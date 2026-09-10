Apéro : mon plateau a été dévalisé grâce à ces roulés feuilletés à 3 ingrédients, mais évitez absolument ce geste
En 10 minutes, mon plateau d’apéro s’est vidé avec ces roulés feuilletés au pesto et parmesan, préparés avec seulement trois ingrédients. Leur secret tient à deux gestes tout simples, mais souvent oubliés.
Mon plateau apéro a été dévalisé en dix minutes : ces roulés feuilletés au pesto et parmesan sont les seuls qu’on refait
À peine sortis du four, ces petits escargots de pâte dorée embaument basilic et parmesan grillé. En quelques minutes, le plateau d’apéro est nettoyé.
On cherche un apéro rapide avec trois ingrédients, sans pâte détrempée ni spirales écrasées. Ces roulés feuilletés au pesto et parmesan cochent toutes les cases et deviennent vite la spécialité de la maison.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (environ 230 g)
- ✅ 70 g de pesto vert épais
- ✅ 70 g de parmesan fraîchement râpé, 1 pincée de poivre noir
- ✅ 1 jaune d’œuf + 1 c. à s. de lait, quelques feuilles de basilic frais
Les 3 ingrédients clés pour des roulés vraiment irrésistibles
Pour cette recette d’apéritif « trois ingrédients », on choisit une pâte feuilletée pur beurre bien froide. Un pesto vert épais limite l’humidité, tandis qu’un parmesan fraîchement râpé apporte le duo cœur fondant et croûte gratinée.
La recette express, pas à pas (pour ~20 roulés)
Le principe est simple : étaler finement, rouler serré, refroidir, trancher puis cuire fort. En moins de 45 minutes, on obtient une vingtaine de feuilletés roulés pesto parmesan apéro, bien levés et dorés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C chaleur tournante. Dérouler la pâte froide sur son papier cuisson, côté long vers soi.
- Technique : Étaler une couche très fine de pesto en laissant 1 cm nu, parsemer de parmesan, puis rouler bien serré.
- Cuisson : Placer le boudin 20 à 30 minutes au frais, couper des tranches d’environ 1,5 cm et les déposer à plat, espacées.
- Finition : Badigeonner de dorure œuf-lait, enfourner 15 à 18 minutes jusqu’à ce que les roulés soient gonflés et dorés, parsemer de basilic.
Préparer à l’avance, congeler, réchauffer sans ramollir les feuilletés
On peut préparer ces roulés feuilletés au pesto et parmesan sans stress. Il suffit de congeler le boudin roulé, le trancher encore ferme puis enfourner en ajoutant 2 à 3 minutes. Pour réchauffer, 5 minutes à 180 °C rendent aussitôt le feuilletage croustillant.
En bref
- 🍷 Mon plateau apéro, garni de roulés feuilletés au pesto et parmesan à trois ingrédients, a disparu en dix minutes devant des invités médusés.
- 🥐 Une pâte feuilletée froide, un pesto épais et du parmesan râpé suffisent pour obtenir des bouchées bien levées, dorées et incroyablement croustillantes.
- 🔥 Entre temps de repos, découpe précise et cuisson vive, quelques détails techniques transforment ces feuilletés roulés pesto parmesan apéro en incontournable de la maison.
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