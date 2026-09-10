On devrait tous arrêter d’enfourner nos pommes de terre : ce geste d’Auvergne les rend filantes hors du feu
Vos gratins de pommes de terre restent secs pendant qu’en Auvergne, une truffade auvergnate filante s’étire à la poêle. Quel est ce geste hors du feu jalousement gardé ?
Odeur de pommes de terre rissolées, croûte dorée qui sort du four… et pourtant, à la découpe, le fromage se sépare, graisse au fond du plat et patates un peu sèches. On attend des fils, on récolte des flaques.
Dans les fermes d’Auvergne, on fait exactement l’inverse. Même pommes de terre, même fromage, mais une poêle en fonte sur le feu et un geste discret qui se joue loin du four. C’est lui qui transforme une simple recette de truffade en pommes de terre filantes ; c’est ce geste que l’on va copier.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Nicola…)
- ✅ 400 g de tome fraîche de Cantal ou d’Aubrac, bien refroidie
- ✅ 3 c. à s. de graisse de canard (ou huile neutre) pour la poêle
- ✅ 3 gousses d’ail, sel, poivre, 2 c. à s. de persil frais ciselé
Pourquoi vos gratins de pommes de terre ne filent jamais
Par réflexe, on enfourne nos plats de pommes de terre couverts d’emmental râpé. Sous une chaleur trop vive, la matrice protéique du fromage se rétracte, chasse l’humidité du fromage et laisse remonter le gras. Résultat : une couche sèche au-dessus, une nappe huileuse en dessous, zéro fil.
La truffade traditionnelle, elle, cherche l’inverse : des filaments longs et brillants qui s’étirent quand on soulève la fourchette. Les Cantalous utilisent une tome fraîche non affinée, encore gorgée d’eau, et respectent un ratio simple : environ 1,2 kg de pommes de terre pour 400 g de tome. Surtout, jamais de passage au four ; tout se joue dans une poêle en fonte.
Recette de truffade auvergnate filante, sans four
Pour une recette truffade qui file vraiment, on soigne d’abord les pommes de terre. On les épluche, on les rince vite, puis on les éponge soigneusement pour enlever l’amidon de surface. Coupées en fines rondelles régulières, elles vont cuire d’abord en cuisson à couvert à feu moyen, puis dorer à découvert jusqu’à la caramélisation des pommes de terre.
Le secret arrive ensuite. Quand les rondelles sont moelleuses et bien dorées sur les bords, on passe sur feu doux une minute, puis on retire complètement la poêle du feu. C’est hors du feu que l’on ajoute la tome en lamelles ; la chaleur résiduelle suffit à la faire fondre en fromage filant hors du feu, sans graisser. On tasse légèrement en galette et service immédiat à table.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher, rincer vite, puis bien sécher les pommes de terre avant de les couper en fines rondelles.
- Technique : Chauffer la graisse avec l’ail dans une poêle en fonte, ajouter les pommes de terre, saler légèrement et cuire 15 à 20 min à feu moyen, couvercle posé.
- Cuisson : Ôter le couvercle, laisser dorer 10 à 15 min pour une belle caramélisation, puis couper le feu et ajouter la tome fraîche en lamelles, poêle hors du feu.
- Finition : Couvrir 2 min, mélanger délicatement, tasser en galette, poivrer, parsemer de persil et servir aussitôt, directement dans la poêle.
Comment servir une truffade traditionnelle sans trahir l’esprit auvergnat
Dans les burons, la truffade se pose au centre de la table, encore frémissante. On garde cette règle chez soi : service immédiat, directement dans la poêle, car au bout de cinq minutes le filet se fige déjà. On peut garder un reste deux jours au frais, puis le réchauffer à feu doux, mais le filant ne sera plus le même.
Pour accompagner cette truffade auvergnate filante, on mise sur la simplicité : belles tranches de jambon d’Auvergne ou de charcuterie fumée et une salade verte croquante. L’essentiel reste de résister à la tentation du four : aucune couche gratinée ne remplace ces fils de tome qui s’étirent, patates dorées serrées les unes contre les autres dans la poêle.
En bref
- 🧀 Dans les fermes d’Auvergne, la truffade traditionnelle promet des pommes de terre filantes sans four, grâce à une simple gestion du feu.
- 🔥 Une recette truffade détaillée explique le ratio idéal, la cuisson à couvert puis dorée, et la façon d’obtenir un fromage souple plutôt que gras.
- 🥔 Un geste précis avec la tome fraîche de Cantal, réalisé au bon moment, transforme la poêle en ruban de truffade auvergnate filante irrésistible.
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