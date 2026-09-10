On devrait tous arrêter d’enfourner nos pommes de terre : ce geste d’Auvergne les rend filantes hors du feu

Vos gratins de pommes de terre restent secs pendant qu’en Auvergne, une truffade auvergnate filante s’étire à la poêle. Quel est ce geste hors du feu jalousement gardé ?

Odeur de pommes de terre rissolées, croûte dorée qui sort du four… et pourtant, à la découpe, le fromage se sépare, graisse au fond du plat et patates un peu sèches. On attend des fils, on récolte des flaques.

Dans les fermes d’Auvergne, on fait exactement l’inverse. Même pommes de terre, même fromage, mais une poêle en fonte sur le feu et un geste discret qui se joue loin du four. C’est lui qui transforme une simple recette de truffade en pommes de terre filantes ; c’est ce geste que l’on va copier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Nicola…)

✅ 400 g de tome fraîche de Cantal ou d’Aubrac, bien refroidie

ou d’Aubrac, bien refroidie ✅ 3 c. à s. de graisse de canard (ou huile neutre) pour la poêle

✅ 3 gousses d’ail, sel, poivre, 2 c. à s. de persil frais ciselé

Pourquoi vos gratins de pommes de terre ne filent jamais

Par réflexe, on enfourne nos plats de pommes de terre couverts d’emmental râpé. Sous une chaleur trop vive, la matrice protéique du fromage se rétracte, chasse l’humidité du fromage et laisse remonter le gras. Résultat : une couche sèche au-dessus, une nappe huileuse en dessous, zéro fil.

La truffade traditionnelle, elle, cherche l’inverse : des filaments longs et brillants qui s’étirent quand on soulève la fourchette. Les Cantalous utilisent une tome fraîche non affinée, encore gorgée d’eau, et respectent un ratio simple : environ 1,2 kg de pommes de terre pour 400 g de tome. Surtout, jamais de passage au four ; tout se joue dans une poêle en fonte.

Recette de truffade auvergnate filante, sans four

Pour une recette truffade qui file vraiment, on soigne d’abord les pommes de terre. On les épluche, on les rince vite, puis on les éponge soigneusement pour enlever l’amidon de surface. Coupées en fines rondelles régulières, elles vont cuire d’abord en cuisson à couvert à feu moyen, puis dorer à découvert jusqu’à la caramélisation des pommes de terre.

Le secret arrive ensuite. Quand les rondelles sont moelleuses et bien dorées sur les bords, on passe sur feu doux une minute, puis on retire complètement la poêle du feu. C’est hors du feu que l’on ajoute la tome en lamelles ; la chaleur résiduelle suffit à la faire fondre en fromage filant hors du feu, sans graisser. On tasse légèrement en galette et service immédiat à table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, rincer vite, puis bien sécher les pommes de terre avant de les couper en fines rondelles. Technique : Chauffer la graisse avec l’ail dans une poêle en fonte, ajouter les pommes de terre, saler légèrement et cuire 15 à 20 min à feu moyen, couvercle posé. Cuisson : Ôter le couvercle, laisser dorer 10 à 15 min pour une belle caramélisation, puis couper le feu et ajouter la tome fraîche en lamelles, poêle hors du feu. Finition : Couvrir 2 min, mélanger délicatement, tasser en galette, poivrer, parsemer de persil et servir aussitôt, directement dans la poêle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert La tome fraîche, non affinée, garde une matrice protéique du fromage souple et riche en eau. Au-delà d’environ 160–180 °C, les protéines se contractent, chassent l’humidité et le gras se sépare. En ajoutant la tome hors du feu, sur des pommes de terre brûlantes mais non agressées par la flamme, on obtient ce ruban crémeux et filant, sans flaque d’huile. ✨ Le twist gourmand : Faire d’abord revenir doucement lardons et oignons dans la poêle, les laisser au fond sous les pommes de terre, puis, juste avant la tome, déglacer avec 5 cl de crème fraîche pour une truffade encore plus onctueuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : remettre la poêle sur feu vif ou sous le gril après avoir ajouté la tome fraîche ; ce serait la garantie d’un fromage élastique et gras, loin d’une truffade auvergnate filante.

Comment servir une truffade traditionnelle sans trahir l’esprit auvergnat

Dans les burons, la truffade se pose au centre de la table, encore frémissante. On garde cette règle chez soi : service immédiat, directement dans la poêle, car au bout de cinq minutes le filet se fige déjà. On peut garder un reste deux jours au frais, puis le réchauffer à feu doux, mais le filant ne sera plus le même.

Pour accompagner cette truffade auvergnate filante, on mise sur la simplicité : belles tranches de jambon d’Auvergne ou de charcuterie fumée et une salade verte croquante. L’essentiel reste de résister à la tentation du four : aucune couche gratinée ne remplace ces fils de tome qui s’étirent, patates dorées serrées les unes contre les autres dans la poêle.