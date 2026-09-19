Souris dans votre abri de jardin : ce changement à faire avant l’automne vous évitera des centaines d’euros de dégâts

À l’approche de l’automne, votre abri de jardin devient un refuge parfait pour les souris, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Quels gestes poser dès maintenant pour éviter qu’elles ne s’y installent pour l’hiver ?

Les premières matinées fraîches arrivent, la lumière baisse, et l’on rouvre l’abri de jardin pour rentrer le mobilier… Avant même d’avoir sorti la tondeuse, un détail dérange : un sac de graines à moitié éventré, quelques petites crottes sombres dans un coin, cette odeur acidulée qui ne trompe pas. Les souris ont commencé leur repérage.

À l’automne, un abri de jardin réunit tout ce qu’elles recherchent : calme, sec, obscur, souvent rempli de graines, de cartons et de tissus parfaits pour un nid. Une souris ne mange que 3 à 5 g par jour ; elle n’a pas besoin d’un festin, seulement d’un refuge sûr, proche d’une petite source de nourriture régulière. Bonne nouvelle : en une journée de rangement malin, il est possible de rendre l’abri presque inintéressant pour les souris.

Pourquoi votre abri de jardin devient un refuge cinq étoiles pour les souris

Une souris suit un trajet très logique. Elle s’abrite d’abord dans un tas de bois, des pots empilés ou des herbes hautes contre le cabanon, puis elle longe la paroi jusqu’à trouver une ouverture exploitable. Un simple trou de 5 mm, soit le diamètre d’un crayon, lui suffit pour passer. Les passages de câbles, les angles mal jointés, les aérations sans grillage ont souvent servi d’autoroute sans que l’on s’en rende compte.

À l’intérieur, tout ce qui reste au sol et en vrac lui a déjà offert des cachettes : sacs de semences ouverts, cartons pliés dans un coin, vieux coussins. Dès que les températures ont chuté, ces matériaux ont été transformés en nid douillet, à l’abri des regards, derrière un meuble ou sous une étagère trop chargée.

Nettoyer l’intérieur : plus de buffet, plus de matériaux de nid

Nous avons tous déjà laissé un sac de graines d’oiseaux entamé dans l’abri, “pour quelques jours seulement”. C’est exactement ce qui incite les souris à rester. À l’automne, transférez toutes les graines, croquettes, mélange pour poules et semences dans des contenants rigides et hermétiques (métal ou plastique épais), bien fermés. Un simple sac en papier ou en plastique a souvent été grignoté en une nuit.

Vient ensuite le grand tri : cartons, vieux textiles, couvre-chaise et coussins stockés “au cas où” ont formé des nids parfaits. Gardez ce qui est utile mais rangez-le dans des boîtes solides, fermées, et sur des étagères. Dégagez le sol au maximum : surélever les objets a déjà permis de repérer plus vite crottes, matériaux déchiquetés ou emballages attaqués, et de nettoyer sans devoir tout déplacer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Dégâts évités (estimés) Plusieurs centaines d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant simultanément l’accès (trous supérieurs à 5 mm bouchés), la nourriture et les matériaux de nid, l’abri ne répond plus aux trois besoins vitaux des souris. Elles ont alors intérêt à chercher un autre refuge, moins contraignant, plutôt que de forcer vos protections. 💡 Le petit plus : collez une étiquette sur chaque boîte hermétique (graines, croquettes, semences) : on ouvre moins souvent “pour vérifier”, ce qui limite les oublis de couvercle mal fermé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter uniquement sur des répulsifs “miracles” sans avoir rangé l’abri ni colmaté les moindres ouvertures.

Sécuriser les abords et garder un œil tout l’automne

Un abri parfaitement rangé reste vulnérable si ses abords servent de couloir abrité. Éloignez le bois de chauffage de la paroi (idéalement une dizaine de mètres) et surélevez-le d’une quinzaine de centimètres, par exemple sur des palettes. Même traitement pour les vieux pots, cagettes, bâches roulées. Autour de l’abri, une petite routine fonctionne bien :

tondre les herbes hautes et tailler les plantes qui touchent les parois ;

placer le composteur au fond du jardin, sur un grillage à mailles fines, sans restes cuits ;

installer les mangeoires en hauteur avec plateau récupérateur et ramasser les graines tombées tous les deux ou trois jours.

À l’automne, un contrôle rapide tous les quinze jours a déjà fait la différence : on a repéré tôt des excréments, des emballages grignotés ou une odeur inhabituelle, avant l’infestation. Lors de cette ronde, vérifiez bas de porte, grilles de ventilation, angles, dessous des étagères. Les huiles essentielles, la menthe poivrée ou les ultrasons ne sont que des compléments. Si une souris s’est malgré tout installée, privilégiez une petite trappe non létale, placée le long des murs, pour la relâcher ensuite loin du jardin.