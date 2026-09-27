Fin septembre, votre jardin paraît prêt pour l’hiver : ces 5 oublis cachés le condamnent aux premières gelées

Fin septembre, votre jardin paraît prêt pour l’hiver alors que les premières gelées se rapprochent. Cinq oublis discrets décident pourtant de son sort dans les mois froids.

Fin septembre, pelouse courte, feuilles ramassées, transats repliés : tout laisse croire que le jardin est en ordre. Beaucoup rangent le sécateur en pensant que la saison est terminée, alors que l’hiver prépare déjà sa riposte.

Derrière ce décor impeccable se cachent pourtant des oublis discrets : racines brûlées, bulbes pourris, tuyaux éclatés, abri colonisé par les souris. Un jardin qui paraît prêt pour l’hiver fin septembre a très souvent laissé passer cinq gestes essentiels à faire avant les premières gelées.

Un jardin impeccable peut rester sans défense face au premier gel

Un terrain bien tondu et désherbé reste vulnérable si la terre est à nu. Sans couverture, le sol se refroidit vite, se tasse, et les racines des vivaces subissent des chocs dignes d’un congélateur. L’eau oubliée dans les tuyaux ou les asperseurs attend, elle, le premier gel pour les faire éclater.

La bonne nouvelle, c’est que fin septembre, le sol est encore tiède et les grosses gelées ne sont pas là. C’est le créneau idéal pour protéger la terre, planter ce qui fleurira plus tard et mettre à l’abri ce qui craint le froid.

Terre nue et bulbes oubliés : les deux pièges qui rendent l’hiver plus dur

Premier oubli classique : laisser la terre nue. Nous avons tous déjà regardé un massif bien désherbé en pensant avoir bien fait. Sans paillage organique (feuilles mortes, tonte sèche, broyat), le sol s’épuise et les racines gèlent plus vite. Une couche de quelques centimètres autour des vivaces, rosiers et jeunes arbustes joue la couverture isolante tout l’hiver.

Deuxième oubli : remettre à plus tard les plantations de bulbes. Fin septembre, il est temps d’enterrer les bulbes à floraison précoce comme crocus, iris reticulata, narcisses hâtifs, mais aussi les tulipes et les hellébores pour l’ambiance hivernale. On choisit un sol bien drainé, quitte à ajouter du sable, on plante trois fois plus profond que la hauteur du bulbe et, surtout, par groupes de 10 à 20 pour un vrai effet de masse dès février.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 60 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces cinq gestes protègent ensemble le sol, les plantations, le matériel et l’abri, parce qu’ils sont faits au bon moment, juste avant le gel, quand la terre est encore réactive et que rien n’est abîmé. 💡 Le petit plus : cocher cette liste chaque année fin septembre, avec une alerte sur le téléphone, pour transformer la préparation d’hiver en simple routine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se fier à un jardin visuellement propre sans vérifier paillage, bulbes, arrosage, mobilier et abri.

Arrosage, mobilier, abri : les trois oublis matériels à corriger d’urgence

Côté matériel, les dégâts viennent surtout de l’eau oubliée et du mobilier exposé. Avant le froid, on débranche, vide et égoutte tuyaux, robinets, asperseurs, que l’on range hors gel. Puis on nettoie, sèche et abrite salon de jardin et coussins, sans oublier de graisser les lames des outils.

Dernier point caché : l’abri de jardin, parfait refuge à souris. En une petite heure, on bouche les fissures, on ajoute un joint sous la porte, on éloigne tas de feuilles, et on met graines et semences en boîtes rigides plutôt que dans leurs sacs. Pour vérifier que tout est vraiment prêt, une mini check-list suffit.

Terre couverte de paillage ?

Bulbes plantés en sol drainé ?

Tuyaux et asperseurs vidés ?

Mobilier nettoyé, sec, abrité ?

Abri vérifié et rangé ?

Sources Marie France

«Souris pourquoi vous devez imperativement securiser votre abri de jardin avant les gelees dautomne»