, ces petites spirales ont tout : pâte feuilletée bien levée, bord croustillant et centre tendre. Le bacon apporte le côté fumé, l’oignon cuit directement dans la garniture jusqu’à devenir fondant et le fromage filant relie le tout. La crème fraîche épaisse fait office de bouclier : elle évite que la pâte sèche sous l’effet du bacon et garde le cœur généreux, même après quelques minutes hors du four.

Pas à pas : comment rouler des spirales bien régulières

Pour des roulés bien nets, on commence par dérouler la pâte sur son papier cuisson, bien à plat. On étale la crème fraîche épaisse en couche fine, en laissant 1 cm de bord propre pour que la soudure tienne. Fromage, bacon et oignon sont répartis de façon homogène, sans tas qui déchireraient la pâte.

Le rouleau se forme en serrant juste ce qu’il faut : trop lâche, les spirales se défont ; trop serré, la garniture s’écrase et le fromage s’échappe à la cuisson. Un couteau bien aiguisé assure des tranches nettes d’environ 2 cm, prêtes à gonfler au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Émincer finement l’oignon, battre l’œuf, peser 120 g de fromage râpé. Dérouler la pâte feuilletée sur son papier cuisson. Technique : Étaler la crème fraîche en fine couche en laissant 1 cm de bord. Parsemer environ 90 g de fromage, les allumettes de bacon, l’oignon et un peu de poivre. Cuisson : Rouler la pâte en boudin régulier, placer la soudure dessous et badigeonner d’œuf. Couper des tranches de 2 cm, les déposer à plat sur une plaque, dorer le dessus et ajouter le reste de fromage. Finition : Enfourner 20 minutes à 200 °C, jusqu’à ce que les roulés soient bien dorés. Laisser reposer 10 minutes pour que le fromage se stabilise avant de servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert La crème fraîche épaisse forme une fine barrière grasse entre la garniture et la pâte : le feuilletage gonfle sans détremper, tandis que bacon et oignon restent moelleux. À 200 °C, la pâte lève rapidement et le fromage gratine sans brûler. ✨ Le twist gourmand : Mélanger emmental et mozzarella spéciale cuisson pour un cœur très filant, et ajouter une pointe de moutarde dans la crème pour relever discrètement le goût. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger en crème ou en garniture ; la pâte ne cuit plus correctement, les roulés s’ouvrent et le fromage finit brûlé sur la plaque.

Servir, conserver, réchauffer : l’apéro sans stress

Ces roulés se servent tièdes, quand la pâte est encore bien croustillante et le centre souple. On peut les accompagner d’une salade de jeunes pousses ou d’une petite sauce yaourt, citron et herbes fraîches.

Ils se gardent 24 heures au réfrigérateur et retrouvent leur texture après 5 à 7 minutes de four chaud. Pour s’organiser, on peut former le boudin garni à l’avance, le filmer et le garder au frais ; au moment de l’apéro, il suffit de trancher, dorer et enfourner.