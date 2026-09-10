Apéro : mon plateau a été dévalisé grâce à ces roulés feuilletés à 3 ingrédients, mais évitez absolument ce geste

En 10 minutes, mon plateau d’apéro s’est vidé avec ces roulés feuilletés au pesto et parmesan, préparés avec seulement trois ingrédients. Leur secret tient à deux gestes tout simples, mais souvent oubliés.

Mon plateau apéro a été dévalisé en dix minutes : ces roulés feuilletés au pesto et parmesan sont les seuls qu’on refait

À peine sortis du four, ces petits escargots de pâte dorée embaument basilic et parmesan grillé. En quelques minutes, le plateau d’apéro est nettoyé.

On cherche un apéro rapide avec trois ingrédients, sans pâte détrempée ni spirales écrasées. Ces roulés feuilletés au pesto et parmesan cochent toutes les cases et deviennent vite la spécialité de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (environ 230 g)

pur beurre (environ 230 g) ✅ 70 g de pesto vert épais

✅ 70 g de parmesan fraîchement râpé, 1 pincée de poivre noir

✅ 1 jaune d’œuf + 1 c. à s. de lait, quelques feuilles de basilic frais

Les 3 ingrédients clés pour des roulés vraiment irrésistibles

Pour cette recette d’apéritif « trois ingrédients », on choisit une pâte feuilletée pur beurre bien froide. Un pesto vert épais limite l’humidité, tandis qu’un parmesan fraîchement râpé apporte le duo cœur fondant et croûte gratinée.

La recette express, pas à pas (pour ~20 roulés)

Le principe est simple : étaler finement, rouler serré, refroidir, trancher puis cuire fort. En moins de 45 minutes, on obtient une vingtaine de feuilletés roulés pesto parmesan apéro, bien levés et dorés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C chaleur tournante. Dérouler la pâte froide sur son papier cuisson, côté long vers soi. Technique : Étaler une couche très fine de pesto en laissant 1 cm nu, parsemer de parmesan, puis rouler bien serré. Cuisson : Placer le boudin 20 à 30 minutes au frais, couper des tranches d’environ 1,5 cm et les déposer à plat, espacées. Finition : Badigeonner de dorure œuf-lait, enfourner 15 à 18 minutes jusqu’à ce que les roulés soient gonflés et dorés, parsemer de basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35–45 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte feuilletée très froide et un boudin reposé au frais permettent au beurre de fondre en couches et de faire lever la pâte. La plaque déjà chaude évite le dessous mou et renforce le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer quelques roulés d’un mélange parmesan râpé et piment d’Espelette avant cuisson pour un dessus gratiné légèrement relevé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcharger de pesto, surtout s’il est liquide : la pâte s’imbibe et reste molle. Sans repos au frais ni four bien chaud, les roulés ne lèvent pas.

Préparer à l’avance, congeler, réchauffer sans ramollir les feuilletés

On peut préparer ces roulés feuilletés au pesto et parmesan sans stress. Il suffit de congeler le boudin roulé, le trancher encore ferme puis enfourner en ajoutant 2 à 3 minutes. Pour réchauffer, 5 minutes à 180 °C rendent aussitôt le feuilletage croustillant.