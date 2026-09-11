Voici la tarte rustique aux prunes sans moule que je refais chaque week-end et le geste secret qui évite de tout gâcher

Chaque week-end de la fin de l’été, cette tarte rustique aux prunes sans moule revient sur ma table, prête en quelques gestes au saladier. Comment obtenir ce dessous croustillant et ces bords dorés même avec des fruits gorgés de jus ?

Odeur de prunes qui caramélisent, beurre qui grésille, cardamome discrète et bords épaissis qui chantent en sortant du four : cette tarte rustique a tout d’une grande, préparée sans moule et sans robot.

D’ailleurs, on la façonne directement sur une feuille de papier cuisson, on replie les bords, la plaque chaude fait le reste. Week-end après week-end, elle clôt les repas de fin d’été avec un fond croustillant et des prunes fondantes ; reste à comprendre comment y parvenir même avec des fruits très juteux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte rustique aux amandes (6 pers.) : 200 g de farine T55/épeautre T70, 40 g d’amandes en poudre, 90 g de beurre mou, 80 g de sucre, 1 œuf, 1 c. à café de cardamome, 1 pincée de sel

✅ Pour la garniture : 6 prunes rouges/violettes mûres mais fermes, 4 c. à soupe d’amandes en poudre, 2 à 3 c. à soupe de sucre, 1 c. à café de cardamome

✅ Finition et service : quelques feuilles de menthe fraîche, 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de lait pour la dorure (facultatif)

✅ Option twist croustillant : 2 c. à soupe de biscuits secs réduits en poudre (spéculoos ou petits-beurre)

Pourquoi cette tarte rustique aux prunes est devenue le rituel de fin d’été

Si cette tarte rustique aux prunes sans moule et sans robot revient si souvent, c’est qu’elle réunit une pâte sablée aux amandes façon pâtisserie, et des prunes juteuses, légèrement acidulées, relevées par une pointe de cardamome. Peu de vaisselle, un seul saladier, mais un vrai dessert de table dominicale.

Comment réussir une tarte rustique aux prunes sans moule et sans robot

Pourtant, tout repose sur une pâte maison faite en quelques minutes au saladier, refroidie pour rester friable. On l’étale sur du papier cuisson, on dépose une couche de poudre d’amandes sous les fruits, puis on glisse le tout sur une plaque préchauffée, en bas du four à 180 °C ; le fond cuit vite, sans se gorger de jus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un saladier, mélanger beurre, sucre, sel, cardamome et œuf, puis farine et amandes. Former un disque, filmer, 1 h au frais ; four à 180 °C, plaque dedans. Technique : Laver, dénoyauter et couper les prunes en quartiers. Étaler la pâte froide à environ 3 mm entre deux feuilles de papier cuisson. Cuisson : Retirer la feuille du dessus, glisser la pâte sur la plaque chaude, saupoudrer le centre de poudre d’amandes (et biscuits), laisser 5 à 6 cm libres, disposer les prunes. Finition : Replier les bords sur les fruits en plis serrés, bien pincer. Dorer, saupoudrer de sucre et cuire 30 minutes en bas du four, plus 5 minutes si le dessous reste pâle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 1 h + 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le fond reste net car la poudre d’amandes absorbe le jus et la pâte, posée sur une plaque chaude, saisit rapidement ; le dessous dore sans se détremper. ✨ Le twist gourmand : Un peu de biscuits secs réduits en poudre, mêlés aux amandes, boivent encore plus de jus et apportent une note caramélisée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur : pâte ramollie, prunes débordantes de jus, plaque tiède ; le beurre fuit, la pâte perce et la tarte reste molle.

Variantes et conservation de la tarte rustique aux prunes sans moule

Cette tarte rustique aux prunes sans moule est meilleure le jour même ; on la laisse refroidir sur grille et on la garde jusqu’au lendemain sous une cloche, à température. Les mêmes gestes marchent aussi avec des pêches, des poires ou un mélange prunes–mûres.