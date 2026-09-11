Bassin de jardin : les feuilles qui coulent en ce moment préparent un poison de printemps qui menace vos poissons

En plein automne, les feuilles mortes qui s’accumulent dans votre bassin de jardin en France préparent silencieusement un piège pour vos poissons. Que se passe-t-il exactement au fond, et comment l’éviter à temps ?

Un matin, l’eau du bassin s’est troublée, a pris une odeur de marécage, et les poissons sont montés chercher l’air à la surface. En automne, on accuse souvent le froid, rarement ces tapis de feuilles rousses qui se déposent jour après jour.

Car les arbres du jardin ont commencé à se dévêtir et, ce mois-ci, une partie de leurs feuilles finit forcément dans votre point d’eau. Une fois disparues sous la surface, on les croit inoffensives ; en réalité, ces feuilles mortes fabriquent lentement une bombe toxique jusqu’au printemps, à moins d’adopter tout de suite quelques réflexes simples.

Ce qui se passe au fond du bassin quand les feuilles ne remontent plus

Une feuille qui tombe sur un bassin de jardin se gorge d’eau, s’alourdit et coule : elle ne remonte plus. Au fond, là où l’oxygène se fait rare, elles s’entassent et commencent à pourrir, jusqu’à former une boue sombre et collante.

En se dégradant, cette masse végétale consomme l’oxygène dissous dont ont besoin poissons et micro-organismes utiles. L’eau s’est peu à peu chargée en gaz toxiques, a changé de couleur et d’odeur, et cette vase fermentée servira de carburant à une explosion d’algues au printemps, avec à la clé une eau verte difficile à rattraper.

Diagnostic express et gestes d’urgence avant l’asphyxie

Nous avons tous déjà repoussé le nettoyage en se disant que quelques feuilles en plus ne feraient pas de mal. Pourtant, certains signes ne trompent pas : poissons qui stationnent en surface pour chercher leur souffle, eau qui devient brune, odeur de marais dès que l’on s’approche, ou encore couche molle de vase quand on enfonce doucement un bâton au fond.

Si ces signaux sont là, il faut agir sans paniquer. Retirer d’abord, à l’épuisette, les feuilles et débris qui flottent encore, sans trop brasser le fond. Si une couche de vase s’est déjà formée, mieux vaut la retirer peu à peu, par petites zones, plutôt que de vider complètement le bassin et de bouleverser tout l’équilibre de l’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Entretien facile Oui 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le filet à mailles fines arrête les feuilles avant l’eau, donc pas de vase qui se forme ni d’oxygène gaspillé pour leur décomposition. 💡 Le petit plus : tendre le filet légèrement en pente vers un coin aide à rassembler les feuilles et à les vider en un seul geste. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ne jamais poser le filet après la chute des feuilles ni le laisser se remplir jusqu’à céder d’un coup.

Installer un filet à mailles fines : la barrière la plus simple contre les feuilles mortes

La vraie solution reste la prévention, avec un filet à mailles fines tendu juste au-dessus du miroir d’eau. Mis en place dès la mi-septembre, il intercepte les feuilles avant qu’elles ne tombent dans le bassin, protège la pompe et vous évite la corvée quotidienne d’épuisette tout l’automne.

Pour passer l’hiver sereinement et retrouver une eau claire au retour des beaux jours, il suffit d’un petit rituel :

Repêcher à l’épuisette les feuilles du bassin avant qu’elles ne coulent.

Tendre un filet à mailles fines au-dessus de l’eau, solidement fixé aux bords.

au-dessus de l’eau, solidement fixé aux bords. Secouer ou balayer le filet chaque semaine pour éviter qu’il ne s’affaisse.

Verser les feuilles récupérées dans le composteur pour nourrir le jardin.